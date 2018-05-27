Травма Салаха в финале ЛЧ. Что известно на эту минуту

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму в финале Лиги чемпионов против «Реала».

Салах получил повреждение в первом тайме в результате столкновения с защитником мадридского клуба Серхио Рамосом. Форвард схватился за плечо, и ему тут же была оказана медицинская помощь. Затем Салах ненадолго вернулся в игру, однако позже стало понятно, что он больше не сможет помочь своей команде в этой встрече. Вместо египтянина, который покинул поле со слезами на глазах, вышел Адам Лаллана.

Таким образом, теперь под вопросом участие Салаха в чемпионате мира-2018. Сборная Египта на групповом этапе турнира станет соперником команды России в группе А.

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Что говорят врачи

Доктор медицинских наук Зураб Орджоникидзе поделился мнением о травме Салаха в эфире «Матч ТВ».

– Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять механизм травмы, – сказал специалист. – Да он и сам показывал врачам, что проблема в акромиально-ключичном сочленении. В этом месте очень мощная связка, которая как раз в таких столкновениях, как с Серхио Рамосом, может порваться. Конечно, хотелось бы видеть вблизи, но в данном случае приходится говорить о необходимости операции. Швы снимут через десять дней, не исключены металлоконструкции в месте травмы. По самым оптимистичным прогнозам, Салах сможет сыграть только в последнем матче группового этапа чемпионата мира, и то вряд ли. Думаю, его слезы говорят сами за себя. Видимо, понимал, что повреждение серьезное.

Ранее журналист ВВС Адриано Дель Монте сообщил, что нападающий пропустит ЧМ-2018 из-за вывиха плеча.

https://twitter.com/adriandelmonte/status/1000466481983860736

Что сказал Клопп

После игры тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию.

https://twitter.com/OmnisportNews/status/1000593943950540800

– Эпизод с травмой Мохамеда был похож на рестлинг, а ему действительно не повезло в том эпизоде. Кажется, травма серьезная. И шок команды от этой потери был ощутим. Сейчас он в больнице и делает рентген. Это или ключица, или плечо. Ничего хорошего, вот и все.

Мнение сборной Египта

https://twitter.com/talkSPORT/status/1000508125382758400





По словам доктора сборной Египта Махмуда Абул-Эла, проведенный рентген показал растяжение связок плечевого сустава.

– Мы находимся на связи с медицинской службой «Ливерпуля», они сообщили, что уже проведен рентген, который показал растяжение связок плечевого сустава. Выражаем оптимизм по поводу диагноза и участия Салаха в чемпионате мира по футболу, – говорится в сообщении пресс-службы сборной Египта.

Вскоре всех успокоил министр спорта Египта Халед Абдель Азиз. Он написал в фейсбуке, что восстановление Салаха займет около 2 недель.

– У Салаха травма связок плечевого сустава. Ожидаемая продолжительность восстановления составит две недели. Медицинский штаб сборной в постоянном контакте с врачами «Ливерпуля», которые сделали рентген и отправили снимки для согласования диагностики и лечения. Было принято решение о том, что Салах пройдет реабилитацию и будет получать надлежащее лечение в английской команде, а затем присоединится к национальной сборной в Италии. Мохамед должен быть в окончательной заявке сборной, которую объявят 4 июня. Вера, решимость и настойчивость Салаха будут поддерживать его в этот трудный период. Желаю ему всего самого наилучшего, – написал министр спорта Египта на своей странице в Facebook.

Что говорят про Рамоса

Экс-футболист сборной Египта Мидо прокомментировал эпизод с травмой Мохамеда Салаха в столкновении с Серхио Рамосом.

– Тот, кто разбирается в футболе, понимает, что Рамос намеренно травмировал Салаха, – написал Мидо в Твиттере.

Сам Рамос на странице в микроблоге пожелал здоровья египтянину, но отметил, что такие травмы – часть профессионального спорта.

https://twitter.com/SergioRamos/status/1000527892399435777

– Футбол это не только сладкие минуты, но и горькие моменты. Поправляйся скорее, Салах! Тебя ждет яркое будущее. Иногда футбол показывает свои хорошие и плохие стороны. Но помимо всего этого, мы – профессионалы.

Пост получил огромное количество гневных комментариев.