«В юности он не мог нормально бегать из-за болей в коленях». Уходит последний игрок великого «МЮ» Фергюсона

Это последний сезон для Майкла Кэррика.

«Он был похож на скелет»

На протяжении почти всей карьеры Майкла Кэррика недооценивали. Началось все с «Вест Хэма», в академию которого он попал в 16 лет. В Лондон, за 450 км от пригорода Ньюкасла, в котором жила его семья, подросток переехал один – без родителей. Сэр Алекс Фергюсон потом расскажет, что это был один из тех фактов, по которым он понял: у парня есть характер, который нужен в «МЮ».

Первые годы в «Вест Хэме» были трудными. Майкл начал неожиданно быстро расти, вымахав на 20 см. Организм не справлялся с нагрузками.

— Майкл был похож на скелет. Из-за резкого скачка в росте он терял силу. Он мог пасовать, но не мог нормально бегать – болели колени. Но когда Майкл окреп, не осталось сомнений в его таланте, — рассказывал Гарри Реднапп, тренировавший тогда «Вест Хэм».

Переход в первую команду состоялся незаметно – все сходили с ума по Джо Коулу. В 1999 году вместе с ним Кэррик выигрывал Кубок Англии среди молодежных команд, причем в финале они установили рекорд, разгромив «Ковентри Сити» — 9:0. Майкл забил два гола, но все твердили о Коуле.

— Даже после нескольких игр в первой команде обо мне почти никто ничего не знал. А о Джо говорили очень много. Это тяжелая ноша и большое давление. Можно сказать, что он взял весь удар на себя. А я остался в тени. Удивительно, как он с этим справлялся, — рассказывал Кэррик.

Состав у лондонцев, в который тогда влились Коул и Кэррик, был волшебным: набирающие силу воспитанники местной академии Рио Фердинанд и Фрэнк Лэмпард, бронзовые призеры ЧМ-1998 Давор Шукер и Игор Штимац, дикий Паоло Ди Канио, легендарный Стюарт Пирс, молодой Фредерик Кануте.

В 2001 году «Вест Хэм» забрался на пятое место в АПЛ, но спустя год команда неудачно начала сезон и в итоге вылетела. Большая часть лидеров покинула клуб. Кэррик остался.

— Никогда не забуду, как я вылетел с «Вест Хэмом». Как пришлось играть в чемпионшипе. До сих пор храню эти чувства – не позволил бы себе забыть их. Это был сложный момент, но он многому меня научил.

В первый сезон «Вест Хэм» не смог вернуться в АПЛ, проиграв в плей-офф. Кэррик понял, что надо что-то менять. Тут поступило предложение от «Тоттенхэма». На тот момент полузащитник по-прежнему оставался неизвестным. Трансфер не восприняли всерьез. Жак Сантини, неудачно свозивший Францию на Евро-2004, рассчитывал на других игроков. Но после 13 туров в «Тоттенхэм» пришел Мартин Йол, который помог Кэррику выйти на новый уровень.

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Второй год Майкла в команде получился более удачным: «Тоттенхэм» до конца боролся за четвертое место. Ему оставалось лишь победить «Вест Хэм» в последнем туре, и клуб впервые в истории попадал бы в Лигу чемпионов, оставляя «Арсенал» на пятом месте. Но в день игры футболисты проснулись с сильнейшим отравлением (в том числе и Кэррик), а вечером проиграли – 1:2. Лига чемпионов ушла к «Арсеналу». Президент «Тоттенхэма» даже организовал расследование, подозревая, что это конкуренты подставили клуб. Оказалось, всему виной некачественная лазанья.

«В первые полгода все сравнивали меня с Кином»

Кэррик был одним из лучших в том «Тоттенхэме»: он отдал больше всех голевых передач вместе с Мидо, и вся игра шла через него. Майкла заметили. Летом 2006 года он перешел в «МЮ» за 26,5 млн евро – на тот момент этот трансфер стал пятым в списке самых дорогих для клуба. Первое время болельщики манкунианцев всерьез считали, что за Кэррика заплатили слишком много и он – переоценен.

