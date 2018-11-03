Милнер и Ляказетт забивают в день рождения Эмери. «Арсенал» — «Ливерпуль»: голы и лучшие моменты

Ничья (1:1) в центральном матче 11-го тура АПЛ.

2018-11-03T20:06:01+03:00 Ничья (1:1) в центральном матче 11-го тура АПЛ.

Факты о матче:

Первый гол в матче на 61-й минуте забил Джеймс Милнер.



В конце второго тайма «канониры» сумели ответить точным ударом Александра Ляказетта.



Эта ничья позволила «Ливерпулю» возглавить турнирную таблицу чемпионата Англии с 27 очками.



«Арсенал» располагается на четвертой строчке с 23 баллами.



Стартовый состав «Арсенала»: Лено, Бельерин, Мустафи, Холдинг, Колашинац, Торрейра, Джака, Мхитарян, Езил, Обамеянг, Ляказетт.



Лено, Бельерин, Мустафи, Холдинг, Колашинац, Торрейра, Джака, Мхитарян, Езил, Обамеянг, Ляказетт. Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александр-Арнольд, Гомез, Ван Дейк, Робертсон, Милнер, Фабинью, Вайналдум, Салах, Фирмину, Мане.



Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

Третья минута, а Ляказетт уже может забить.

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Обамеянг пристреливается.

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Алиссон ошибается на выходе, Мхитарян может забить затылком.

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Мане забивает, но из офсайда.

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Ван Дейк хоронит супер-момент.

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Теперь Лено чудит, а Гомес попадает в штангу.

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0:1! Милнер знал, где подкараулить отскок, и как только мяч попал к нему - выстрелил!

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Торрейра пытается с ходу восстановить паритет в счете.

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Фирмино!!! Казалось, что наверянка забивает, но нет.

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Браво, Лено! Тащит после удара Ван Дейка.

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1:1!!! Сравнивает Ляказетт!!!

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Чемпионат Англии. 2018-19. Тур 11

«Арсенал» (Лондон) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 1:1 (0:0)

Голы: Лаказетт, 82 (ВИДЕО). — Милнер, 61 (ВИДЕО).

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