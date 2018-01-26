Роберто Манчини: «Насчет Дзюбы и Шатова все объяснил президенту «Зенита»

На сборе в Дубае главный тренер сине-бело-голубых дал интервью в котором вопрос об игроках, оставшихся в Петербурге, рассказал о том, что хотел бы видеть в команде еще несколько россиян, и озвучил то, что больше всего его удивило в нашей стране.

«По Дзюбе и Шатову прояснять нечего»

- В двух словах: чем вас не устроили Дзюба и Шатов?

- Мне кажется, я не обязан, честно говоря, объясняться перед журналистами. Перед клубом — безусловно. Когда руководство ставит передо мной какие-то вопросы, я объясняю, почему решил так или иначе. Это техническое решение тренерского штаба - и больше мне нечего добавить.

«Из «Зенита» уходить не собираюсь»

- В последнее время молва сватает вас то в сборную Италии, то в сборную Австралию, то в «Пари Сен-Жермен»…

- Могу сказать болельщикам, что я здесь, в «Зените», и никуда уходить не собираюсь. Слухи неизбежны в футболе, поэтому их надо воспринимать как слухи. Сейчас в «Зените» мы занялись очень большим, масштабным проектом. Перестраиваем команду. Если вы посмотрите на состав двух-трехлетней давности, то увидите, что в нем были совершенно другие футболисты. Многие проданы, ушли в другие команды, кто-то закончил карьеру. Клуб проходит период серьезного обновления. Мы делаем крепкую, сильную команду, и я не вижу причин уходить. Еще раз хочу подчеркнуть: на данный момент я занимаюсь большим проектом в «Зените».

- Клуб перестраивается не только в спортивной части, но и организационной. Интересно ваше мнение о новой арене Петербурга и болельщиках, ее заполняющих.

- Удивительный, прекрасный новый стадион, расположенный в очень красивом месте. Никаких претензий к нему нет. Единственное, нужно еще поработать с полем – на таких аренах оно всегда должно быть в идеальном состоянии.

- Насколько вас беспокоит ситуация с контрактом капитана команды Доменико Кришито, и не отвлекает ли она от работы самого игрока?

- Какого-то особого давления в связи со всей этой ситуацией я не чувствую. У Кришито действительно заканчивается контракт с «Зенитом». И разрешить проблему может только он сам. Так что Доменико должен принять взрослое самостоятельное решение. А мы обязаны уважать выбор футболиста.

- Учитывая, что три игрока находятся в «Зените-2», отсутствует на сборе Иванович – ждать ли зимой новичков?

- У Бранислава возникла проблема с глазом. Сейчас он проходит обследование (в Петербурге. - «Матч ТВ»), но мы все еще рассчитываем на его восстановление к 15 февраля, к первому матчу Лиги Европы с «Селтиком» в Шотландии. Тут тоже ничего критичного нет. Что касается новичков, то я еще летом говорил, что мы хотели бы подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Тогда этого не сделали – что ж, предпримем еще одну попытку.

«С Паредесом ничего серьезного»

- Позади большая часть первого сбора в Дубае. Подведите ее итоги, и все ли идет по плану?

- В целом оцениваю сбор весьма позитивно. Мне кажется, что все ребята выкладываются на тренировках, работают очень хорошо. Ценю это. Так что тренировочный лагерь удается. Остается еще несколько дней - собираемся продолжить в том же духе.

- Довольны ли вы уровнем спарринг-партнеров?

- Все они показывают хороший футбол. Для меня, конечно, важнее, какую игру демонстрируем мы, но я всем доволен. Абсолютно.

- Каково состояние здоровья Кришито, Нобоа и Паредеса?

- Не со всеми ситуация до конца ясна. Нобоа еще испытывает боль, и мы пытаемся найти причину, чтобы определить сроки восстановления. У Лео Паредеса небольшое повреждение плюсневой кости. Мне кажется, ничего серьезного. А Кришито будет готов через пару дней – он уже занимается по восстановительной программе. По его поводу у меня нет беспокойства.

