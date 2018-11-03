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Европа

Модрич – главный претендент на «Золотой мяч», но теперь все не так очевидно. Остался ровно месяц

16:08
Модрич – главный претендент на «Золотой мяч», но теперь все не так очевидно. Остался ровно месяц
Лука Модрич / Фото: © globallookpress.com
Главное.

Что надо знать о «Золотом мяче»?

До 2009-го журнал France Football определял победителей престижной награды благодаря опросу журналистов. Трижды награду получали советские футболисты – Лев Яшин (1963), Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986). Из россиских игроков наивысшее место занимал Андрей Аршавин в 2008-м (он был шестым).

С 2010 года награды «Лучший игрок ФИФА» и «Золотой мяч» были объединены – и в опросе стали участвовать главные тренеры и капитаны национальных сборных. Контракты был заключен на пять лет. И с 2016-го сотрудничество ФИФА и France Football было прекращено – награда снова вручается французским журналом. И победителя вновь определяют только журналисты.

У кого больше всех побед?

Наибольшее количество «Золотых мячей» — у Криштиану Роналду и Лионеля Месси (по 5 побед). Последние десять лет в премии побеждал кто-то из этих двоих. Последний игрок, получивший «Золотой мяч» до эпохи Роналду и Месси, — это бразилец Кака из «Милана».

Когда будет вручение награды?

3 декабря – ровно через месяц в Париже объявят победителя. Также впервые в истории награду лучшему игроку сезона получит представитель женского футбола. К тому же создана дополнительная номинация – «Трофей Копа» — для молодых футболистов.

Все претенденты

Кто фаворит?

Еще месяц назад главным претендентом на награду считался хорват Лука Модрич из «Реала». Он выиграл Лигу чемпионов в составе клуба, дошел до финала чемпионата мира в России, где также был признан лучшим игроком турнира. Плюс Модрич уже стал лучшим футболистом сезона по версии УЕФА. Связь между двумя наградами обычно самая прямая.

Однако провальный старт «Реала» в сезоне и неяркая игра хорвата осенью могут поменять расстановку сил. Роналду исправно забивает за «Ювентус» — и вновь отметился шедевром, который обсуждали целую неделю. Месси выдал суперматч против «Тоттенхэма» и набрал 18 очков (12+6) по системе «гол+пас» в 12 играх нового сезона.

Да, пока Модрич фаворит у букмекеров – коэффициент на его победу примерно 1,7. Ближайший преследователь – Роналду (коэффициент – 3,5). Но голосовать будут журналисты, а не букмекеры.

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Фото: globallookpress.com

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