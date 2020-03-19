«Ситуация напоминает сериал «Эпидемия». Как живется комментаторам без футбола

Рассказывает Константин Генич.

Рассказывает Константин Генич.

«Сидим дома, в самоизоляции. Смотрим телевизор и новости»

Ситуация напоминает сериал «Эпидемия», в котором все было очень страшно. Мы смотрели этот сериал с женой, и я сказал: «Представляешь, если бы нечто подобное случилось в реальности». Кто же мог подумать, что вскоре по всему миру разнесется новый вирус, а эпицентром его пандемии станет Европа.

На прошлой неделе УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, и я остался не у дел по части еврокубков, потому что должен был комментировать матчи «Манчестер Сити» — «Реал», «Барселона» — «Наполи» и «Рома» — «Севилья».

Также должен был отработать одну из последних игр перед паузой чемпионата России — «Зенита» с «Уралом». Уже приехал в Петербург и прочитал новость, что всем, кто придет на стадион, будут перед матчем измерять температуру. И я решил в целях профилактики проверить температуру самостоятельно — пошел в аптеку, купил градусник. И он показал 37,1.

Я немного засуетился, занервничал и через какое-то время температуру перемерил. Те же самые 37,1. Я подумал, что вдруг меня с такой температурой развернут, что я рискую сам и рискую подставить коллег и что вообще это все может выглядеть не очень.

Не знаю, что это было — особых болезненных симптомов у меня не наблюдалось. Только температура поднялась по каким-то непонятным причинам. Словом, общим коллегиальным решением от этого матча меня освободили. Игру прокомментировал Миша Моссаковский.

Я поехал к терапевту, и тот сказал, что ничего страшного не происходит, температуры у меня больше нет. Просто немного подсел голос, но, как выяснилось, это связано, с моей застарелой болезнью желудка. Так что теперь у меня есть время заняться желудком, чтобы в дальнейшем все было нормально.

Короче, последняя неделя ушла на походы к медикам и сдачу анализов, которые показали, что у меня все нормально. Дальше я должен был комментировать матч «Краснодара» с «Динамо», но, к сожалению (или к счастью), уже было принято решение остановить все футбольные турниры страны до 10 апреля. Поэтому сейчас сидим дома, в самоизоляции, смотрим телевизор и новости.

«У многих комментаторов зарплата зависит от выработки. Нет трансляций — недополучаешь денег»

Хотя, может быть, стоит поменьше смотреть телевизор — чтобы не впадать в унынье. Порой телевизор пугает людей.

Пару дней назад ходили с супругой в магазин. Я не сказал бы, что есть какая-то паника в Подмосковье, где мы живем. Но люди начали активно закупаться в больших сетевых супермаркетах.

Если раньше скупали на панике технику, думая, что потом ее перепродадут, то сейчас народ стал сметать продукты. Кстати, не так давно прочитал шутку: «Первый человек, погибший в России от коронавируса, — тот, кому на голову упал большой пакет с гречкой».

Но и на гречку надо заработать. Щекотливый момент для комментаторов — у многих зарплата напрямую зависит от выработки. А если ты ее не делаешь, то это заметно влияет на финансовую составляющую. Сейчас нет трансляций — соответственно, ты недополучаешь денег.

Это как у арбитров. Недавно читал, что у них существует такая же проблема: им платят за количество игр. То есть существует небольшая фиксированная зарплата, а итоговая сумма зависит от работы на матчах. Теперь этих матчей нет и в ближайшее время не будет. Но по сравнению с тем, что происходит в мире, наши трудности — капля в море.

«Клубы несут колоссальные потери. Хочется быть добреньким и поддержать футболистов. Но и руководителей надо понимать»

Фото: © Сергей Киврин / Матч ТВ

Леонид Федун говорит, что в «Спартаке» есть футболисты с зарплатой 500 тысяч в день. А представляете, насколько это тяжелая ситуация: эти футболисты не то что не играют, а даже не тренируются. Но по контракту им нужно платить деньги.

Плюс нет никакого прихода, нет matchday, нет партнерских активностей, проходящих в matchday. Словом, клубы и лиги несут колоссальные потери.

Поэтому, с одной стороны, хочется быть добреньким — поддержать спортсменов. С другой — абсолютно понимаю Федуна, говорящего: «Никогда такого плохого положения не было».

При этом я категорически против идеи заканчивать РПЛ и принимать текущее положение команд. Потому что ситуация аховая, но не фатальная. Евро-2020 перенесли — и это суперважно. Стало быть, чемпионаты могут подвинуться — УЕФА в этом отношении идет на достаточно серьезный шаг. Завершить все национальные чемпионаты до 30 июня — вполне реально.

Если ситуация в Европе не будет меняться, понятно, что придется принимать какое-то кардинальное решение. Но на данный момент надо посмотреть, как все будет развиваться после паузы.

Если в Китае смогли купировать вспышку, то, наверное, сейчас нам нужно потерпеть, чтобы суметь затем доиграть свои чемпионаты. Может, в текущем формате, может, уменьшить количество матчей, может, что-то еще придумать. Также предстоит подумать, как доиграть еврокубки.

Вот в КХЛ все куда сложнее — два клуба отказались от плей-офф, пишут про скорый отказ третьего. А в футболе ближайший месяц, полагаю, можно контролировать ситуацию в режиме stand by. В режиме ожидания для последующего включения.

«Все на Матч!»: чем спортсмены занимаются во время карантина

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