Головин в «Монако»: 5 возможных ролей

Главный тренер «Монако» Леонардо Жардим недавно очень красиво описал смысл проекта «Монако» и свою роль в нем: «Готовлю омлет из того, что мне дают». В составе постоянное движение: едва убирают скорлупу старой команды, как в инкубатор португальца подвозят новый десяток.

Жизнь игроков в «Монако» определяется, таким образом, не схемами тренера, а вакансиями в составе. Они появляются постоянно, что же до схемы – у Жардима базовая 4-4-2, выбранная, очевидно, за свою универсальность. Опорная модель, которую проще всего адаптировать к особенностям быстро меняющегося состава.

Летний баланс «Монако» в гигантском плюсе благодаря отложенной продаже Килиана Мбаппе (135 млн евро). Но и свежие переходы Тома Лемара в «Атлетико», Фабинью в «Ливерпуль», Теренса Конголо и Адама Дьяхаби в «Хаддерсфилд», Суалихо Мейте в «Торино» и Жоао Моутинью в «Вулверхэмптон» принесли в клубную казну свыше 160 млн евро. На этом фоне покупка за 30 млн евро Александра Головина, самая крупная для «Монако» этим летом, выглядит как сделка, которую монегаски точно могли себе позволить. Места в составе для Александра предостаточно. Осталось определить его роль. Вот пять основных сценариев его первого сезона в Европе.

Леонардо Жардим на редкость рачительный тренер, у него почти безотходное производство команд каждый сезон. Редко случается полное непопадание в состав. Едва ли не единственным примером игрока, который совершенно не подошел и не сумел заиграть в «Монако», служит воспитанник «Лиона» Рашид Геззаль. Крайний полузащитник, который так и не поймал баланс между индивидуальной и командной игрой и не нашел себя в специфической фланговой игре монегасков, где атакующий крайний должен постоянно поглядывать в зеркало заднего обзора, потому что защитники по бровке подключаются всегда. Александр Головин имеет фланговый опыт и развитое позиционное чутье, ему вряд ли грозит судьба Геззаля. К тому же наш полузащитник, в отличие от француза, трудится в обороне, что в схемах Жардима обязательно вообще для всех.

Нежелательный: «Фабинью»

Позиция центрального полузащитника после отъезда бразильца в «Ливерпуль» может быть доверена и Головину. А в «Монако» опорный по образу Фабинью – это не просто столб или свая, на которой держится вся командная оборона, но еще и постоянные продольные перемещения. Фабинью, собственно говоря, и стал типом такого опорника, который свои внушительные габариты с неожиданным проворством бросал в ферзевые проходы в атаку. Жардима может подкупить умение Головина подключаться в соединении с его безукоризненной преданностью черновой работе в середине поля. Но Александр примерно в полтора раза меньше Фабинью, ему в опорниках будет труднее. Это был бы сценарий, схожий с ролью Александра Зинченко в «Манчестер Сити»: талант, светлая голова, суперклуб, тренер Гвардиола, но играть приходится левого защитника. Головина спасет приход Жана Аолу из «Страсбура». 187-сантиметровый полузащитник должен стать для «Монако» следующим Фабинью.

Тактика «Монако» эластична, Жардим может перестроить схему даже в первом тайме, если видит, что начало не задалось. Да и сам Головин с его способностью играть в разных позициях – ключ к изменениям схемы. При игре по модели 4-2-3-1 или в построении 4-3-3 Александра могут определить на левый край атаки. В центре зарезервировано место только для одного игрока, это капитан «Монако» Радамель Фалькао, который, кстати, на первой тренировке Головина подошел к нему и по-русски произнес «доброе утро». Остальным футболистам, претендующим на игру у чужих ворот, приходится время от времени вставать на фланг: так играет Кейта Бальде, так играет Стеван Йоветич, так играет Рони Лопеш, на данный момент – лучший фланговый атакующий полузащитник «Монако».

Реальный: «Жоао Моутинью»

Португальский ветеран провел в «Монако» пять сезонов, последние из которых в двойственной роли футболиста, который не всегда играет, но всегда пользуется уважением. Такого уровня еще нужно достичь. Быть как Моутинью в «Монако» для Головина означает отвоевать роль второго, рядом с чистым разрушителем, центрального полузащитника в схеме 4-4-2, или занять позицию «10 номера» в 4-2-3-1, сразу за спиной центрфорварда. Второй вариант отработан Головиным в сборной на ЧМ-2018, он предполагает признание определенного статуса и явного таланта. В набор функций такого полузащитника входит розыгрыш стандартных положений. Тут у Александра имеются козыри, он и бьет, и на раздаче уверенно себя чувствует. Для главного приобретения команды претендовать на роль основного разыгрывающего полузащитника – нормально, хотя это и будет стоить усилий в борьбе, например, с Юри Тилемансом: бельгиец в команде второй год и тоже захочет укрепить свои позиции в составе.

Оптимальный: «Тома Лемар»

«Монако» постоянно продает в «Атлетико» своих лучших левых полузащитников: сначала Янник Карраско, теперь – 70-миллионный трансфер чемпиона мира Лемара. Но Тома не был в чистом виде фланговым игроком. Не был он и игроком «под нападающим». Его работа – быть вокруг нападающего, часто вместе, а порой – и вместо нападающего. От игрока в такой позиции требуется своевременно смещаться с фланга в центр и обратно, обладать полным, как в швейцарском ноже, набором умений – забить, обострить, войти в штрафную, отдать и даже вовремя упасть. Александра Головина из ЦСКА провожали как футболиста, безусловно, атакующего, хотя и способного помогать в обороне. Кстати, нового Лемара в Головине видят и болельщики «Монако», что обнаруживается в их переписке на интернет-форумах. Люди сходятся на том, что одновременный уход Моутинью и Лемара делает главным дефицитом команды креатив. И Головин – их главная надежда: где бы ни располагался, он должен пропускать через себя каждую атаку нового «Монако».

Фото: AS Monaco, globallookpress.com