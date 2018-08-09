Как это будет: прогнозы Генича на главные матчи тура

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич – о главных событиях уик-энда, которые нельзя пропустить.

«Енисей» – ЦСКА

У армейцев большие проблемы, молодежь старательна, но уровень исполнительского мастерства оставляет желать лучшего. Травмы Дзагоева, Хасонова, отъезд Витинью только добавили головной боли Гончаренко. Не совсем пока понимают футбол ЦСКА Ахметов и Абель Эрнандес, которые в прошлом туре вышли спасать команду. Моменты, я уж не говорю про голы, ЦСКА даются с трудом.

Добавляем сюда непростое поле с обилием крошки, на что жаловались игроки «Зенита». К таким условиям надо будет привыкнуть. «Енисей» перестроил игру, это уже такая «половина «Амкара». Думаю, в данной системе координат у «Енисея» неплохие шансы армейцам не проиграть. ЦСКА нужен гол, чтобы почувствовать уверенность. Но и у хозяев найдутся ресурсы, дабы наказать соперника. Ничья 1:1. Армейцам будет очень тяжело стабильно набирать очки в этом сезоне.

«Оренбург» – «Локомотив»

Тоже матч на искусственном поле. Для «Оренбурга» первая домашняя игра. Думаю, команда заплатит «подоходный налог» за крупную победу в Самаре в предыдущем туре.

«Локо» красиво анонсировал мультиком «Простоквашино» трансфер Смолова. Будет очень интересно посмотреть на перезагрузку его карьеры. Может, Федор выйдет сразу в основе, может, тренерский штаб не станет рисковать и выпустит новичка на замену. Так или иначе, чемпион должен свой очковый запас потихоньку пополнять, и такого соперника надо обыгрывать, при всем уважении к «Оренбургу» и несмотря на не совсем оптимальные кондиции самого «Локомотива». С каждой игрой железнодорожники, на мой взгляд, станут прибавлять, особенно с приездом главного бомбардира российского футбола последних лет. Гости выиграют и не пропустят. 0:2 с голом Смолова.

«Рубин» – «Зенит»

Главный матч тура по афише. Бердыев, редко дающий развернутые и тем более категоричные комментарии, перед сезоном неожиданно заявил, что «Зенит» без проблем выиграет чемпионат, еще и с запасом. Петербуржцы здорово стартовали, две победы, правильно распоряжаются обоймой игроков и явно не верном пути. Дополнительная подоплека связана с приездом Семака в Казань. Большое внимание к нему было приковано, когда он работал с «Уфой», а сейчас за «Зенит» выступают еще и Нобоа с Набиуллиным. Соперников многое объединяет, но футбол совершенно разный.

«Рубин» был хорош в первых матчах, но «Зенит» сейчас покрепче и сильнее. У Бердыева есть структура игры, которую команда понимает, но без Азмуна, если он не будет играть, придется сложновато. Пока есть закономерность – пусть и на короткой дистанции, – что «Рубин» в каждом матче пропускает и забивает. Пропустит и сейчас, а вот забить вряд ли получится. Победа «Зенита» – 2:0.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

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