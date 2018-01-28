Бонавентура помогает «Милану» обыграть «Лацио». Голы и лучшие моменты

Бонавентура помогает «Милану» обыграть «Лацио». Голы и лучшие моменты

19:32

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл «Лацио» (2:1).

Факты о матче:

  •  «Милан» побеждает в третьем матче подряд.
  •  Все голы были забиты в первом тайме.
  •  За красно-черных отличились Кутроне и Бонавентура.
  • »Лацио» смог ответить лишь голом Марушича.
  •  Стартовый состав «Милана»: Доннарумма, Романьоли, Бонуччи, Калабрия, Антонелли, Чалханоглу, Биглия, Бонавентура, Кессиэ, Сусо, Кутроне.
  •  Стартовый состав «Лацио»: Стракоша, Баштуш, Раду, де Врей, Марушич, Пароло, Луис Альберто, Лулич, Милинкович-Савич, Лейва, Кайседо.

Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

1:0! Такого начала никто не ожидал. Забивает Патрик Кутроне.

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1:1. Адам Марушич восстанавливает паритет в счете.

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2:1. Джакомо Бонавентура выводит «Милан» вперед.

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Фото:Marco Luzzani / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images

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