Как это будет: прогнозы Генича на главные матчи тура

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
live
16:55 Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция. "Уфа" (Россия) - "Прогресс" (Люксембург)
16:55
Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция. "Уфа" (Россия) - "Прогресс" (Люксембург)
18:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.
20:15
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Трансляция из Великобритании. [0+]
21:45
Новости.
22:00
Черчесов. Live. [12+]
22:30
Шёлковый путь. Дорожная карта. [12+]
23:00
Все на Матч!.
00:00
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Великобритании. [0+]
02:15
Кольцевые гонки. [16+]
04:00
Спортивный детектив. [16+]
05:00
Твои правила. [12+]
06:00
Культ тура. [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Лига Европы. "Уфа" (Россия) - "Прогресс" (Люксембург) [0+]
11:00
Новости.
11:05
Все на Матч!.
11:35
Футбольные каникулы. [12+]
12:05
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. Т. Джей Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. Сехуд [16+]
14:05
Новости.
14:10
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. Памяти Дениса Тена [12+]
14:40
Все на Матч!.
15:25
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронные прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
16:35
Все на Матч!.
16:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
18:00
Все на футбол! Афиша. [12+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Как это будет: прогнозы Генича на главные матчи тура

Константин Генич
17:50

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич – о главных событиях уик-энда, которые нельзя пропустить.

«Енисей» – ЦСКА

У армейцев большие проблемы, молодежь старательна, но уровень исполнительского мастерства оставляет желать лучшего. Травмы Дзагоева, Хасонова, отъезд Витинью только добавили головной боли Гончаренко. Не совсем пока понимают футбол ЦСКА Ахметов и Абель Эрнандес, которые в прошлом туре вышли спасать команду. Моменты, я уж не говорю про голы, ЦСКА даются с трудом.

Добавляем сюда непростое поле с обилием крошки, на что жаловались игроки «Зенита». К таким условиям надо будет привыкнуть. «Енисей» перестроил игру, это уже такая «половина «Амкара». Думаю, в данной системе координат у «Енисея» неплохие шансы армейцам не проиграть. ЦСКА нужен гол, чтобы почувствовать уверенность. Но и у хозяев найдутся ресурсы, дабы наказать соперника. Ничья 1:1. Армейцам будет очень тяжело стабильно набирать очки в этом сезоне.

«Оренбург» – «Локомотив»

Тоже матч на искусственном поле. Для «Оренбурга» первая домашняя игра. Думаю, команда заплатит «подоходный налог» за крупную победу в Самаре в предыдущем туре.

«Локо» красиво анонсировал мультиком «Простоквашино» трансфер Смолова. Будет очень интересно посмотреть на перезагрузку его карьеры. Может, Федор выйдет сразу в основе, может, тренерский штаб не станет рисковать и выпустит новичка на замену. Так или иначе, чемпион должен свой очковый запас потихоньку пополнять, и такого соперника надо обыгрывать, при всем уважении к «Оренбургу» и несмотря на не совсем оптимальные кондиции самого «Локомотива». С каждой игрой железнодорожники, на мой взгляд, станут прибавлять, особенно с приездом главного бомбардира российского футбола последних лет. Гости выиграют и не пропустят. 0:2 с голом Смолова.

«Рубин» – «Зенит»

Главный матч тура по афише. Бердыев, редко дающий развернутые и тем более категоричные комментарии, перед сезоном неожиданно заявил, что «Зенит» без проблем выиграет чемпионат, еще и с запасом. Петербуржцы здорово стартовали, две победы, правильно распоряжаются обоймой игроков и явно не верном пути. Дополнительная подоплека связана с приездом Семака в Казань. Большое внимание к нему было приковано, когда он работал с «Уфой», а сейчас за «Зенит» выступают еще и Нобоа с Набиуллиным. Соперников многое объединяет, но футбол совершенно разный.

«Рубин» был хорош в первых матчах, но «Зенит» сейчас покрепче и сильнее. У Бердыева есть структура игры, которую команда понимает, но без Азмуна, если он не будет играть, придется сложновато. Пока есть закономерность – пусть и на короткой дистанции, – что «Рубин» в каждом матче пропускает и забивает. Пропустит и сейчас, а вот забить вряд ли получится. Победа «Зенита» – 2:0.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Читайте также:

Смолов и «Локомотив»: почему у них может получиться?

Еременко — перебежчик? Чушь какая

Сергей Семак: «Если нужно сказать игроку что-то неприятное - так и делаю. Но в лицо»

«Если стану тренером, буду как Кварцяный». Удивительное интервью Эрика Бикфалви

Виктор Панченко: «Хеведесу дали четыре с лишним миллиона, а остальным игрокам «Локо» снизили бонусы за чемпионство»

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+