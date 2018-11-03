Вы — фанат «Арсенала» или «Ливерпуля»? 10 признаков, которые помогут это понять

Определитесь, а потом бегите смотреть «Арсенал» — «Ливерпуль» на сайте и канале «Матч ТВ» 3 ноября в 20:25.

2018-11-03T15:30:31+03:00 Определитесь, а потом бегите смотреть «Арсенал» — «Ливерпуль» на сайте и канале «Матч ТВ» 3 ноября в 20:25.

Признак № 1

За «Арсенал»!

Вы знаете, что в футболе нет, никогда не было и не будет ничего круче того непобедимого «Арсенала» сезона-2003/04, когда команда за 49 матчей (подряд!) не проиграла ни разу. «Юнайтед» может сколько угодно хвастать трофеями, «Ман Сити» — количеством очков за сезон, но рекорд 49-0 никто не повторит. Ни-ког-да.

За «Ливерпуль»!

Ну и гордитесь своими 49-0. Зато «Ливерпуль» Боба Пейсли за девять лет (1974–1983) выиграл двадцать различных титулов, в том числе шесть раз стал чемпионом страны и три раза выиграл Кубок европейских чемпионов. Как тебе такое, Арсен Венгер?

Признак № 2

За «Арсенал»!

Вы считаете деньги источником вселенского зла. Потому что после сезона-2003/04 «Арсенал» мог править в АПЛ еще лет десять, но «непобедимых» раскупили манчестерские богачи, а лигу «подкупил» «Челси».

За «Ливерпуль»!

Все очень просто. Вы считаете, что «Реал» подкупил Лориса Кариуса. А потом, когда немец уехал в Турцию, ему стали платить еще и «Мальме» с «Генком». Результаты отчетливо прослеживаются в ЛЧ. И никакой конспирологии!

Признак № 3

За «Арсенал»!

Вы видели «второе пришествие», оно случилось в 2012 году. Тьерри Анри вернулся в Англию с грешной американской земли, чтобы вновь забить за «Арсенал». Это был самый божественный момент, на веки вечные и во веки веков. Ever.

За «Ливерпуль»!

Вы знаете, что Робби Фаулер – посланник небес. Он оформил самый быстрый хет-трик в истории АПЛ, сделав это как раз в игре с «Арсеналом». Причем Робби понадобилось всего 4 минуты 33 секунды. Почти simply the best.

Признак № 4

За «Арсенал»!

Вы перманентно скучаете по «Хайбери» и знаете, что «Эмирейтс» был построен только ради денег, да чтобы разжиться на туристах.

За «Ливерпуль»!

Вам не хватает Стиви Джи больше, чем всех бывших сразу. Джеррард – легенда! Он такой один.

Признак № 5

За «Арсенал»!

У вас крутит в животе от вида Робина ван Перси в майке «Ман Юнайтед». «Арсенал» оплатил этому парню все операции, а тот провел лишь один полный сезон и свалил в Манчестер. Негодяй.

За «Ливерпуль»!

Вы выключаете телефон/телевизор/интернет, как только слышите хоть что-то про Серхио Рамоса. Этот человек – преступник, разгуливающий на свободе.

Признак № 6

За «Арсенал»!

Вы ненавидите Самира Насри больше, чем бывшую девушку, сбежавшую к вашему лучшему другу. Француз поступил куда более гадко.

За «Ливерпуль»!

Кстати о человеческих качествах. «Салах – икона, о которой мы должны заботиться и помогать добиться еще больших успехов. Восхищаюсь им и его поведением в Европе», — так говорит Хабиб Нурмагомедов. А Хабиба надо слушать.

Признак № 7

За «Арсенал»!

Невзирая ни на что, вы считаете прическу Жервиньо… как бы это сказать… Не совсем неудачной. Вот.

За «Ливерпуль»!

В вашем понимании Пепе Рейна носил абсолютно идеальную прическу.

Признак № 8

За «Арсенал»!

Вообще-то «Арсенал» — первый футбольный клуб в Северном Лондоне. «Тоттенхэм»? Эти парни изначально собирались, чтобы поиграть в крикет. Там соккером и не пахло.

За «Ливерпуль»!

Вы знаете, что «Ливерпуль» был первым английским клубом, сделавшим «требл». Сезон-1983/84 принес команде победу в АПЛ, Кубке Футбольной лиги и Кубке европейских чемпионов.

Признак № 9

За «Арсенал»!

Вы говорите на латыни. Например, можете произнести «Victoria Concordia Crescit», так было написано не предыдущем гербе «Арсенала». Что это означает? Ха! «Победа происходит из гармонии»! Например, Унаи Эмери очень красиво говорит на английском.

За «Ливерпуль»!

Вы точно знаете, что «красные» в АПЛ – это только «Ливерпуль». Ни «МЮ», ни «Арсенал», и даже не «Саугемптон». Только «Ливерпуль»!

Признак № 10

За «Арсенал»!

Ваша любимая музыка – группа Arsenal Away Boyz. А в особенности – трек, где поется: «Самый реальный пример предательства – поступок ван Перси».

За «Ливерпуль»!

Порой вы рыдаете, раз за разом слушая You’ll never walk alone. И все это от гордости, разумеется. Только от гордости.

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Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Ливерпуль» вы можете увидеть на телеканале «Матч ТВ», сайтах sportbox.ru и matchtv.ru, а также в мобильном приложении «МАТЧ! КЛУБ» 3 ноября. Начало – в 20:25 по Москве.

Футбол. Чемпионат Англии. Арсенал – Ливерпуль

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