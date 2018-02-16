«МЮ» зарабатывал бы на 26 млн фунтов в год больше. Если бы продал права на название арены

И это почти в два раза больше, чем уже получает «Арсенал».

Ведущая независимая фирма в сфере финансового консалтинга и инвестиционно-банковской деятельности Duff & Phelps выяснила стоимость стадионов всех клубов английской премьер-лиги. Помимо реальных (уже состоявшихся сделок) приведена также и потенциальные цифры, то есть прогноз.

По данным Duff & Phelps, за четыре года рынок вырос на 80 процентов. С 74,6 миллиона фунтов в 2013-м до 135,6 миллиона фунтов в прошлом году. Причем на долю топ-6 клубов премьер-лиги («Сити», «МЮ», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль») приходится более трех четвертей от общей суммы – 78 процентов.

Глава британского подразделения Duff & Phelps Тревор Бирч (бывший воспитанник «Ливерпуля», рано закончивший карьеру и ушедший в бизнес) отмечает, что эти цифры – не догма, а «теоретические, примерные подсчеты, которых можно и не достичь на деле».

Сама практика привлекать титульных спонсоров на стадионы пошла из США. В Америке и сейчас очень охотно вкладываются в названия новых арен, благо строятся те регулярно и повсеместно. А стадионам, которые уже носили раньше имя титульного спонсора и ищут нового партнера, как правило, приходится сложнее. Однако в Англии это фактор не столь существенный.

Так, «Манчестер Юнайтед» в случае продажи прав на название своего стадиона «Олд Траффорд» мог бы получать 26 миллионов фунтов в сезон. Это лучший показатель не только среди потенциальных, но и уже оформленных сделок. В «МЮ» заверяют, что в их планы не входит продажа имени арены, но то, что во главе клуба стоит американская семья Глэйзеров, оставляет шанс, что здесь все может измениться. Нынешние аккуратные заявления, возможно, сделаны на фоне еще не до конца остывших выступлений против покупки «Юнайтед» Глейзерами.

Для сравнения, новенький Олимпийский стадион в Лондоне («Лондон Стэдиум»), на котором с 2013 года играет «Вест Хэм», будет приносить клубу, по подсчетам Duff & Phelps, 5 миллионов фунтов в год. Как видим, бренд клуба имеет определяющее значение, равно как и репутация самой арены. В частности, «Лондон Стэдиум» не раз оказывался в эпицентре скандалов из-за постоянно растущей стоимости на строительство и обслуживание.

Напомним, что у «Сити» и «Арсенала» действуют долгосрочные соглашения с компаниями «Этихад» и «Эмирейтс», тогда как «Челси» и «Тоттенхэм» в последние годы ведут переговоры о продаже прав. К слову, новый стадион «Тоттенхэма» по умолчанию сейчас называется «Нью Уайт Харт Лейн», но официальное имя получит позже, когда придет титульный спонсор.

Шестое место в таблице занимает арена «Сток Сити» (6,3 миллиона фунтов), а замыкает ее стадион «Хаддерсфилда» (300 тысяч фунтов). Суммы вроде как солидные, но смешные на фоне сделки, которую вел с 2014 года мадридский «Реал». У Флорентино Переса была договоренность с нефтехимической компанией CEPSA насчет продажи прав на название стадиона «Сантъяго Бернабеу». Речь шла о сумме 350 миллионов фунтов, однако в январе стало известно, что в процессе переговоров появились сложности и подписание контракта пока откладывается.

Фото: Alex Morton/Getty Images Sport/Gettyimages.ru, globallookpress.com

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