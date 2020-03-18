«В магазины пускают по 5 человек, люди выходят на балкон и поют гимн». Бывший футболист рассказывает, что сейчас происходит в Италии

Экс-форвард «Милана» Виталий Кутузов передает обстановку в Ломбардии. Это самый пострадавший от коронавируса регион Италии.

Экс-форвард «Милана» Виталий Кутузов передает обстановку в Ломбардии. Это самый пострадавший от коронавируса регион Италии.

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Виталий Кутузов в 2000-х — начале 2010-х выступал в Италии за ряд клубов, самым известным из которых был «Милан»

— Что сейчас происходит в стране?

— Такую Италию вы давно не видели и, думаю, еще долго не увидите. Пустые улицы, все закрыто, движение минимальное. Сейчас прошелся по делам — встретил всего двух человек по дороге, — говорит Кутузов.

— Насколько жестко запрещено выходить из дома?

— Прямого запрета нет, но такова рекомендация. Если нет необходимости по работе или ради здоровья близких, то просят воздержаться от выхода из дома. Также от собраний в больших компаниях, от мероприятий — даже дружеских, от нахождения с кем-то на расстоянии меньше одного метра. Поход в магазин или по делам лучше делать одному, без семьи.

Если выезжаешь куда-то на машине или идешь по делам, то нужно заполнить определенную форму — откуда, куда и зачем. Чтобы это потом можно было проверить. Вчера, например, был в банке. Перед входом заполнял такую форму, подписал, что за последний период не болел, не было температуры и контактов с людьми, у которых были симптомы.

Это делается для того, чтобы если потом твоя фамилия мелькнет где-то в больнице, можно было посмотреть, где человек был и с кем контактировал в последнее время. Чтобы понять, кто в зоне риска, проводят мониторинг.

— Есть сложности с магазинами?

— В магазины вход свободный, но один. Поэтому собираются очереди, пускают по 4-5 человек. Чтобы в магазине было достаточно свободно, был воздух. И не образовывалось скопления людей. Очереди в магазины человек по 20, все стоят в метре друг от друга, минут за 5 заходишь внутрь. А там вообще никого, быстро купил, что надо, и вышел через другой вход. Ажиотажа нет, продукты все есть.

— Если не будешь заполнять бланк и указывать места, которые посещал, то выпишут штраф. Так?

— Слышал, что около 300 евро. Могу ошибаться. Если ситуация будет повторяться, то наверняка может быть и что-то большее. Но нет такого, что полиция бы ездила по городу и дергала людей. Если человек просто идет в магазин, никто его не остановит. Конечно, если в парке где-то соберется большая группа, это привлечет внимание. Поэтому вертолеты мониторят территорию, чтобы избежать больших скоплений.

Понятно, что с детьми сложнее — погода хорошая, особо активным сложно усидеть на месте. Но детские площадки в основном пустуют, иногда можно увидеть, как один ребенок выйдет жонглировать мячом. Дети сейчас удаленно занимаются, делают уроки до обеда. Все очень серьезно организовано.

— Вы живите в провинции Варезе — это Ломбардия. Между соседними городами можно перемещаться?

— Думаю, только если серьезный повод. У меня пока такого не было, все мои мероприятия закрыты. Только онлайн-конференции могу проводить со специалистами, родителями и детьми (у Кутузова своя футбольная школа в Италии. — «Матч ТВ»). Если едешь по работе, перевозишь посылку или что-то еще, то никаких вопросов не будет. Но если тебя остановит полиция без серьезной причины, будут проблемы.

— Больницы переполнены?

— Да, поэтому просят людей, у которых просто кашель и небольшая температура, оставаться дома. Их здоровью ничего не угрожает. Насколько я понял, вирус коварный — у каждого выражается по-разному. Сложно в таком потоке понять, у кого простая простуда, а кому действительно нужна срочная помощь. В этом есть проблема, да.

Поэтому и ввели такие меры, чтобы остановить поток. Иначе никакого оборудования не хватит. Всего предугадать невозможно, не будешь же хранить оборудование просто так в ожидании эпидемии. Идеально было бы иметь запасной вариант помощи с разных сторон. Сейчас собирают средства на нужды больниц, вот Берлускони выделил помощь (10 млн евро. — «Матч ТВ»).

Много критики у правительства, в последние годы оно снижало затраты на медицину. Сложно сказать, насколько критика оправдана. Мне местная медицина виделась сбалансированной и на достаточно серьезном уровне. По сравнению даже с другими европейскими странами. Но к происходящему сейчас сложно было подготовиться на 100 процентов.

— У местных жителей нет паники?

— Нет, все спокойно. Кто-то работает на дому, кто-то получил отдых и проводит время с семьей. Можно сказать, страна мобилизовалась, для них это война против заразы, эпидемии. Все друг друга поддерживают, устраивают флешмобы, выходят на балконы в определенное время и поют итальянский гимн. Итальянцы очень переживают за родителей, потому что в зоне риска в основном старики. Все сплотились, чтобы сохранить жизнь этим людям.

— Нет боязни, что после эпидемии придет экономический кризис?

— Позитива большого не вижу. Любая экономика рассчитана на движение и производство. Люди говорят, что большего ждали от Европейского союза — материально поддержки и в виде специалистов.

— Есть прогнозы, когда все относительно наладится?

— Я так понимаю, власти высчитали, что 3 апреля все организации должны открыться. Как будет на самом деле — не знаю. Все достаточно быстро меняется. На прошлой недели приходил в одну организацию, мне сказали подойти в понедельник, но тогда они уже были закрыты.

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— Футбол сейчас далеко на вторых и третьих планах, но все же — есть надежда, что чемпионат доиграют?

— Сложно прогнозировать. Команды отменили тренировки, а это потеря формы, качеств. В этой ситуации сложно найти решение, которое бы сделало всех довольными. Нужно искать компромисс. Страна скучает по футболу — это однозначно. Дети рисуют флешмобы, как будет после улучшения. Радуга, как играют в футбол и все такое. Развешивают рисунки в подъездах, и такого очень много везде. Значит — позитив есть. И не только в головах детей, но в взрослых.

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