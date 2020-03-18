Собрали контент от футболистов на карантине. Вот что можно делать, когда делать нечего

Танцевать с девушкой, качать ее весом пресс, чеканить туалеткой, перебирать чайные пакетики, стричь газон по линейке и другие активности от звезд футбола на карантине.

Танцевать с девушкой, качать ее весом пресс, чеканить туалеткой, перебирать чайные пакетики, стричь газон по линейке и другие активности от звезд футбола на карантине.

Из-за пандемии коронавируса футбольные чемпионаты по всему миру взяли паузу

Евро-2020 официально перенесен на 2021 год

Конечно, все игроки поддерживают форму дома, насколько это, конечно, возможно без командных тренировок. Например, известно, что Гаттузо рассылает игрокам план индивидуальных тренировок через WhatsApp. Так делают большинство тренеров, но свободного времени все равно много.

Футболисты по всему миру призывают к ответственности с помощью челленджа #StayAtHome («Оставайтесь дома»), который запустил главный футбольный инстаграм «433». Суть: помыть руки и почеканить чем-нибудь.

Можно мячом, как Шкодран Мустафи.

Можно мягкой игрушкой, как Тео Уолкотт.

Можно туалетной бумагой, как Бенжамен Менди и многие другие.

Но есть и более оригинальные варианты, чем занять себя дома. Например, Сеск Фабрегас разговаривает с соседями.

— Доброе утро, мои соседи! (Громко.)

— Пошел нафиг.

— Да! Да! И вы тоже! (Громко.)

Пауло Дибала качает пресс.

И готовит.

Алекс Окслейд-Чемберлен танцует с девушкой.

Как и Гетце.

В ответ на эти танцы Джеймс Милнер поделился своими развлечениями. Сначала отсортировал пакетики чая по дням недели.

Затем идеально выровнял газон по линейке.

Дуглас Коста возит собаку.

А Серхио Рамос прокачивает всю семью.

У Дриса Мертенса особенная программа тренировок.

«Мой главный совет в жизни: «Немного вина решит много проблем».

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