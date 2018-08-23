«Рейнджерс» – «Уфа». Онлайн и лучшие моменты

Факты матча:
- Встреча прходит на стадионе «Айброкс» в Глазго;
- В предыдущем раунде «Рейнджерс» обыграли со счетом 3:1 «Марибор»;
- «Уфа» одолела «Прогрес» из Люксембурга (4:3);
- Состав «Рейнджерс»: Макгрегор, Катич, Тавернье, Голдсон, Джек, Эжариа, Флэнаган, Морелос, Кент, Эрфилд, Кандеяш;
- Состав «Уфы»: Беленов, Аликин, Йокич, Табидзе, Засеев, Неделчару, Живоглядов, Пауревич, Салатич, Обляков, Игбун;
- Текстовая трансляция и статистика.
Фото: РИА Новости/Дмитрий Мухаметкулов
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