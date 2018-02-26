Неймар получил травму и не смог сдержать слез. Бразильца унесли на носилках

Футбол

Капитан «Селтика» объявил о завершении карьеры в сборной

Теленовости

Новости от 26.02.2018 13:05

Биатлон

Норвежцы не возьмут Бьорндалена в Контиолахти

Хоккей

Рыбин остается в «Северстали» еще на один год

Лыжные гонки

Профессор спринта. Специальный репортаж

Футбол

Вход на матч «Уфа» – «Динамо» будет свободным

Бокс/MMA

Эдуард Кравцов: «На данный момент у нас в 5-6 весовых категориях есть конкурентные боксеры»

Формула 1

Риккьярдо показал лучшее время на старте тестов в Барселоне, Алонсо потерял колесо, Мазепин – последний

Футбол

УЕФА заработал более миллиарда евро на отборочном раунде чемпионата мира-2018

Футбол

«Интер» не отпустит Шкриньяра меньше, чем за 80 миллионов

Футбол

Экс-спартаковец перешел в бывший клуб Карпина

Футбол

«Уфа» продлила контракт с Йокичем

Футбол

Александр Григорян: «Рано или поздно кто-то будет отвечать за футбол в мороз»

Футбол

Сборная России проведет товарищеские матчи с Чехией и Германией осенью 2018 года

Олимпийские игры

Процесс реабилитации Олюнина, получившего серьезную травму в Пхенчхане, начнется через месяц

Футбол

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» стал селекционером «Химок»

Олимпийские игры

В Кремле рассчитывают провести встречу с олимпийцами на этой неделе

Биатлон

Сестра олимпийской чемпионки Эберг выиграла золото юношеского ЧМ, Шевченко и Гореева вошли в тройку

Летние виды

Определен состав сборной России на ЧМ по велоспорту на треке

Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА приняли участие в открытии одноименной станции метро

Футбол

«Ливерпуль» намерен приобрести Жоржинью из «Наполи»

Олимпийские игры

Алина Загитова: «Пусть Вагнер попробует выступить на Олимпиаде с идентичной программой, а я понаблюдаю»

Олимпийские игры

Александр Самедов: «Олимпиада – особенное соревнование для каждого спортсмена»

Футбол

На стадионе в Мордовии установлены кресла

Биатлон

Татьяна Акимова: «Этот сезон показал, что всю работу нужно, мягко говоря, корректировать»

Футбол

Роман Бабаев: «Надеюсь, что с открытием станции метро «ЦСКА» на стадионе станет ещё больше болельщиков»

Футбол

Вилков рассудит «Локомотив» и «Спартак», Карасев назначен на матч «Краснодар» – «Ростов»

Футбол

«Валенсия» подписала четырехлетний контракт с главой скаутской службы «Ювентуса»

Биатлон

Драчев намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента СБР

Формула 1

Алонсо и «Макларен» – авторы первого схода-2018

Биатлон

Антон Бабиков: «Результаты на Кубке мира и Олимпиаде показывают, что проблемы не только в нас»

Футбол

Гендиректор «Амкара»: «Ничего не предвещает переноса матча Кубка России»

Формула 1

«Ред Булл» показал официальную ливрею RB14

Олимпийские игры

Александр Жуков: «Олимпиада во многом вышла сложной, но ее финал получился красивым»

Футбол

«Бавария» провела тайные переговоры с форвардом «Бордо»