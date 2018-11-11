«Ман Сити» - «МЮ». Гвардиола против Моуринью. Онлайн главного матча дня в Европе
Прямая трансляция матча «Ман Сити» - «МЮ» и лучшие моменты матча.
- После 11 игр «Сити» лидирует в АПЛ – 29 очков, «МЮ» - восьмой (20 очков)
- В последних пяти матчах между командами дважды победил «МЮ», дважды – «Ман Сити»
- «МЮ» за 4 последних тура одержал три победы и один раз сыграл вничью (с «Челси»)
- Друг против друга Моуринью и Гвардиола сыграли 21 матч – 9 побед у испанца, 5 – у португальца
- Статистика и текстовая трансляция
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