«Наполи» уничтожает «Кальяри». Голы и лучшие моменты

«Наполи» в гостях забивает «Кальяри» пять мячей.

Факты о матче:

Рейна в старте, хотя говорят, он скоро перейдет в «Милан».

Жоржиньо тоже в составе. На бразильца претендует «Ливерпуль».

«Наполи» в текущем сезоне претендует на чемпионство.

«Кальяри» пока на 15-м месте и в пяти очках от зоны вылета.

Стартовый состав « Кальяри » : Краньо, Романья, Чеппителли, Кастан, Барелла, Ликояннис, Жоао Педро, Фараго, Падоин, Хан Кван Сон, Паволетти.

« » Краньо, Романья, Чеппителли, Кастан, Барелла, Ликояннис, Жоао Педро, Фараго, Падоин, Хан Кван Сон, Паволетти. Стартовый состав «Наполи»: Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Гамшик, Жоржиньо, Кальехон, Аллан, Инсинье, Мертенс.

Статистика матча

0:1! Аллан прохоит по правому флангу и находит передачей в штрафной Кальехона.

0:2. Мертенс вполне успешно работает на позиции центрфорварда.

0:3. Зеркальное отображение первого гола, но на этот раз Гамшик в роли финишера.

0:4. Вот и все.

0:5. А вот и не все. Теперь Мариу Руй окончательно уничтожает «Кальяри».

Фото: Enrico Locci / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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