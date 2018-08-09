«Смолов может стать джокером в «Локомотиве». Динияр Билялетдинов – о самом ожидаемом трансфере РПЛ

По мнению экс-полузащитника железнодорожников, переход в новую команду поможет Федору Смолову прогрессировать и вернуть былые кондиции.

– После ЧМ вы говорили, что Смолов еще может уехать в Европу. Теперь он в «Локо». Правильное решение?

– Федор – квалифицированный футболист, который должен прогрессировать. Он много забивает, но способен еще больше, и «Локомотив» готов ему в этом помочь. Семин берет игроков точечно и, как правило, попадает, футболисты реально усиливают команду. Думаю, и в этот раз тренер не ошибся. Зная Палыча, могу сказать, что он очень верит в футболистов, которых берет в команду. Ему нужен результат. Начало сезона показало, что в атаке у «Локомотива» пока не очень клеится. Смолов может стать джокером, который будет решать ситуации. Он должен забивать, в этом его суть как нападающего. Не станет забивать – не будет играть, все просто. Но ему уже надо было что-то менять, дело в психологии.

– После неудачного выступления на чемпионате мира?

– Я бы не назвал его игру неудачной. Просто все ожидали от Феди большего, не скажу, что у него случился какой-то провал. У каждого футболиста бывает период, когда не получается забить. К сожалению, у Смолова такой период выпал на чемпионат мира. Но я в Федю верю. Он обязан выбраться на свой прежний уровень и расти дальше.

– Это случится после смены команды?

– Когда понимаешь, что прогресса нет, важно поменять локацию. «Краснодар» был заточен под Смолова, практически все завершения атак шли через него. «Локомотив» – немножко другая история, структура игры железнодорожников выглядит иначе. У Федора появляется возможность поиграть в Лиге чемпионов, при должном понимании и отдаче этот переход станет для для него большим шагом вперед.

– Все говорят о Смолове в «Локо», и вы верно заметили, что его предыдущий клуб был заточен под него. Кто заменит Федора в «Краснодаре»?

– Не знаю, в какой футбол рассчитывает играть «Крансодар», но Смолов был ключевым игроком. И воспитывать или наигрывать нового нападающего времени уже нет. Думаю, они приобретут готового форварда похожего плана. До закрытия трансферного окна еще есть время. Раз клуб был не против отпустить Смолова, наверняка там уже решили, кем его заменить, и держат какую-то кандидатуру в уме.

Фото: FK Trakai

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