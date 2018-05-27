Два года назад его называли главной ошибкой Клоппа. Трагедия Лориса Кариуса

Был ли в субботу у «Ливерпуля» вратарь?

– Мне не жаль Симона Миньоле, – признавался Лорис Кариус в интервью сайту премьер-лиги.



В тот момент бельгиец уже перестал быть однозначным выбором № 1 для Клоппа. А немецкий вратарь месяцем ранее отбил пенальти на 87-й минуте игры с «Тоттенхемом». Взял удар не абы кого, а (самого!) Харри Кейна. Но тренер не торопился с выводами.

В преддверии матча 1/8 финала ЛЧ с «Порту» Клопп заявил, что пока не решил, кто из голкиперов будет защищать ворота команды.

– Честно говоря, окончательного решения я еще не принял, но ситуация изменилась, – намекнул Клопп. – Сыграет лучший…

Далее, вплоть до матча в Киеве, в старте играл Кариус.

Двумя годами ранее Кариус уже становился основным выбором Клоппа. Но закрепиться помешал перелом руки: несколько месяцев практики – в минус. Далее – ляпы в играх с «Борнмутом» и «Вест Хэмом». Они-то и предопределили место на лавке.

– Когда перешел в «Ливерпуль», думал, что будет полегче, – продолжает Кариус. – Не ожидал такого старта в клубе, не ожидал такого давления. Пережил кучу всего – позитивного, негативного – и стал тем, кем я стал.

Болельщики вовсе не сравнивали Кариуса с Миньоле. Они просто были рады. Рады, что бельгиец в запасе. Не пожарит, не заставляет вновь и вновь закрывать руками лицо. Считали, что немец играл бы лучше и со сломанной рукой. Но только мало кто обращал внимание на цифры. А те говорили: «Вратари "Ливерпуля“ – почти братья». В начале весны Sky нашли тому доказательства. Резонный вопрос: каким бы процент сэйвов был у Миньоле, если бы он играл чаще?

Память – хрупкий механизм, выпадает много деталей. Запомнить сложнее, чем забыть. Кариусу такие нюансы пошли на пользу. Потому что еще два года назад его называли «главной ошибкой Клоппа».

Человек, из-за которого «Ливерпуль» не станет чемпионом

Но впереди были матчи с «Ман Сити», первым клубом Кариуса в Англии.

– С 16 до 18 лет я находился в структуре «Сити», – вспоминает вратарь. – Чудесное время и фантастический новый опыт. Мне очень помог Джо Харт. Если хотите, он стал для меня ролевой моделью. И отношения между клубами совсем не важны.

– Выбрал бы себе нормальный пример для подражания, – юморили болельщики.

И будто предчувствовали что-то. Под фиаско Гвардиолы Кариус запостил счастливое фото в обнимку с Ловреном. В комментах появились сравнения с «Тупым и еще тупее». Еще кто-то чирканул: «Гарет Бэйл». К чему бы это?

Дублю Бэйла в Киеве предшествовал занятный момент. Кариус получил локтем по лицу от Серхио Рамоса. Через пару минут Бензема открыл счет. Кто удивится, если через много лет Зидан расскажет, что это была домашняя заготовка под немца, обладателя трех сотен сэлфи в Instagram?

– Сейчас я ничего не чувствую. Я проиграл матч для своей команды, – Кариус в разбитом состоянии отвечал на вопросы TalkSport.

Коллегу поддержал Миньоле. Все тот же, которого «не жаль».

– Это очень тяжело, – объяснял Миньоле AFP. – Это ужасное чувство. Все вратари бывали в подобных ситуациях. Трудно что-то говорить об этом. Мы играли командой и проиграли командой.

Если потрудиться, здесь можно отыскать позитив. Подписать: «Так создаются команды».

А теперь вернемся к интервью сайту АПЛ.

– Лучшим завершением сезона, – говорит Кариус и смеется, – станет возвращение в сборную. Очень рассчитываю на хороший летний трип. Ну, а если не выйдет на этот раз, обязательной получится в следующий!

Фото: globallookpress.com

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