Бонавентура помогает «Милану» обыграть «Лацио». Голы и лучшие моменты

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл «Лацио» (2:1).
Факты о матче:
- «Милан» побеждает в третьем матче подряд.
- Все голы были забиты в первом тайме.
- За красно-черных отличились Кутроне и Бонавентура.
- »Лацио» смог ответить лишь голом Марушича.
- Стартовый состав «Милана»: Доннарумма, Романьоли, Бонуччи, Калабрия, Антонелли, Чалханоглу, Биглия, Бонавентура, Кессиэ, Сусо, Кутроне.
- Стартовый состав «Лацио»: Стракоша, Баштуш, Раду, де Врей, Марушич, Пароло, Луис Альберто, Лулич, Милинкович-Савич, Лейва, Кайседо.
Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты
1:0! Такого начала никто не ожидал. Забивает Патрик Кутроне.Открыть видео
1:1. Адам Марушич восстанавливает паритет в счете.Открыть видео
2:1. Джакомо Бонавентура выводит «Милан» вперед.Открыть видео
Фото:Marco Luzzani / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images
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