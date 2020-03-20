Есть предложение отвлечься и пооценивать игроков. Самого дорогого вратаря мира знаете? Защитника? 17-летнего?

Мы уже делали подобный квиз про футболистов Тинькофф РПЛ. Тогда далеко не все смогли правильно назвать стоимость Дзюбы, Мелкадзе, Зобнина, Дивеева, Шапи, Жиркова и других звезд РПЛ. Если еще не проходили, то обязательно попробуйте.
Предлагаем новый тест. В том же формате, но про футболистов европейских клубов. 22 игрока и три варианта стоимости. Ваша задача оценить игрока в соответствии с Transfermarkt и выбрать правильный вариант.
Здесь про коронавирус
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