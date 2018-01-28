«Челси» выносит «Ньюкасл». Батшуайи оформляет дубль

«Челси» выносит «Ньюкасл». Батшуайи оформляет дубль

18:30

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Челси» обыграл «Ньюкасл» (3:0).

Факты о матче:

  • В первом тайме дубль оформил Миши Батшуайи.
  • Во втором периоде со штрафного забил Маркос Алонсо.

  • «Челси» вышел в 1/8 финала Кубка Англии и узнает соперника по итогам жеребьёвки.

Лучшие моменты:

Красивая комбинация «Челси». Алонсо, отдает голевую и Батшуайи открывает счет.

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Батшуайи оформляет дубль. На этот раз голевую отдает Азар.

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Маркос Алонсо забивает со стандарта. Красота.

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Статистика и текстовая трансляция 

Фото: Catherine Ivill / Staff / Getty Images Sport / Getty Images

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