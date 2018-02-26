«Спасибо повару, нутриционисту и аналитику. Дальше без них». Эксклюзивное интервью Массимо Карреры для «Матч ТВ»

Уже в среду «Спартак» сыграет в Самаре кубковый четвертьфинал с «Крыльями Советов», а в воскресенье возобновит чемпионат принципиальной встречей с «Локомотивом», который ушел на перерыв, уверенно лидируя.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «Матч ТВ» — про «Атлетик», драки в Бильбао, вратарей, Манчини и свое будущее.

— Зимняя пауза заканчивается, «Спартак» ждут игры Кубка и чемпионата России. А вот с Лигой Европы вам пришлось попрощаться после матчей с «Атлетиком». Как вы оцениваете итоги европейской кампании?

— В Лиге чемпионов и Лиге Европы нам попались клубы из двух ведущих на сегодня национальных первенств континента. С учетом того, что у «Спартака» именно в таком составе не было прежде никакого опыта выступлений в Европе, я бы не стал говорить об отрицательном итоге. Разумеется, сильным ударом для всех нас стало крупное и недопустимое поражение от «Ливерпуля», но в целом команда сделала то, что могла. На что наиграли, то в итоге и заслужили. Где-то сказалась нехватка международного опыта, где-то мы совершили ошибки. Но самое главное, что я не могу упрекнуть ребят в недостатке самоотдачи и желания биться за свой клуб и за своих болельщиков. Думаю, и сами болельщики это поняли.

— Похоже, что да. Во всяком случае посвященный вам баннер на домашнем матче против «Атлетика» точно говорит об их любви к главному тренеру команды.

— Это было очень впечатляюще, и я благодарен фанатам за такой перформанс! Они знают, что я тоже отношусь к ним с большим уважением. Наши тифози – двенадцатый игрок команды. И всем игрокам это известно.

— Почему же при такой поддержке вы умудрились пропустить дома три гола от «Атлетика» и едва не проиграли с крупным счетом?

— Мы допустили грубейшие ошибки, которые в матчах против такого соперника делать нельзя. И нас за это наказали. А вот по самой игре в целом я не могу предъявить особых претензий ребятам. Разумеется, плохо то, что проиграли, но посыпать голову пеплом я бы не стал. И ответный матч в Испании только убедил меня в том, что мы провели хорошую зимнюю подготовку.

— Да, вы победили в гостях, но соперник-то явно был не на максимальном настрое после первого матча.

— Возможно, но это его проблемы. Я доволен своей командой. Увидел то, что мне понравилось. Жаль, что не смогли пройти «Атлетик», но теперь надо думать уже о другом.

— В Москве ворота «Спартака» защищал Ребров, в Бильбао – Селихов. Почему Селихов не вышел в первом матче?

— Почему он не играл, это наша внутренняя кухня. Главное, что мы с ним знаем причину этого, а журналистам ее знать вовсе необязательно. Могу только сказать, что озвученная в прессе версия не соответствует действительности.

— И кто будет в воротах в следующей игре – Ребров или Селихов?

— Увидите. Один из них точно будет (смеется)!

— Точно не Максименко?

— У этого голкипера все впереди. Пользуясь случаем, хочу похвалить нашу молодежную команду, которая недавно достойно сыграла со сверстниками из «Интера» на легендарном «Сан-Сиро». Ребята вели в счете и могли побеждать, но в итоге уступили в серии пенальти. Помимо Максименко еще несколько человек из этой команды мы привлекаем к тренировкам с основным составом. Надеюсь, после матчей в юношеской Лиге чемпионов появятся новые конкуренты в борьбе за место под солнцем среди взрослых. Наша молодежь получила хороший международный опыт!

— Прежде чем закрыть тему выступления «Спартака» в Европе, не могу не коснуться беспорядков в Бильбао. Столкновения болельщиков, смерть полицейского, нападение на вашего переводчика – у вас есть какие-то детали случившегося?