- Во время тренировок издали вас легко спутать с действующими футболистами. Тем более что вы работаете непосредственно в поле. Как удается сохранять такую завидную спортивную форму?

- Мне кажется, я еще слишком силен, чтобы играть с нашими футболистами.

- Вы все еще сильнее их?

- Намного! (Смеется.)

«8 очков — не такое уж большое отставание»

- Если вспомнить о чемпионате России, согласитесь ли вы с тем, что 8 очков отставания от «Локомотива», это объективно много?

- Безусловно, легко не будет отыграть эти 8 очков. Но мы, безусловно, в состоянии сделать подобное — не такое уж это большое отставание, чтобы уже сейчас прощаться с первым местом в чемпионате. Конечно же, «Зенит» сможет догнать лидера. Будем все для этого делать. Считаю, что потеряли очень много очков в первой части чемпионата незаслуженно. Странные получались матчи, которые обязаны были выигрывать. Однако сделать этого не смогли. И еще, к сожалению, мы все еще не та команда, которая одинаково хорошо играет и в четверг, и затем в воскресенье. У нас очень плотный график, и «Зенит» пока не смог под него подстроиться так, чтобы к каждой игре подходить в идеальном состоянии. Это те проблемы, на которыми предстоит работать во второй части сезона. Думаю, у нас все получится.

(После ретрансляции своего ответа на русский язык Роберто Манчини что-то добавил, глядя на переводчика. «Хотел убедиться, правильно ли он все изложил», - с улыбкой тут же пояснил главный тренер «Зенита».)

- Вы не первый раз предвосхищаете перевод вопроса. Учите русский, или это врожденная способность к языкам?

- Иногда мне удается понимать некоторые слова и общий смысл вопроса, но целенаправленно русский язык не учу – он очень сложный.

«Россия способна на хороший результат»

- Насколько сильно изменилось ваше представление о России за то время, что вы работаете с «Зенитом»?

- Мне очень нравится Россия. Нравится здесь жить и абсолютно все устраивает. И я по-настоящему доволен, что приехал сюда работать. Мне доводилось возглавлять команды и в Англии, и в Турции, во многих странах. Сейчас новый этап моей жизни. Мне очень понравился Петербург. Как и Москва, когда мы туда ездили.

- А если говорить о российском футболе?

- Уровень чемпионата России достаточно высок. Но я считаю, что он может быть еще выше, потому что есть большое количество молодых и эффективных футболистов. Однако чтобы повысить уровень турнира, им, конечно, надо больше работать, быть настоящими профессионалами, полностью отдаваться на тренировках.

- Назовите одну вещь, которая вас больше всего поразила после приезда в Россию?

- Ничего такого совсем уж особенного не вспомню. Но вообще это, безусловно, многочасовые перелеты на выездные матчи. Непривычно, конечно, когда ты провел семь часов в самолете и приземлился все в той же стране. Необычный для меня опыт. Но зато запоминается.

- С какими чувствами ждете чемпионат мира, особенно на фоне невыхода на него сборной Италии?

- На моей памяти Италия никогда не пропускала главный турнир четырехлетия. Конечно, это катастрофа для всего национального футбола, из которой следует извлечь уроки. Вместе с тем у меня нет никаких сомнений, что сам турнир пройдет на высочайшем уровне с точки зрения организации, инфраструктуры, стадионов. В этом плане у России все практически готово. Чемпионат уже на подходе, и я не вижу проблем, способных помешать его проведению.

- А что скажете о перспективах сборной России?

- Полагаю, она может показать очень хороший результат. Команда в отличной форме подходит к турниру. В ее составе много молодых, перспективных игроков – таких, как братья Миранчуки, Головин, Фернандес, Кокорин. Они способны добиться чего-то серьезного.

Фото: ФК «Зенит»

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