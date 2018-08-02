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«Уфа» вышла в следующий раунд Лиги Европы! Как это было

2 августа 20:43
«Уфа» вышла в следующий раунд Лиги Европы! Как это было

Уфимцы сумели выйти в третий раунд квалификации ЛЕ.

Факты о матче:

  • «Уфа» сыграла вничью с «Домжале» из Словении в гостевом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
  • Свой гол хозяева забили на 51-й минуте: отличился полузащитник Ловро Бизяк. 
  • Такой расклад устраивал «Домжале», так как первая встреча команд завершилась со счетом 0:0, однако уфимский клуб сумел восстановить паритет под занавес игры и пройти в следующий раунд соревнований. Решающий мяч на выезде забил Боян Йокич.
  • Теперь российский клуб сыграет против «Прогреса» из Люксембурга, который чуть ранее выбил из турнирной сетки «Гонвед».
  • Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Йокич, Салатич, Живоглядов, Пауревич, Тумасян, Фатаи, Неделчару, Игбун, Табидзе, Обляков.
  • Стартовый состав «Домжале»: Милич, Клеменчич, Широк, Бижак, Ибраими, Муян, Ибричич, Мельняк, Добровольц, Черин, Усмани.

Фото: ФК «Уфа»

Лучшие моменты

Ой, ой, ой! На второй минуте в жестокий стык идут футболисты. Все там живы, ребят?

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Воу! Салатич исполняет удар в стиле Роналдиньо. 

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Вот здесь «Уфа» должна была открывать счет. Но Пауревич не попал по воротам.

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Опасно отвечает «Домжале»! Пара сантиметров – и мяч заскочил бы в ворота Беленова!

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Что творят хозяева! Сначала пытались забить прямым ударом с углового, потом ударом метров с 30-ти!

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Крутейшая атака «Уфы»! Обляков обязан был забивать!

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Уфимцы уже точно наиграли на гол. Еще одна опасная контратака.

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Закипают страсти. Ибраими и Йокич на повышенных обсуждают момент с фантомным пенальти. 

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Еще один выстрел «Домжале»! На этот раз спасает Беленов.

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Печально начинается для «Уфы» второй тайм. Мощная атака хозяев, после которой забивает Бизяк.

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Опять приходится потрудиться Беленову!

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Кажется, «Уфа» поплыла. Куда-то пропали силы.

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Отлично!!! Йокич сравнивает счет!!!

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