Маурисио и Жаба вернутся в Россию. «Спартак» узнал соперника по Лиге чемпионов

«Матч ТВ» рассказывает все, что нужно знать о греческом ПАОКе, который поборется с красно-белыми за выход в групповой этап главного еврокубкового турнира.

Греческий ПАОК был сильнее швейцарского «Базеля» и в ответном матче квалификации Лиги чемпионов (2:1, 3:0) и теперь встретится с московским «Спартаком», чтобы определить, кто более достоин участия в основном раунде турнира. Представляем соперника «Спартака».

1. Не хуже «Пао» и «Оли», а чем-то и лучше

ПАОК является одним из трех греческих клубов – наряду с «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом», – который ни разу в истории не вылетал из высшего дивизиона. В Европе команда доходила до четвертьфинала Кубка обладателей кубков (был такой турнир) в 1970-х. Более того, ПАОК – единственный греческий клуб, имеющий положительный баланс в еврокубках (65 побед, 52 ничьи и 58 поражений). А выездной разгром «Локомотива» в Тбилиси в 1999-м в Кубке УЕФА (7:0) до сих пор остается самой крупной победой для Греции в истории еврокубков.

2. Клубом владеет Саввиди

Правда, на стадионе вы его не увидите. Купившему шесть лет назад контрольный пакет акций российскому бизнесмену греческого происхождения запретили в течение трех лет посещать матчи команды. Причиной тому стал инцидент 11 марта этого года – Иван Саввиди выбежал на поле с пристегнутой кобурой и пистолетом в ней, так как был недоволен отмененным голом в матче с АЕКом. По итогам скандала сопернику присудили три очка, а почетного стрикера дисквалифицировали. ПАОК благодаря такому раскладу потерял шансы на чемпионство за три тура до финиша сезона, став вторым, но взял реванш в финале Кубка страны.

3. Два игрока выступали в Грозном

Речь о бразильских полузащитниках Маурисио и Лео Жабе. Первый отыграл без замен оба матча с «Базелем», второго приберегли в Швейцарии. Маурисио, судя по увиденному сегодня, является одним из важнейших игроков центра поля для ПАОКа. Бывший хавбек «Терека» и «Зенита» здорово сбивал темп игры, когда его команда стала действовать по счету, придерживал мяч и собирал на себе фолы. А в конце первого тайма он очень опасно пробил головой над перекладиной после навеса справа.

Жаба, в отличие от Маурисио, в Салониках только с этого сезона и пока еще адаптируется к новым условиям. Кроме них за ПАОК играет бразилец Лео Матос, являющийся одним из капитанов команды. Также многие могут узнать в лицо украинцев Евгения Хачериди и Евгения Шахова.

4. Греки здорово играют вверху и убегают в контратаки

Пожалуй, это два главных козыря ПАОКа. Первый гол в сегодняшнем матче, когда мяч после углового перелетел всех и опустился на ногу Вареле, мог случиться и неделей ранее. В Салониках африканец имел точно такой же момент после стандарта. Игроки ПАОКа в обеих встречах сняли весь верх, по крайней мере в собственной штрафной.

Аналогично и по быстрым выпадам. Прийович в первом матче с «Базелем» забил в контратаке, обыгравшись предварительно с партнером. А в гостях решил эпизод в гордом одиночестве, в касанием перебросив голкипера. В Швейцарии счет мог быть и крупнее – голом не закончилась на 71-й минуте еще одна атака на скорости, очень хорошая и продуманная.

5. Болельщики держат уровень

Репутация греческих фанатов прекрасно известна, и ребята из Салоников не исключение. Характерный эпизод: на 30-й минуте сегодняшнего матча игроки «Базеля» не стали останавливать игру после того, как Лимниос получил удар по лицу в результате отмашки. Судейский свисток промолчал, и трибуны дали понять, что греков приехало в Базель немало. Ну, или вели они себя очень шумно.

Сложно сказать, было бы слышно болельщиков ПАОКа, если бы их команда «горела» противнику. Слишком уж гладко прошел этот отборочный раунд для греков. В обоих встречах они были лучше швейцарцев, а их вратарь Пасхалакис свой самый серьезный сэйв сделал уже на 80-й минуте ответного поединка при счете 3:0. Будем надеяться, «Спартак» окажет более качественное сопротивление как на поле, так и на трибунах.

Лига чемпионов. Квалификация. 2-й квалификационный раунд

«Базель» (Базель) – «ПАОК» (Салоники) – 0:3 (0:1)

Голы: Варела, 7. Прийович, 52. Эль-Каддури, 60.

Фото: globallookpress.com