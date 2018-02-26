«Наполи» уничтожает «Кальяри». Голы и лучшие моменты

«Наполи» в гостях забивает «Кальяри» пять мячей.
Факты о матче:
- Рейна в старте, хотя говорят, он скоро перейдет в «Милан».
- Жоржиньо тоже в составе. На бразильца претендует «Ливерпуль».
- «Наполи» в текущем сезоне претендует на чемпионство.
- «Кальяри» пока на 15-м месте и в пяти очках от зоны вылета.
- Стартовый состав «Кальяри»: Краньо, Романья, Чеппителли, Кастан, Барелла, Ликояннис, Жоао Педро, Фараго, Падоин, Хан Кван Сон, Паволетти.
- Стартовый состав «Наполи»: Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Гамшик, Жоржиньо, Кальехон, Аллан, Инсинье, Мертенс.
0:1! Аллан прохоит по правому флангу и находит передачей в штрафной Кальехона.Открыть видео
0:2. Мертенс вполне успешно работает на позиции центрфорварда.Открыть видео
0:3. Зеркальное отображение первого гола, но на этот раз Гамшик в роли финишера.Открыть видео
0:4. Вот и все.Открыть видео
0:5. А вот и не все. Теперь Мариу Руй окончательно уничтожает «Кальяри».Открыть видео
Фото: Enrico Locci / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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