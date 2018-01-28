Роналду забивает 100-й пенальти, Кавани обходит Златана

«Матч ТВ» – обо всем самом интересном в субботнем еврофутболе.

Юбилейный пенальти Роналду

«Реал» на «Месталье» вынес «Валенсию» (4:1). Это случилось в 21-м туре Ла Лиги. Победу гостям принес Криштиану Роналду, дважды забивший с 11-метрового.

Португальский форвард реализовал 100-й пенальти в карьере (с учетом игр за клубы и сборную). Достижение футболиста пользователи соцсетей отметили возвращением хэштега «Пеналду».

Два других мяча в ворота «Валенсии» отправили Тони Кроос и Марсело. Защитник «Реала» провел матч на уровне: без провалов в обороне и навесов в никуда. Партнеры по команде отблагодарили бразильца за удачные действия.

За 10 минут до финального свистка Зидан заменил Бензема. Нападающий не обрадовался. Чему именно – месту на лавке или очередному «сухарю», – неизвестно.

– Все футболисты злятся, когда их меняют, – прояснил ситуацию Зидан. – Но главное – результат. Карим рад, как и все мы.

Радость Карима.

Фанаты тоже пока не сильно радуются. Мадридцы занимают 4-е место в чемпионате и отстают на 16 очков от «Барсы». Можно вспомнить недавнюю фразу Серхио Рамоса: «У «Реала» есть еще Лига чемпионов».

Too much VAR

«Ливерпуль» на «Энфилде» не устоял перед «Вест Бромвичем» (2:3) и вылетел из Кубка Англии. Хэдлайнерами вечера стали Крейг Поусон (судья) и система видеоповторов.

По ходу встречи VAR использовался трижды. В первом тайме арбитр в течение 5 минут отменил вот этот гол:

Чуть позже после общения с видеопомощником назначил такой пенальти:

В случае с третьим мячом «Вест Брома» реф долго пытался понять, был ли офсайд.

В результате все решения оказались верными. Только на разбирательства ушло около 10 минут. Хотя в современном мире это мелочи.

Мерсисайдцы третий год подряд выбывают из Кубка на стадии 1/16 финала. Вспоминается выражение Валерия Карпина: «Игрокам надо сходить в церковь». Но тренер «Ливерпуля» отметает домыслы о вмешательстве свыше.

– Виноваты мы сами, – резюмирует Клопп.

Лучший страйкер в истории «ПСЖ»

«ПСЖ» дома разгромил «Монпелье» (4:0) в матче 23-го тура чемпионата Франции.

Эдинсон Кавани стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба, обойдя Златана Ибрагимовича. Уругваец забил гол, ставший для него 157-м в составе парижан. Швед за «ПСЖ» отличился 156 раз.

Кавани стал праздновать прямо на поле. Побежал к фанатам, снял майку, за что, разумеется, схлопотал «желтую».

Остальные мячи в ворота «Монпелье» отправили Ди Мария и Неймар. Бразилец забил дважды – с игры и с пенальти.

– Тренер назначил меня исполнителем (пенальти. - «Матч ТВ»), – признался позже Неймар. – У Кавани с этим нет проблем. Я беру на себя ответственность.

Таким образом Неймар закрыл тему о разногласиях с уругвайцем по части одиннадцатиметровых. Просто в чемпионате Франции все знают, кто местный Пеналду.

В подтрибунке Неймар встретил полузащитника «Тосно» Андерсона Карвалью. Хавбек российского клуба запостил фото.

«Почти хет-трик от лучшего игрока в мире. Он снова устроил шоу», – подписал изображение легионер РФПЛ. Вскоре ему может посчастливиться выложить что-то вместе с Павлом Погребняком.

Фото: David Ramos / Staff / Getty Images Sport / Getty Images

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