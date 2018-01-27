Машина. «Бавария» с 0:2 разгромила команду самого преспективного тренера Европы

«Бавария» продолжает уничтожать чемпионат Германии. В субботу досталось «Хоффенхайму» – 5:2.
Факты:
- Главному тренеру «Хоффенхайма» Юлиану Нагельсманну 30 лет, но он уже один из самых перспективных тренеров мира. Приняв команду в феврале 2016 года на 17-м месте, он спас ее от вылета, а на следующий сезон – вывел в Лигу чемпионов.
- В нынешнем сезоне «Хоффенхайм» выступает не так удачно, но пять мячей за матч в бундеслиге не пропускал ни разу.
- Юпп Хайнкес в 2013 году, после того как выиграл Лигу чемпионов с «Баварией», завершил карьеру. Но в октябре 2017-го вернулся помочь клубу после увольнения Анчелотти. С того момента «Бавария» выиграла 11 матчей из 12 в чемпионате.
- К 12-й минуте гости вели 2:0.
- Левандовски забил 19-й матч в 19 играх бундеслиги в этом сезоне
Чемпионат Германии. 2017-18. Тур 20
«Бавария» (Мюнхен) – «Хоффенхайм» (Зинсхайм) – 5:2 (2:2)
Голы: Левандовский, 21 (ВИДЕО). Боатенг, 25 (ВИДЕО). Коман, 63 (ВИДЕО). Видаль, 66 (ВИДЕО). Вагнер, 90 (ВИДЕО) – Ут, 3 (ВИДЕО). Гнабри, 12 (ВИДЕО).
Нереализованные пенальти: Гнабри, 3.
Статистика и текстовая трансляция
Голы и лучшие моменты:
Бавария – Хоффенхайм. 0:1. Марк УтОткрыть видео
Бавария – Хоффенхайм. 0:2. Серж ГнабриОткрыть видео
Бавария – Хоффенхайм. 1:2. Роберт ЛевандовскиОткрыть видео
Бавария – Хоффенхайм. 2:2. Жером БоатенгОткрыть видео
Бавария – Хоффенхайм. Видаль едва не забилОткрыть видео
Бавария – Хоффенхайм. Опасный удар АлабаОткрыть видео
Бавария – Хоффенхайм. 3:2. Кингсли КоманОткрыть видео
Бавария – Хоффенхайм. 4:2. Артуро ВидальОткрыть видео
Бавария – Хоффенхайм. 5:2. Сандро ВагнерОткрыть видео
Все голыОткрыть видео
Фото анонса: Matthias Hangst / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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