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Англия

«Ман Сити» - «МЮ». Гвардиола против Моуринью. Онлайн главного матча дня в Европе

19:21
«Ман Сити» - «МЮ». Гвардиола против Моуринью. Онлайн главного матча дня в Европе
Фото: © Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Прямая трансляция матча «Ман Сити» - «МЮ» и лучшие моменты матча.
  • После 11 игр «Сити» лидирует в АПЛ – 29 очков, «МЮ» - восьмой (20 очков)
  • В последних пяти матчах между командами дважды победил «МЮ», дважды – «Ман Сити»
  • «МЮ» за 4 последних тура одержал три победы и один раз сыграл вничью (с «Челси»)
  • Друг против друга Моуринью и Гвардиола сыграли 21 матч – 9 побед у испанца, 5 – у португальца
  • Статистика и текстовая трансляция
Футбол. Чемпионат Англии. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

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