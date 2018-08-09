Роман Павлюченко: «Смолов перестал расти в «Краснодаре», поэтому выбрал «Локо»

Бывший нападающий железнодорожников прокомментировал главную трансферную новость дня.

– Смолов официально в «Локо», кстати, взял девятый номер, под которым какое-то время играли вы.

– Ну все, забивать будет, точно вам говорю!

– Если бы ЧМ немного иначе сложился для Федора, то мы бы сейчас едва ли обсуждали его трансфер в команду железнодорожников?

– Трудно сказать однозначно. Но мне кажется, Смолов поступил правильно. Переходя в «Краснодар», он сделал большой шаг вперед и за время в команде серьезно вырос как футболист. Однако потом как-то застопорился, все, дальше роста нет. Это показал и чемпионат мира, и его первые игры в новом сезоне РПЛ. Он потихоньку начал движение вниз. Переезд в Москву, новый клуб, новые партнеры – все это определенно пойдет ему на пользу. «Краснодар» – хороший клуб, у него вроде бы есть все: футболисты хорошего уровня, условия, инфраструктура, деньги. Из года в год ставится задача быть чемпионами, но каждый раз южанам непонятно чего не хватает. Федор понял, что перестал там расти и сделал выбор в пользу «Локомотива». Они чемпионы и наверняка намерены повторить успех в этом сезоне.

– Смолов мог оказаться в «Локо» гораздо раньше, в детстве, но тогда места в команде для него не нашлось.

– Серьезно? Будем надеяться, что теперь ему достанется место в основе.

– А кому с приходом Федора следует опасаться за свои позиции в старте?

– Любому форварду. Возможно, Фарфан… Хотя Джефферсон может и на краю играть. В любом случае, придется доказывать, кто лучше, кто достоин основы. Думаю, Федор все-таки первый в списке Семина, за него отдали большие деньги. Все зависит только от него самого. Хотя, знаете как бывает, попадаешь не в свою команду, и все. Вроде бы клуб большой, с серьезными задачами, но новый игрок по необъяснимым причинам не может себя проявить.

– Всем известен игровой стиль Смолова, как и стиль «Локо» при Семине. Что можно сказать о совместимости игрока и команды?

– Если сравнивать «Краснодар» и «Локомотив», то у этих клубов именно та манера игры, которая очень подходит Федору. «Локо» любит атаковать, хорошо держит мяч, а не отсиживается в обороне. Железнодорожникам нужен игрок, который должен просто забивать, с этой целью Смолов и пришел в команду. Он должен заиграть.

– Как считаете, когда увидим его на поле?

– Думаю, в следующем матче выйдет, если не в стартовом составе, то на замену – точно.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Смотрите также:

Смолов и «Локомотив»: почему у них может получиться?

Прощай, «Краснодар»! 10 лучших голов Смолова за «быков»