— Я спокойно к этому относился. У меня не было мыслей, что надо сделать что-то выдающееся, чтобы оправдать деньги, потраченные на меня. Я не ворочался ночами, думая, справлюсь ли я. Для меня этот шаг казался естественным развитием событий, — говорил Кэррик.

В «МЮ» он взял 16-й номер, тот, что 12 лет носил Рой Кин – легендарный опорник «Олд Траффорд». Рой покинул клуб всего за год до прихода Кэррика, поэтому болельщики очень ревностно относились к поступку новичка.

— Я знал все об этом номере! Но меня это не смущало, хотя первые полгода очень многие просто не давали меня покоя, постоянно напоминая о Рое и сравнивая с ним. Это меня поражало, я ведь совсем другой и никогда не планировал быть Кином. Мы два разных игрока, — вспоминал Кэррик.

На тот момент «МЮ» три года не мог выиграть АПЛ. После прихода Кэррика клуб взял три чемпионства подряд, а Майкл стал ключевым игроком в схеме Фергюсона. Лучше всего его стиль описал Гари Невилл: «Кэррик – это смесь качеств Пирло, Скоулза и Бускетса». Внешняя простота и надежность испанца, сочетающиеся с умением отдать прекрасный острый пас в стиле Пола или Андреа. В точку.

Самым ярким эпизодом в «МЮ» стал (после вылета от «Севильи» можно уже в прошедшем времени) финал Лиги чемпионов против «Челси» в 2008 году. На старых еще «Лужниках» основное время закончилось вничью, а в серии пенальти точку должен был поставить Джон Терри. Ему требовалось забить решающий, пятый, удар и поднять кубок над головой, но капитан поскользнулся, пробив мимо. Спустя еще два удара серия ушла к Манчестеру. В той Лиге чемпионов Кэррик отыграл все матчи, кроме одного.

Важность Майкла для «МЮ» сделалась очевидной, когда у клуба начались тяжелые времена. После ухода Фергюсона все чемпионское постепенно испарялось. Футболистов, выигравших в 2008-м, становилось все меньше. Это бросалось в глаза. При ван Гале, например, в одном из сезонов была любопытная статистика: если Кэррик играл, то «МЮ» побеждал в 72 процентах матчей; если нет – лишь в 35.

К этому моменту впервые заговорили о том, что Кэррик сильно недооценен. Что он мог дать гораздо больше сборной Англии. Только представьте: мастер его уровня сыграл лишь один матч за сборную на чемпионатах мира и Европы. Один матч! Понятно, что тогда в команде были неимоверное крутые Джеррард и Лэмпард, но, думается, простоты и надежности Кэррика Англии иногда очень не хватало.

Тем не менее в «МЮ» он добился многого:

Пять титулов в АПЛ

Шесть Суперкубков Англии

Два Кубка лиги и один раз Кубок Англии

Лига чемпионов – 2008

Клубный чемпионат мира и Лига Европы

А теперь – постепенно – его настигает еще и общее признание. Игроки-то всегда понимали, кто играет вместе с ними. В сезоне-2012/13 партнеры признали его лучшим в составе «МЮ».

В нынешнем сезоне Кэррик мало играл из-за проблем с сердцем.

— Многие спрашивают, все ли у меня в порядке и почему я не в форме в последние несколько месяцев, — писал Майкл в конце ноября. — После того как я почувствовал себя странно во время второго тайма игры с «Бертоном» в сентябре, я прошел несколько различных тестов. Они выявили у меня нарушения ритма сердца (аритмию), которые были полностью диагностированы, и мне сделали процедуру, называемую сердечной абляцией. Сейчас я чувствую себя хорошо, буду набирать форму.

Пока Кэррика не мог играть, Моуринью начал подводить к составу молодого полузащитник Скотта Мактомини. Майкл поддержал парня, сказав, что тот – будущее «МЮ».

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А неделю назад Кэррик объявил о завершении карьеры: «Приходит время, когда тело говорит тебе, что пора прекращать играть». В следующем сезоне в «МЮ» не останется ни одного игрока из команды 2008 года. Теперь эпоха Фергюсона окончательно завершена.

Что ж, ждем пополнения в тренерском штабе Моуринью.

Фото: Alex Livesey / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Ben Radford / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Michael Steele / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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