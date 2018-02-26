Неймар получил травму и не смог сдержать слез. Бразильца унесли на носилках

Неймар получил травму и не смог сдержать слез. Бразильца унесли на носилках

09:53

В 27-м туре Лиги 1 «ПСЖ» дома разгромил «Марсель» (3:0), но потерял лидера команды.

На 76-й минуте Неймар оступился и повредил голеностоп. Бразилец не сдержал слез и покинул поле только на носилках. К тому времени у «ПСЖ» были использованы все замены. Напомним, 6 марта парижанам предстоит ответный матч против «Реала» в Лиге чемпионов. Первая игра – в Мадриде – завершилась победой испанцев со счетом 3:1.

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Другие факты о матче «ПСЖ» – «Марсель»:

  • В первом круге команды сыграли вничью – 2:2.
  • «ПСЖ» в этом матче нанес 8 ударов (3 в створ), «Марсель» — 9 (4).
  • У «ПСЖ» по голу забили Мбаппе и Кавани, один мяч в свои ворота отправил Роланду.
  • «ПСЖ» набрал 71 очко (первое место), «Марсель» — 55 (третье).
  • За последние 13 матчей «Марсель» ни разу не победил «ПСЖ» (10 побед парижан).

Чемпионат Франции. 2017-2018. Тур 27

«ПСЖ» (Париж)  – «Марсель» (Марсель)  – 3:0 (2:0)

Голы: Мбаппе, 10 (ВИДЕО). Роланду (автогол), 27 (ВИДЕО). Кавани, 55 (ВИДЕО). 

Статистика и текстовая трансляция

Голы и лучшие моменты

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Фото анонса: globallookpress.com

Ультрас «ПСЖ» заявились на тренировку команды. И дело не только в Лиге чемпионов

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