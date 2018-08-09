Смолов и «Локомотив»: почему у них может получиться?

«Локомотив» - чемпион, но это вчерашняя новость. Федор Смолов – главный претендент на европейский трансфер из России. Но это было актуально, пожалуй, позавчера. А сегодня их взаимное притяжение можно только приветствовать.

Для того чтобы этот клуб и этот нападающий могли в принципе посмотреть друг на друга, обеим сторонам потребовалось некоторое отступление от завоеванных позиций. «Локомотиву» нужно было из чемпиона страны превратиться в чемпиона, который не забил ни одного мяча в трех первых матчах нового сезона. А Смолову пришлось стать таким лучшим нападающим страны, который выступил ниже ожиданий на домашнем чемпионате мира и в новый сезон вошел по темной полосе своей и без того контрастной карьеры.

Важно, что нет полной потери статуса, речи не идет об откате к нулю. Просто жизненные обстоятельства сдули пену завышенных ожиданий – от себя и потенциальных контрагентов. Федор Смолов еще недавно в словесном фристайле жонглировал именами суперклубов, в которые он готов перейти хоть завтра. Сегодня реальностью становится старая добрая российская лига и «Локомотив». Который вряд ли мог подступиться к Смолову на том этапе жонглирования, но нынче он чемпион и вариант такого перехода, при котором нападающий не теряет лица.

Смолов снова выигрывает время на коротком отрезке его течения, при полном понимании того, что битву против времени в целом он проигрывает. Если, конечно, его целью остается большой западноевропейский чемпионат. Групповой этап Лиги чемпионов превращается в аэродром подскока для летчика, вовсе не сбитого, у него просто была вынужденная посадка.

Да и «Локомотиву» пришлось переоценить свои активы в атаке. Выяснилось, что Эдер пока функционирует в образе Курочки Рябы, которая точно умеет нести золотые яйца, а вот простые, повседневные – обещает, но на этом повествование обрывается. А Фарфану, похоже, держаться в истребительном состоянии помогал общий налет часов между клубом и сборной, а также острое желание вместе с национальной командой преуспеть в отборе и финальном турнире ЧМ-2018. Остальные атакующие игроки «Локомотива» тоже споткнулись о барьер мирового чемпионата, где они просидели в запасе своих сборных. А тот, кто там регулярно играл, хорош и теперь: Дзюба быстро захватил лидирующую роль в атаке «Зенита», а Зобнин, например, - лучший в РПЛ по количеству ударов по воротам (8). Так что, похоже, форма на ЧМ-2018 имеет прямое отношение к теперешнему состоянию игроков.

Итак, для совместного успеха у Смолова и «Локомотива» имеется общий знаменатель, и эта черта, или планка, выставлена довольно низко. При этом цели перед ними стоят высокие: новый вызов, Лига чемпионов, отскок к прежним позициям и статусу. Сможет ли Смолов, наконец, заиграть в столичной команде? Способен ли Юрий Семин привести в норму очередную покосившуюся карьеру? Они нужны друг другу, и это уже повод прийти к согласию, которое, как мы знаем, - продукт непротивления сторон.

Нет возможности представить себе этот альянс в виде тетриса, когда наличествующие в избытке качества одной стороны сходятся с недостатками другой, образуя красивый, ровный рельеф. Это очень искусственное представление. Перед нами другой случай, когда игровые показатели клуба и футболиста синхронизированы. И это упрощает их союз и дает шанс на параллельное развитие. Так, «Локомотив» и Смолов имеют общее соотношение ударов к попаданиям в створ (примерно три к одному) – в абсолютных цифрах равно невысокое: у клуба в среднем 10 ударов при трех точных, у Смолова – 3 и 1. При этом «Локомотив» и «Краснодар» сейчас стилистически близки, у них схожий индекс скорости точных передач, то есть их число за единицу времени владения: 15,6 у «Локо» и 15,9 у «Краснодара». И цифры этих клубов – в числе лучших по лиге. То есть футболисту, переходящему из одного клуба в другой, удобно адаптироваться к темпу новой игры. И принимающая команда тоже не обязана слишком подстраиваться под привычки звездного новичка.

А вот ему есть в чем подтянуться до уровня «Локомотива». Смолов в среднем вступает в 21 единоборство в атаке за матч, и если экстраполировать это число на командные показатели «Локо» (86), окажется, что это примерно четверть общего объема и несколько больше, чем у нынешних лидеров команды по этому показателю – Мануэла Фернандеша и Фарфана (по 17). Но при этом Смолов выигрывает только одно единоборство из трех, а его новые одноклубники – почти половину.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Алексей Даничев