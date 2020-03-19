Топ-лиги Европы потеряют 4 миллиарда евро? Коронавирус бьет по футбольной экономике

Больше всех пострадает Англия, другим тоже достанется.

Больше всех пострадает Англия, другим тоже достанется.

Сезоны почти во всех европейских лигах прерваны до начала апреля из-за распространения вируса COVID-19

Если чемпионаты так и не будут доиграны, это грозит клубам колоссальными финансовыми потерями

УЕФА рекомендовал завершить чемпионаты не позже 30 июня, это значит, что возобновить сезоны нужно будет не позже начала — середины мая

Италия. Как быстро отступит эпидемия?

Италия на данный момент — наиболее пострадавшая европейская страна от COVID-19. Серия А была остановлена раньше всех ведущих лиг: об уходе на карантин она объявила 9 марта. Еще до приостановки чемпионата некоторые матчи прошли без зрителей. В том числе и топовая битва между «Ювентусом» и «Интером». Пустые трибуны — это значительные потери для клубов. Во-первых, им пришлось возвращать владельцам абонементов деньги. Во-вторых, они недополучили выручку за так называемый matchday, которая складывается доходов за проданные билеты, атрибутику и еду. Эксперты подсчитали, что только из-за этого «Ювентус» потеряет 12,3 млн евро, «Милан» — 3,4 млн, а «Интер» — 2,7 млн. Правда, расчет велся для самого неблагоприятного сценария, по которому сезон либо не будет возобновлен, либо все оставшиеся матчи пройдут без зрителей.

Сейчас серия А на паузе до 3 апреля, но шансы, что сезон продолжится после этой даты, минимальны. Эпидемия в стране не сбавляет обороты. К 19 марту статистика печальная: 35 713 зараженных, 2978 умерших. Только в среду коронавирус унес жизни еще 475 человек. Такой ужасающей динамики не было даже в Китае, откуда зараза и переползла на Апеннины. Коронавирус подтвержден уже у многих игроков лиги.

Все началось с защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Сейчас самой пострадавшей командой является «Сампдория», где заразились не только футболисты, но и сотрудники клуба — всего 15 человек. Поэтому более реальной датой возобновления сезона сегодня выглядит не 3 апреля, а 3 мая, о чем говорят итальянские медики.

Недополученная выручка от matchday — ерунда по сравнению с тем, сколько денег клубы потеряют из-за невыполненных контрактов с телевидением и спонсорами. Если сезон в Италии так и не возобновится, а это весьма вероятно, «Ювентус» в общей сумме недосчитается 110 млн евро, уверены эксперты издания Ilbianconero. Это в свою очередь ударит по летней трансферной кампании. Примерно за такую же сумму «Юве» два года назад купил Роналду.

Понятно, что по этой же причине пострадают и все остальные клубы серии А. Потери в абсолютных цифрах окажутся меньше, чем у «Ювентуса», но гранду будет в дальнейшем легче восстановить брешь в бюджете, чем той же «Аталанте». В общей сложности невозобновление сезона обойдется клубам в 700 млн евро. Это грозит стать колоссальным ударом по всей серии А, руководство которой уже установило дедлайн — 9 мая. Если до этой даты футбол не вернется, сезон уже будет не спасти.

Испания. Как успеть сыграть 11 туров?

По количеству зараженных и смертей Испания идет на втором месте после Италии. На 18 марта было 14 769 подтвержденных случаев заражения, 638 смертей, в том числе 105 в среду. Очевидно, что и здесь ситуация крайне непростая.

Издание Mudo Deportivo подсчитало, сколько будет стоить остановка сезона без его дальнейшего возобновления, — 678,4 млн евро. В эту сумму входит 549 млн потерь из-за невыполнения контрактов с телевидением, 88 млн придется вернуть болельщикам за абонементы, еще 41,4 — это недополученная прибыль от продаж билетов. Если власти допустят проведение игр, но при пустых трибунах, общие потери окажутся намного меньше — 117 млн для клубов Ла Лиги и 12,5 — для Сегунды.

Пока сезон в Испании официально прерван всего на два тура, но всем очевидно, что в начале апреля он возобновлен не будет. Например, в «Валенсии» зараженными оказались 35 процентов людей, работающих в клубе, в том числе и футболисты — Гарай, Гайа и Мангаля.

К счастью для всех европейских чемпионатов, УЕФА принял решение о переносе Евро-2020 на следующий год и порекомендовал лигам завершить сезон до 30 июня. В чемпионате Испании осталось сыграть еще 11 туров. Это возможно будет сделать, если сезон возобновится в начале — максимум середине мая. В таком случае спасти свои деньги клубам удастся. Если коронавирус до этого времени не отступит, колоссальные денежные потери будут неизбежны.

Возможные потери АПЛ — больше миллиарда

Крупнейшая аудиторская компания KPMG дала свой неутешительный прогноз на случай негативного сценария. В общей сложности из-за недоигровки сезона пять ведущих европейских лиг потеряют 4 млрд евро. За основу опять же были взяты недополученные доходы от ТВ, спонсоров и болельщиков.

Больше остальных пострадает английская премьер-лига. Ее возможные потери оцениваются в 1,25 млрд евро, из которых 800 млн — это неполученные доходы от трансляций. Вещатели, у которых заключены договоры с лигой, имеют право вернуть деньги пропорционально количеству непоказанных матчей. И это при том, что в АПЛ осталось сыграть меньше всего туров по сравнению с остальными чемпионатами:

АПЛ — 9

Бундеслига — 9

Франция — 10

Испания — 11

Италия — 12

Потенциальные потери немецкой бундеслиги и французской лиги 1 оцениваются скромнее, чем у «Большой тройки»: 400 и 200 млн евро соответственно.

Как быть с зарплатами?

В этой непростой ситуации не совсем понятно, должны ли клубы платить зарплаты игрокам и сотрудникам. Футболисты сейчас даже не тренируются, но деньги получать хотят. Руководство клубов такое положение дел не устраивает: президенты команд и боссы серий А и Б намерены заморозить зарплаты на то время, пока вся соревновательная деятельность в стране отменена. Ассоциация футболистов Италии, конечно, выступает против подобной меры.

Аналогичные вопросы возникают и в других лигах. Отказ от зарплаты обсуждается в бундеслиге. Французский «Амьен» стал первым в лиге 1, кто официально пошел на сокращение: оклад игроков и сотрудников уменьшился на 16%. Испанский экономист Хосе Мария Гай де Ливана полагает, что в данных обстоятельствах игроки должны пойти навстречу клубам, которым и без того грозят огромные финансовые потери.

— Футболисты должны добровольно пойти на сокращение зарплаты, — цитирует специалиста As. — В такой момент все обязаны помогать друг другу. Клубы сейчас не получают доходов. Пока ситуация сложная, но не критическая. Если через две недели она не улучшится, то всем нам придется идти на жертвы.

Для всей Европы и ее футбольной части ближайшие несколько недель станут определяющими. Китаю удалось обуздать вирус на своей территории. Если по тому же сценарию будет развиваться ситуация в Италии, Испании и других странах, сезон еще можно спасти. В ином случае последствия для всего европейского футбола могут стать катастрофическими. Банкротство клубов при этом фантастическим сценарием вовсе не выглядит.

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