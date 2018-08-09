Игбун забивает «Прогрессу». Онлайн и лучшие моменты

Прямая трансляция первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Мухаметкулов

Лучшие моменты

Проход Живоглядова по правому флангу приводит к удару Слая с разворота. Мяч проходит в метре от штанги!

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Отвечает «Прогрес»! Карапетян навесил с правого фланга в штрафную точно на де Алмейду. В одно касание форвард пробил в ближний угол. Мимо!

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Неделчару не попадает в пустые ворота с шести метров! Простреливал низом Йокич, а румынский защитник подставлял ногу. Мяч прошел чуть выше перекладины!

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Очень серьезная атака «Уфы».

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Должна была Уфа открывать счет! Сначала защитник вынес мяч из пустых ворот, а потом Флаусс справляется с ударом Карпа! Наиграли хозяева уже на гол.

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Карапетян пяткой оставил мяч де Алмейде, а португалец совершил проход по центру и вышел один на один с вратарем. Беленов уже был отыгран, но мяч прошел в сантиметрах от цели.

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