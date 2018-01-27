Машина. «Бавария» с 0:2 разгромила команду самого преспективного тренера Европы

Машина. «Бавария» с 0:2 разгромила команду самого преспективного тренера Европы

21:27

«Бавария» продолжает уничтожать чемпионат Германии. В субботу досталось «Хоффенхайму» – 5:2.

Факты: 

  • Главному тренеру «Хоффенхайма» Юлиану Нагельсманну 30 лет, но он уже один из самых перспективных тренеров мира. Приняв команду в феврале 2016 года на 17-м месте, он спас ее от вылета, а на следующий сезон – вывел в Лигу чемпионов.
  • В нынешнем сезоне «Хоффенхайм» выступает не так удачно, но пять мячей за матч в бундеслиге не пропускал ни разу.
  • Юпп Хайнкес в 2013 году, после того как выиграл Лигу чемпионов с «Баварией», завершил карьеру. Но в октябре 2017-го вернулся помочь клубу после увольнения Анчелотти. С того момента «Бавария» выиграла 11 матчей из 12 в чемпионате.
  • К 12-й минуте гости вели 2:0. 
  • Левандовски забил 19-й матч в 19 играх бундеслиги в этом сезоне

Чемпионат Германии. 2017-18. Тур 20

«Бавария» (Мюнхен)  – «Хоффенхайм» (Зинсхайм)  – 5:2 (2:2)

Голы: Левандовский, 21 (ВИДЕО). Боатенг, 25 (ВИДЕО). Коман, 63 (ВИДЕО). Видаль, 66 (ВИДЕО). Вагнер, 90 (ВИДЕО) – Ут, 3 (ВИДЕО). Гнабри, 12 (ВИДЕО).

Нереализованные пенальти: Гнабри, 3. 

Статистика и текстовая трансляция

Голы и лучшие моменты:

Бавария – Хоффенхайм. 0:1. Марк Ут

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Бавария – Хоффенхайм. 0:2. Серж Гнабри

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Бавария – Хоффенхайм. 1:2. Роберт Левандовски

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Бавария – Хоффенхайм. 2:2. Жером Боатенг

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Бавария – Хоффенхайм. Видаль едва не забил

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Бавария – Хоффенхайм. Опасный удар Алаба

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Бавария – Хоффенхайм. 3:2. Кингсли Коман

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Бавария – Хоффенхайм. 4:2. Артуро Видаль

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Бавария – Хоффенхайм. 5:2. Сандро Вагнер

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Все голы

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Фото анонса: Matthias Hangst / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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