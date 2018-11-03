Милнер и Ляказетт забивают в день рождения Эмери. «Арсенал» — «Ливерпуль»: голы и лучшие моменты
Факты о матче:
- Первый гол в матче на 61-й минуте забил Джеймс Милнер.
- В конце второго тайма «канониры» сумели ответить точным ударом Александра Ляказетта.
- Эта ничья позволила «Ливерпулю» возглавить турнирную таблицу чемпионата Англии с 27 очками.
- «Арсенал» располагается на четвертой строчке с 23 баллами.
- Стартовый состав «Арсенала»: Лено, Бельерин, Мустафи, Холдинг, Колашинац, Торрейра, Джака, Мхитарян, Езил, Обамеянг, Ляказетт.
- Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александр-Арнольд, Гомез, Ван Дейк, Робертсон, Милнер, Фабинью, Вайналдум, Салах, Фирмину, Мане.
Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты
Третья минута, а Ляказетт уже может забить.
Обамеянг пристреливается.
Алиссон ошибается на выходе, Мхитарян может забить затылком.
Мане забивает, но из офсайда.
Ван Дейк хоронит супер-момент.
Теперь Лено чудит, а Гомес попадает в штангу.
0:1! Милнер знал, где подкараулить отскок, и как только мяч попал к нему - выстрелил!
Торрейра пытается с ходу восстановить паритет в счете.
Фирмино!!! Казалось, что наверянка забивает, но нет.
Браво, Лено! Тащит после удара Ван Дейка.
1:1!!! Сравнивает Ляказетт!!!
Чемпионат Англии. 2018-19. Тур 11
«Арсенал» (Лондон) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 1:1 (0:0)
Голы: Лаказетт, 82 (ВИДЕО). — Милнер, 61 (ВИДЕО).
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