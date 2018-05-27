Травма Салаха в финале ЛЧ. Что известно на эту минуту

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму в финале Лиги чемпионов против «Реала».
Салах получил повреждение в первом тайме в результате столкновения с защитником мадридского клуба Серхио Рамосом. Форвард схватился за плечо, и ему тут же была оказана медицинская помощь. Затем Салах ненадолго вернулся в игру, однако позже стало понятно, что он больше не сможет помочь своей команде в этой встрече. Вместо египтянина, который покинул поле со слезами на глазах, вышел Адам Лаллана.
Таким образом, теперь под вопросом участие Салаха в чемпионате мира-2018. Сборная Египта на групповом этапе турнира станет соперником команды России в группе А.
Что говорят врачи
Доктор медицинских наук Зураб Орджоникидзе поделился мнением о травме Салаха в эфире «Матч ТВ».
– Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять механизм травмы, – сказал специалист. – Да он и сам показывал врачам, что проблема в акромиально-ключичном сочленении. В этом месте очень мощная связка, которая как раз в таких столкновениях, как с Серхио Рамосом, может порваться. Конечно, хотелось бы видеть вблизи, но в данном случае приходится говорить о необходимости операции. Швы снимут через десять дней, не исключены металлоконструкции в месте травмы. По самым оптимистичным прогнозам, Салах сможет сыграть только в последнем матче группового этапа чемпионата мира, и то вряд ли. Думаю, его слезы говорят сами за себя. Видимо, понимал, что повреждение серьезное.
Ранее журналист ВВС Адриано Дель Монте сообщил, что нападающий пропустит ЧМ-2018 из-за вывиха плеча.
https://twitter.com/adriandelmonte/status/1000466481983860736
Что сказал Клопп
После игры тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию.
https://twitter.com/OmnisportNews/status/1000593943950540800
– Эпизод с травмой Мохамеда был похож на рестлинг, а ему действительно не повезло в том эпизоде. Кажется, травма серьезная. И шок команды от этой потери был ощутим. Сейчас он в больнице и делает рентген. Это или ключица, или плечо. Ничего хорошего, вот и все.
Мнение сборной Египта
https://twitter.com/talkSPORT/status/1000508125382758400
По словам доктора сборной Египта Махмуда Абул-Эла, проведенный рентген показал растяжение связок плечевого сустава.
– Мы находимся на связи с медицинской службой «Ливерпуля», они сообщили, что уже проведен рентген, который показал растяжение связок плечевого сустава. Выражаем оптимизм по поводу диагноза и участия Салаха в чемпионате мира по футболу, – говорится в сообщении пресс-службы сборной Египта.
Вскоре всех успокоил министр спорта Египта Халед Абдель Азиз. Он написал в фейсбуке, что восстановление Салаха займет около 2 недель.
– У Салаха травма связок плечевого сустава. Ожидаемая продолжительность восстановления составит две недели. Медицинский штаб сборной в постоянном контакте с врачами «Ливерпуля», которые сделали рентген и отправили снимки для согласования диагностики и лечения. Было принято решение о том, что Салах пройдет реабилитацию и будет получать надлежащее лечение в английской команде, а затем присоединится к национальной сборной в Италии. Мохамед должен быть в окончательной заявке сборной, которую объявят 4 июня. Вера, решимость и настойчивость Салаха будут поддерживать его в этот трудный период. Желаю ему всего самого наилучшего, – написал министр спорта Египта на своей странице в Facebook.
Что говорят про Рамоса
Экс-футболист сборной Египта Мидо прокомментировал эпизод с травмой Мохамеда Салаха в столкновении с Серхио Рамосом.
– Тот, кто разбирается в футболе, понимает, что Рамос намеренно травмировал Салаха, – написал Мидо в Твиттере.
Сам Рамос на странице в микроблоге пожелал здоровья египтянину, но отметил, что такие травмы – часть профессионального спорта.
https://twitter.com/SergioRamos/status/1000527892399435777
– Футбол это не только сладкие минуты, но и горькие моменты. Поправляйся скорее, Салах! Тебя ждет яркое будущее. Иногда футбол показывает свои хорошие и плохие стороны. Но помимо всего этого, мы – профессионалы.
Пост получил огромное количество гневных комментариев.
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Лига чемпионов. Основной турнир. Финал
«Реал» (Мадрид) – «Ливерпуль» (Ливерпуль) – 3:1 (0:0)
Голы: Бензема, 51 (ВИДЕО). Бэйл, 64 (ВИДЕО), 83 (ВИДЕО) – Мане, 55 (ВИДЕО).