Роман Павлюченко: «Смолов перестал расти в «Краснодаре», поэтому выбрал «Локо»

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
live
16:20 Все на Матч!.
16:20
Все на Матч!.
16:55
Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция. "Уфа" (Россия) - "Прогресс" (Люксембург)
18:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.
20:15
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Трансляция из Великобритании. [0+]
21:45
Новости.
22:00
Черчесов. Live. [12+]
22:30
Шёлковый путь. Дорожная карта. [12+]
23:00
Все на Матч!.
00:00
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Великобритании. [0+]
02:15
Кольцевые гонки. [16+]
04:00
Спортивный детектив. [16+]
05:00
Твои правила. [12+]
06:00
Культ тура. [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Лига Европы. "Уфа" (Россия) - "Прогресс" (Люксембург) [0+]
11:00
Новости.
11:05
Все на Матч!.
11:35
Футбольные каникулы. [12+]
12:05
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. Т. Джей Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. Сехуд [16+]
14:05
Новости.
14:10
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. Памяти Дениса Тена [12+]
14:40
Все на Матч!.
15:25
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронные прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Роман Павлюченко: «Смолов перестал расти в «Краснодаре», поэтому выбрал «Локо»

Ульяна Аксёнова
15:27
Роман Павлюченко: «Смолов перестал расти в «Краснодаре», поэтому выбрал «Локо»
Бывший нападающий железнодорожников прокомментировал главную трансферную новость дня.

– Смолов официально в «Локо», кстати, взял девятый номер, под которым какое-то время играли вы.

– Ну все, забивать будет, точно вам говорю!

– Если бы ЧМ немного иначе сложился для Федора, то мы бы сейчас едва ли обсуждали его трансфер в команду железнодорожников?

– Трудно сказать однозначно. Но мне кажется, Смолов поступил правильно. Переходя в «Краснодар», он сделал большой шаг вперед и за время в команде серьезно вырос как футболист. Однако потом как-то застопорился, все, дальше роста нет. Это показал и чемпионат мира, и его первые игры в новом сезоне РПЛ. Он потихоньку начал движение вниз. Переезд в Москву, новый клуб, новые партнеры – все это определенно пойдет ему на пользу. «Краснодар» – хороший клуб, у него вроде бы есть все: футболисты хорошего уровня, условия, инфраструктура, деньги. Из года в год ставится задача быть чемпионами, но каждый раз южанам непонятно чего не хватает. Федор понял, что перестал там расти и сделал выбор в пользу  «Локомотива». Они чемпионы и наверняка намерены повторить успех в этом сезоне.

– Смолов мог оказаться в «Локо» гораздо раньше, в детстве, но тогда места в команде для него не нашлось.

– Серьезно? Будем надеяться, что теперь ему достанется место в основе.

– А кому с приходом Федора следует опасаться за свои позиции в старте?

– Любому форварду. Возможно, Фарфан… Хотя Джефферсон может и на краю играть. В любом случае, придется доказывать, кто лучше, кто достоин основы. Думаю, Федор все-таки первый в списке Семина, за него отдали большие деньги. Все зависит только от него самого. Хотя, знаете как бывает, попадаешь не в свою команду, и все. Вроде бы клуб большой, с серьезными задачами, но новый игрок по необъяснимым причинам не может себя проявить.

– Всем известен игровой стиль Смолова, как и стиль «Локо» при Семине. Что можно сказать о совместимости игрока и команды?

– Если сравнивать «Краснодар» и «Локомотив», то у этих клубов именно та манера игры, которая очень подходит Федору. «Локо» любит атаковать, хорошо держит мяч, а не отсиживается в обороне. Железнодорожникам нужен игрок, который должен просто забивать, с этой целью Смолов и пришел в команду. Он должен заиграть.

– Как считаете, когда увидим его на поле?

– Думаю, в следующем матче выйдет, если не в стартовом составе, то на замену – точно.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Смотрите также:

Смолов и «Локомотив»: почему у них может получиться?

Прощай, «Краснодар»! 10 лучших голов Смолова за «быков»

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+