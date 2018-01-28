«Челси» выносит «Ньюкасл». Батшуайи оформляет дубль

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Челси» обыграл «Ньюкасл» (3:0).
Факты о матче:
- В первом тайме дубль оформил Миши Батшуайи.
- Во втором периоде со штрафного забил Маркос Алонсо.
«Челси» вышел в 1/8 финала Кубка Англии и узнает соперника по итогам жеребьёвки.
Лучшие моменты:
Красивая комбинация «Челси». Алонсо, отдает голевую и Батшуайи открывает счет.Открыть видео
Батшуайи оформляет дубль. На этот раз голевую отдает Азар.Открыть видео
Маркос Алонсо забивает со стандарта. Красота.Открыть видео
Статистика и текстовая трансляция
Фото: Catherine Ivill / Staff / Getty Images Sport / Getty Images
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