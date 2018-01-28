Роналду забивает 100-й пенальти, Кавани обходит Златана

Роналду забивает 100-й пенальти, Кавани обходит Златана

Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
13:17
«Матч ТВ» – обо всем самом интересном в субботнем еврофутболе.

Юбилейный пенальти Роналду 

«Реал» на «Месталье» вынес «Валенсию» (4:1). Это случилось в 21-м туре Ла Лиги. Победу гостям принес Криштиану Роналду, дважды забивший с 11-метрового.

Португальский форвард реализовал 100-й пенальти в карьере (с учетом игр за клубы и сборную). Достижение футболиста пользователи соцсетей отметили возвращением хэштега «Пеналду».

https://twitter.com/NickOyen28/status/957472271186014208

Два других мяча в ворота «Валенсии» отправили Тони Кроос и Марсело. Защитник «Реала» провел матч на уровне: без провалов в обороне и навесов в никуда. Партнеры по команде отблагодарили бразильца за удачные действия.

https://twitter.com/awinehouse1/status/957304688512307200

За 10 минут до финального свистка Зидан заменил Бензема. Нападающий не обрадовался. Чему именно – месту на лавке или очередному «сухарю», – неизвестно. 

– Все футболисты злятся, когда их меняют, – прояснил ситуацию Зидан. – Но главное – результат. Карим рад, как и все мы.

Радость Карима.

https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/957508356666724352

 

Фанаты тоже пока не сильно радуются. Мадридцы занимают 4-е место в чемпионате и отстают на 16 очков от «Барсы». Можно вспомнить недавнюю фразу Серхио Рамоса: «У «Реала» есть еще Лига чемпионов».  

Смотреть на YouTube

Too much VAR

«Ливерпуль» на «Энфилде» не устоял перед «Вест Бромвичем» (2:3) и вылетел из Кубка Англии. Хэдлайнерами вечера стали Крейг Поусон (судья) и система видеоповторов.

По ходу встречи VAR использовался трижды. В первом тайме арбитр в течение 5 минут отменил вот этот гол:

 

https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/957525141642268672

Чуть позже после общения с видеопомощником назначил такой пенальти: 

Открыть видео

В случае с третьим мячом «Вест Брома» реф долго пытался понять, был ли офсайд.  

Открыть видео

В результате все решения оказались верными. Только на разбирательства ушло около 10 минут. Хотя в современном мире это мелочи. 

Мерсисайдцы третий год подряд выбывают из Кубка на стадии 1/16 финала. Вспоминается выражение Валерия Карпина: «Игрокам надо сходить в церковь». Но тренер «Ливерпуля» отметает домыслы о вмешательстве свыше.

– Виноваты мы сами, – резюмирует Клопп.   

 

Открыть видео

Лучший страйкер в истории «ПСЖ»

«ПСЖ» дома разгромил «Монпелье» (4:0) в матче 23-го тура чемпионата Франции. 

Эдинсон Кавани стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба, обойдя Златана Ибрагимовича. Уругваец забил гол, ставший для него 157-м в составе парижан. Швед за «ПСЖ» отличился 156 раз.

Смотреть на YouTube

Кавани стал праздновать прямо на поле. Побежал к фанатам, снял майку, за что, разумеется, схлопотал «желтую».

https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/957535317061439488

 

Остальные мячи в ворота «Монпелье» отправили Ди Мария и Неймар. Бразилец забил дважды – с игры и с пенальти.

– Тренер назначил меня исполнителем (пенальти. - «Матч ТВ»), – признался позже Неймар. – У Кавани с этим нет проблем. Я беру на себя ответственность.

Таким образом Неймар закрыл тему о разногласиях с уругвайцем по части одиннадцатиметровых. Просто в чемпионате Франции все знают, кто местный Пеналду.

https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/957539187267457024

 

В подтрибунке Неймар встретил полузащитника «Тосно» Андерсона Карвалью. Хавбек российского клуба запостил фото.

«Почти хет-трик от лучшего игрока в мире. Он снова устроил шоу», – подписал изображение легионер РФПЛ. Вскоре ему может посчастливиться выложить что-то вместе с Павлом Погребняком. 

https://www.instagram.com/p/BedwjMFlW0O/?taken-by=andscarvalho

 

Фото: David Ramos / Staff / Getty Images Sport / Getty Images

Смотрите также

Кто спасет Королевский клуб? Голосование «Матч ТВ»

Защитник «Челси», ставший актером. Он дебютировал в фильме с Табаковым

Машина. «Бавария» с 0:2 разгромила команду самого перспективного тренера Европы 

«Смотрим – пятерых нет. А они – в тюрьме». Попасть из России в «Ювентус», но упустить свой шанс

Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-69450 от 14.04.2017
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.