— О нападении на Артема знаю с его слов. Два хулигана набросились на нашего переводчика, он им дал отпор, получив повреждения от удара ремнем исподтишка. Слава богу, обошлось без серьезных последствий. Что касается беспорядков и смерти полицейского, то подробности мне неизвестны. Безусловно, можно только сожалеть о смерти человека и выразить соболезнования его родным. А сами стычки болельщиков – вещь крайне неприятная, она мешает футболу как зрелищу и нередко отдаляет от стадиона семьи с детьми. Не обладая четкой информацией, не имею права делать какие-то выводы. Надеюсь, наши болельщики не пострадали. И не сомневаюсь, что клуб публично озвучил свою позицию по этим событиям. Я не тот человек, который будет оправдывать агрессию, но если ты мужик и на тебя напали, ты даешь отпор. Если в адрес гостей из Москвы были провокации, вряд ли они могли не среагировать.

— От «Атлетика» перейдем к «Крыльям Советов». Это не Лига Европы, где от вас никто и не ждал победы. В Кубке России вы главные фавориты. Вам лично крепко достанется на орехи, если «Спартак» не выиграет этот турнир после вылета из него главных оппонентов.

— Это точно (смеется). Но быть фаворитом на бумаге – не значит заранее и тем более без проблем выиграть матч или турнир. Вот сборная России по хоккею была заведомо сильнее Германии в финале Олимпиады, а с каким трудом далась ей победа! И таких примеров в спорте немало. Быть фаворитом – это одно, выиграть – другое. Мы очень хотим завоевать Кубок, но и наши соперники этого хотят. Если кого-то недооценим, не сыграем в полную силу – можем поплатиться. Мы это уже проходили на собственной шкуре!

— Какова ситуация с новичками и травмированными перед возобновлением весенней стадии сезона в России?

— Ханни успел сыграть за нас в двух официальных матчах, и это хорошо. У Максимовича есть шанс дебютировать в кубковой игре. Жано должен вернуться в строй уже после «Крыльев». Тимофееву и Тигиеву надо чуть больше времени. Джикии хотелось бы пожелать успеть восстановиться к чемпионату мира.

— Год назад ваши приобретения на зимнем трансферном рынке получились впечатляющими и помогли «Спартаку» выиграть чемпионат. Что скажете про это окно?

— Скажу, что оно закрылось несколько дней назад, и сейчас о нем вспоминать бессмысленно. Мы получили двух качественных игроков, которые усилят состав. Нам предстоят сложные и интересные матчи в Кубке и чемпионате России, так что мы в полной мере рассчитываем и на тех ребят, что были в команде, и на тех, кто пришел. Также ждем скорейшего выздоровления травмированных в надежде, что не будет новых неприятных сюрпризов по этой части.

— Чем вызван уход в аренду болгарина Попова?

— Он хотел получать больше игровой практики, у него возник вариант с «Рубином». Наш клуб согласился на переход. Совершенно нормальный рабочий момент.

— Недавно прекратили сотрудничество со «Спартаком» два итальянских специалиста, которых приглашали вы лично, — повар и нутриционист. С чем это связано?

— Не ищите здесь никакой сенсации. У меня нет претензий к этим профессионалам своего дела, и я благодарен им за помощь. Но так получилось, что на данном этапе наше сотрудничество больше не имело смысла. Рабочий момент.

— Аналитик из Швейцарии тоже теперь не связан со «Спартаком»?

— У него был договор с клубом на матчи Лиги чемпионов. К сожалению, нам не удалось выйти из группы, так что договор утратил силу. Но ведь «Спартак» очень хочет сыграть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне, поэтому, возможно, у нас еще получится посотрудничать.

— На старте чемпионата ходило много разговоров о том, что в отношениях внутри вашего тренерского штаба и штаба с командой хватает проблем. Как обстоят дела теперь?

— «Спартак» настолько популярный клуб, что слухи вокруг него всегда будут присутствовать в большом количестве. То же самое касается, например, в Италии «Ювентуса»… У нас была непростая турнирная ситуация в начале сезона. Затем мы смогли ее стабилизировать. Сейчас сражаемся за место в Лиге чемпионов, а матч с «Локомотивом» покажет, насколько команда готова к борьбе именно за чемпионство. Фаворитом я считаю на сегодня «Локомотив», но мы сделаем все возможное. чтобы осложнить ему эту задачу. Наш клуб, тренерский штаб и игроки едины в своих целях. А споры и трения бывают в любом коллективе и в любой семье.

