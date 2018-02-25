История конфликта Конте и Моуринью, или Почему Жозе обязан побеждать «Челси»

У отношений Конте и Моуринью короткая, но насыщенная история. И она обязывает Жозе побеждать сегодня «Челси».

С чего все началось?

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В октябре 2016-го Конте победил «МЮ» - 4:0. Жозе после игры подошел и что-то сказал бурно радующемуся итальянцу. Умельцы чтения по губам увидели следующее: «Не празднуй так! При 1:0 – это нормально. А при 4:0 – унизительно для нас».

Конте на пресс-конференции не раскрыл слов Моуринью, но однозначно намекнул: «Я был игроком и знаю, как надо себя вести при победах. Я попросил наших болельщиков поаплодировать игрокам. По-моему, это нормально».

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В марте 2017-го Моуринью второй раз проиграл Конте – в Кубке Англии (1:0). У «МЮ» снова ничего не получалось, а после удаления на команду вообще было жалко смотреть – «Челси» мог забить три-четыре мяча совершенно спокойно.

Конте сетовал на грубую игру гостей: «Азара постоянно били по ногам. Что это за тактика такая? На мой взгляд, это не футбол».

После удаления Эрреры между Моуринью и Конте произошла стычка. Но Моуринью особенно задели скандирования фанатов «Челси»: «Иуда! Иуда!» После этого он стал жестче с бывшим клубом, а тогда сказал легендарное:

«Они могут называть меня так, как хотят. Я профессионал, и я защищаю свой клуб. До того момента, как у них появится тренер, который принесет им четыре титула АПЛ, я буду номером один. Когда это произойдет, я буду вторым номером. Но до этого момента Иуда – номер один».

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После чемпионского сезона Конте по касательной задел португальца: «Знаем о сложностях второго сезона. Нам нужно не повторить историю Моуринью в «Челси». Когда чемпионская команда заняла десятое место». Жозе в ответ тонко намекнул на полысевшего в свое время итальянца: «Я мог бы ответить по-разному, но не хочу терять волосы ради того, чтобы поговорить об Антонио Конте».

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В октябре 2017-го Моуринью отреагировал на жалобы Конте на травмы: «Есть менеджеры, которые все время ноют, ноют о потерях в команде. Я не такой». Антонио в ответ предложил Жозе следить за своим клубом.

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В конце 2017-го году вновь зажег Моуринью: «Если я не веду себя как клоун на бровке, значит ли это, что я потерял страсть к работе? Я предпочитаю вести себя так, как веду. Не думаю, что нужно выглядеть, как сумасшедший, чтобы почувствовать страсть. Важно то, насколько человек предан делу, а не то, как он выглядит перед камерами».

Конте принял это на свой счет, хотя Моуринью не называл фамилий.

— Люди забывают, что они говорили раньше или как вели себя, — заявил итальянец. — Старческое слабоумие – это когда ты немного забываешь, что делал в прошлом. Человек уже ушел из клуба, но продолжает сюда лезть.

Дальше началась жара. Моуринью вспомнил туринское прошлое Конте:

— Хочется положить конец данной истории. Да, у меня были ошибки в прошлом, когда я стоял у бровки. Постараюсь ошибаться как можно меньше, но этого не избежать. Главное, что со мной не случалось и никогда не случится – это дисквалификации за договорные матчи.

А Конте продолжил переход на личности:

— Такие комментарии, которыми стараются задеть, не владея достоверной информацией, дает только человечишка, коим Моуринью всегда был и останется. Суд доказал мою невиновность, Жозе все прекрасно знает, но пытается поднять данную тему. Это говорит о том, что вы, Жозе, маленький человечек.

Португалец отреагировал:

— Когда один человек оскорбляет другого, то следует ожидать обратного ответа. Или презрения. Тишина. В первый раз, когда он оскорбил меня, я ответил, и мой ответ задел его – знаю, что задел. Затем он оскорбил меня во второй раз, но теперь я меняю свое поведение. Теперь – презрение. Для меня презрение означает конец истории.

Позже своем презрении заявил и Конте.

Сегодня они вновь выйдут друг против друга. И, конечно, все будут следить, состоится ли послематчевое рукопожатие тренеров. Английские СМИ не исключают, что Моуринью готов пойти на мировую.

Не тот Особенный

То, что Моуринью блестящий оратор, известно давно. В разные годы он прикладывал многих коллег – и Бенитеса, и Венгера, и Гвардиолу. Это ни хорошо и ни плохо, просто вот такой он, этот Моуринью – особенный.

Крутость его заключалась в том, что после слов всегда были титулы. Он выигрывал везде. В «МЮ» же у Моуринью откровенно что-то идет не так. И дело здесь не в «автобусе». Осторожной игрой Жозе просто пытается не дать вообще всему рухнуть.

Моуринью умеет играть в атаку, в давление. Его «Реал», когда набрал проектную мощность, мог на 20 минут запереть «Барселону» в штрафной. Тогда Моуринью поставил рекорд примеры по забитым голам, по очкам, взял чемпионство.

Его «Интер», до того как выстоять насмерть в Каталонии после удаления Мотты в полуфинале Лиги чемпионов, опять же, выдал мощнейший второй тайм в миланском матче – лучшая команда мира в итоге пропустила трижды.

Его «Челси» первой сборки играл в самый прогрессивный футбол, закидывая «Барселоне» с Роналдинью четыре мяча. Кто не помнит, уже к 20-й минуте «синие» вмяли соперника в газон – 3:0.

«Автобус» – это вынужденная мера. Когда не идет. Сейчас у Моуринью не идет. Почему – вопрос. Но однозначно можно сказать, что если «МЮ» проиграет «Челси» сегодня – это будет почти все, конец истории. «Ливерпуль» выйдет на второе место, «Челси» догонит «красных дьяволов», а «Тоттенхэм» подберется очень близко.

Португалец по-прежнему многое себе позволяет на словах, но больше не побеждает. Разговор пока даже не о больших титулах, а о матчах с равными: ни с одним из тренеров топ-6 за последние два сезона у него нет положительной статистики очных встреч.

Против Гвардиолы: 1 победа – 1 ничья – 2 поражения

Против Клоппа: 0-3-0

Против Конте: 1-0-3

Против Венгера: 1-1-1

Против Почеттино: 2-0-2

И вот это уже пугает. Особенно, если вспомнить, как уныло добывались ничьи против «Ливерпуля». И как беспомощно смотрелся «МЮ» в последнем матче с «Тоттенхэмом» (0:2).

Если Моуринью вновь проиграет Конте – на «Олд Траффорд», после всего, что было между ними, да еще и в таком важном матче - значит, все. Особенный закончился. И это будет очень грустно.

Фото: Getty Images / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru; Michael Regan / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru; Mike Hewitt / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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