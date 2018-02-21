Безголевая ничья для «МЮ» в Севилье. Как это было

Безголевая ничья для «МЮ» в Севилье. Как это было

21 февраля 22:41

«Матч ТВ» вел прямую трансляцию первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» - «Манчестер Юнайтед», которая закончилась со счетом 0:0.

  • «Севилья» в четвертый раз за последние пять лет добралась до плей-офф Лиги чемпионов, но еще ни разу не выходила в 1/4 финала.
  • Андалусийский клуб - единственный в Лиге чемпионов-2017/18, кто вышел из группы всего с двумя победами.
  • Жозе Моуринью может стать первым тренером, кто выиграет Лигу чемпионов с тремя разными клубами. Два предыдущих титула он завоевал именно в четные годы: с «Порту» в 2004-м и «Интером» в 2010-м.
  • Стартовый состав «Севильи»: Рико, Навас, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Банега, Н’Зонзи, Васкес, Сарабия, Муриэль, Корреа.
  • Стартовый состав «МЮ»: де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Эррера, Матич, Мактоминай, Мата, Лукаку, Санчес.

Моменты игры

Муриель пробил издали.

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Эррера получил травму после паса пяткой.

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Удар Лукаку чуть выше ворот.

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Корреа пробил низом с острого угла.

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Де Хеа дважды спасает свою команду.

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Прострел с фланга Сарабии.

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Опасная атака хозяев.

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Полная трансляция матча

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Фото: Gareth Copley / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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