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«Рейнджерс» – «Уфа». Онлайн и лучшие моменты

21:11
«Рейнджерс» – «Уфа». Онлайн и лучшие моменты
В Шотландии проходит первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы.
Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. Рейнджерс – Уфа

Факты матча:

  • Встреча прходит на стадионе «Айброкс» в Глазго;
  • В предыдущем раунде «Рейнджерс» обыграли со счетом 3:1 «Марибор»;
  • «Уфа» одолела «Прогрес» из Люксембурга (4:3);
  • Состав «Рейнджерс»: Макгрегор, Катич, Тавернье, Голдсон, Джек, Эжариа, Флэнаган, Морелос, Кент, Эрфилд, Кандеяш;
  • Состав «Уфы»: Беленов, Аликин, Йокич, Табидзе, Засеев, Неделчару, Живоглядов, Пауревич, Салатич, Обляков, Игбун;
  • Текстовая трансляция и статистика.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Мухаметкулов

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