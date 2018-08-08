«Зенит» в Минске: «тоннель» для Смольникова и воспоминания Бирюкова

Корреспондент «Матч ТВ» о том, как сине-бело-голубые прибыли в столицу Белоруссии на матч Лиги Европы с местным «Динамо».

29 лет спустя

Из Петербурга в Минск «Зенит» вылетел пораньше, чем, скажем, в Тюмень на матч внутреннего чемпионата с «Енисеем». А именно – в полдень. Впрочем, объясняется это просто: на сей раз тренироваться сине-бело-голубым предстояло не с утра на своей базе, а вечером на стадионе «Динамо» в Минске.

За час полета практически вся команда успела поздравить с днем рождения Игоря Смольникова, которому 8 августа исполнилось 30 лет.

Корреспондент «Матч ТВ» в свою очередь задал несколько вопросов тренеру вратарей «Зенита» Михаилу Бирюкову. Ведь так получилось, что именно он играл в августе 1989-го (Смольникову тогда был 1 годик), когда сине-бело-голубые в последний раз встречались с минчанами еще в рамках чемпионата СССР.

– «Динамо» всегда было самобытной командой со своим стилем. И приходилось с ней непросто, – поделился воспоминаниями Бирюков. – А ребята какие! Целая плеяда – Пудышев, Курненин, Зыгмантович, потом Алейников. Главное, люди очень хорошие – мы с ними дружили. Ну и Эдуард Васильевич Малофеев умел, конечно, поставить веселый футбол. «Динамо» действительно было играющим. Настолько, что в матчах с ними наш Володя Долгополов мне два забил. Но срезки такими получались, потому что «Динамо» очень плотно атаковало.

– Последний матч между вами и минским Динамо в августе 1989 года помните?

– Если честно, не очень. Только счет – 1:1 сыграли. Столько лет прошло и столько всего уже смешалось. Но, вспоминая советские времена, у меня до сих пор есть ощущение, что мы с минчанами были чем-то похожи. Поколением игроков, что ли, которое выстрелило и вывело свои команды на самый верх. Ведь золото чемпионата СССР мы взяли с разницей в два года: они в 1982 году, мы – в 1984-м.

– С кем-то из знакомых по минскому «Динамо» общаетесь?

– Некогда, если честно. Все время работа, каждый день с мячом. Но я бы с удовольствием повидался. Может, в Минске сейчас и получится встретиться. Тем более какие у «Динамо» были вратари – Вергеенко, Курбыко. Мы очень хорошо знакомы. Но тогда во всех клубах по 2-3 очень сильных голкипера было.

Добавим, что хоть Белоруссия и является ближним зарубежьем, однако современная зенитовская еврокубковая традиция была соблюдена. А именно: на первый международный матч в сезоне команду лично отвез командир «зенитолета» пилот Владимир Воробьев. К слову, VIP-болельщик от Петербурга на ЧМ-2018, о чем он рассказывал в интервью «Матч ТВ».

И еще одну примету Воробьев нарушать не стал: уже в Минске по громкой связи он пожелал команде удачи.

Почти как дома

Редкий случай, но по прибытию на еврокубковый матч большинству зенитовцев не пришлось проходить паспорт-контроль. Делать этого в Белоруссии россиянам не требуется. Однако многие из них (особенно Олег Шатов) все равно вышли из здания аэропорта далеко не сразу – не отпускали местные любители футбола, многие из которых, как выяснилось, симпатизируют «Зениту».

Другой необычный штрих этого евровыезда: все вокруг говорили по-русски, если не считать объявлений в аэропорту на китайском. Зато в гостинице в центре Минска зенитовцы полностью почувствовали себя как дома – настолько радушным оказался прием.

Более того, практически все телевизионные каналы тоже вещали на языке Пушкина. Правда, главные информационные поводы касались уборки урожая. Но и про футбол и, в частности, про приезд «Зенита» наши белорусские коллеги не забыли. К слову, следом с экранов был объявлен «оранжевый сигнал тревоги» по поводу двухдневной 30-градусной жары. Но к ней зенитовцы вполне уже привыкли в Петербурге, поэтому менять планы не стали и после обеда и отдыха выехали на тренировку.

Дзюбе, Маку и Паредесу дали передохнуть

Правда, прежде чем она началась, главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему с «Динамо» не сыграют Артем Дзюба, Роберт Мак и Леандро Паредес, которые даже не прилетели с командой в Минск.

– Мы не делим состав на первый или второй. Играть будут те, кто готов, а у кого проблемы – не будут, – заявил Семак. – Просто определенная группа игроков пропустила подготовку к сезону из-за участия в чемпионате мира. Кого-то мы решили догрузить, чтобы они набрали оптимальные кондиции. А кого-то, наоборот, разгрузить. Что касается Дзюбы, то Артем очень хорошо работает и играет, за что ему большое спасибо. Но ему еще нужно время.

Таким образом, в тренировке участвовали 19 игроков. 18 из них перед началом занятия образовали две шеренги и еще раз поздравили именинника Смольникова, прогнав его через «тоннель».

Между прочим, в заявку на матч с «Динамо» тоже войдет 18 человек. При этом 19-м «лишним» наверняка окажется один из трех вратарей. Однако кто именно, Сергей Семак уточнять не стал. Равно как и кто будет играть в воротах.

– Это мы решим завтра, – пояснил главный тренер «Зенита».

Ну, а мы это завтра увидим.

Фото: ФК «Зенит»

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