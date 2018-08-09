Игбун забивает «Прогрессу». Онлайн и лучшие моменты

Прямая трансляция первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.Открыть видео
Фото: РИА Новости/Дмитрий Мухаметкулов
Лучшие моменты
Проход Живоглядова по правому флангу приводит к удару Слая с разворота. Мяч проходит в метре от штанги!
Отвечает «Прогрес»! Карапетян навесил с правого фланга в штрафную точно на де Алмейду. В одно касание форвард пробил в ближний угол. Мимо!
Неделчару не попадает в пустые ворота с шести метров! Простреливал низом Йокич, а румынский защитник подставлял ногу. Мяч прошел чуть выше перекладины!
Очень серьезная атака «Уфы».
Должна была Уфа открывать счет! Сначала защитник вынес мяч из пустых ворот, а потом Флаусс справляется с ударом Карпа! Наиграли хозяева уже на гол.
Карапетян пяткой оставил мяч де Алмейде, а португалец совершил проход по центру и вышел один на один с вратарем. Беленов уже был отыгран, но мяч прошел в сантиметрах от цели.