— «Локомотив», ЦСКА и «Зенит» прошли дальше в Лиге Европы, на них ляжет дополнительная нагрузка. Может ли это сыграть на руку «Спартаку» во внутреннем первенстве?

— Может сыграть. А может и не сыграть! Нам нельзя полагаться на других, надо рассчитывать прежде всего на самих себя. Когда мы не выкладываемся на 100, на 150 процентов, у нас возникают проблемы. Вот о чем нам надо думать в первую очередь!

— ЦСКА встретится с «Лионом», «Зенит» — с «Лейпцигом», соперник «Локомотива» — мадридский «Атлетико». У кого из российских клубов больше шансов пройти дальше?

— Конечно, вот так с ходу самым серьезным оппонентом видится «Атлетико». Тут, наверное, и объяснять нечего не надо. Но быть фаворитом – одно, а суметь выиграть, как мы уже говорили, — другое. «Атлетико» нужно выложиться на все сто, а то и больше, если он хочет пройти «Локомотив». «Лейпциг» только что выбил «Наполи», а «Наполи» — лидер серии А. «Зениту» не позавидуешь. «Лион» представляет чемпионат Франции, который никак слабым не назовешь, поэтому и для ЦСКА жеребьевка не подарок. Короче говоря, всем российским клубам придется трудно, но то, что сразу три команды вышли в 1/8, а мы остановились в шаге от этого, говорит о том, что чемпионат России не так уж плох, как иногда пытаются его представить (смеется).

— Насколько велики, на ваш взгляд, шансы наставника «Зенита» Роберто Манчини покинуть наш чемпионат, который не так уж плох, и стать главным тренером сборной Италии?

— Это надо в первую очередь спрашивать у самого Манчини, а не у меня (смеется). Да, об этом немало пишут и говорят, но ведь у Роберто действующий контракт с «Зенитом», значит, не все так просто, как иногда представляют в Италии. К ближайшим мартовским матчам сборную будет готовить Ди Бьяджо, окончательное же решение по новому главному тренеру объявят в конце весны или начале лета. Во всяком случае так утверждают. Четыре фамилии практически изначально назывались всеми: Анчелотти, Конте, Манчини, Раньери. Я привел их исключительно в алфавитном порядке. Но у трех тренеров из четырех по состоянию на сегодняшний день есть действующие контракты с клубами, а Анчелотти нигде безапелляционно и публично не заявлял, что он готов возглавить сборную. Так что сейчас вряд ли кто точно знает имя нового тренера национальной команды. А если кто-то и знает, то молчит (смеется).

— Вы дипломатично ушли от четкого ответа на вопрос, хотя в самой Италии именно Манчини называют основным фаворитом… Ну, а если брать уже лично вас, то где нынешний наставник «Спартака» видит себя в следующем сезоне? Не поступало ли вам предложений от других клубов?

— Мои ближайшие планы связаны только со «Спартаком». Но работа тренера оценивается конечным результатом, поэтому мои планы могут и не совпасть с планами руководства клуба (улыбается). Хочется достойно завершить этот сложный сезон, выиграть Кубок России и вновь попасть в Лигу чемпионов. Идеально было бы добиться этого через победу в чемпионате, но понятно, что сделать это в нынешней турнирной ситуации очень сложно. Впрочем, мне нравятся трудности, поэтому я с нетерпением жду возобновления первенства!.. Что касается предложений, то два или три раза могли теоретически возникнуть поводы для обсуждения вариантов, но на практике они так и не возникли. Как раз потому, что я сразу объяснял собеседникам: на сегодняшний день все мои мысли заняты исключительно «Спартаком».

Автор: Георгий Кудинов, La Gazzetta dello Sport, специально для «Матч ТВ»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев