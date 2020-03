Есть предложение отвлечься и пооценивать игроков. Самого дорогого вратаря мира знаете? Защитника? 17-летнего?

Назовете стоимость Холанда? Роналду? Месси? Мбаппе? 22 вопроса, которые оценят вас как финансового эксперта.

Мы уже делали подобный квиз про футболистов Тинькофф РПЛ. Тогда далеко не все смогли правильно назвать стоимость Дзюбы, Мелкадзе, Зобнина, Дивеева, Шапи, Жиркова и других звезд РПЛ. Если еще не проходили, то обязательно попробуйте.

Предлагаем новый тест. В том же формате, но про футболистов европейских клубов. 22 игрока и три варианта стоимости. Ваша задача оценить игрока в соответствии с Transfermarkt и выбрать правильный вариант.

