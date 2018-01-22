«Суонси» – «Ливерпуль». Онлайн и лучшие моменты

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию матча 24-го тура чемпионата Англии «Суонси» – «Ливерпуль».Открыть видео
Факты о матче:
- «Ливерпуль» после 23 туров идет на четвертом месте.
- В прошлом туре парни Клоппа в шикарном стиле обыграли «Манчестер Сити».
- «Суонси» замыкает таблицу чемпионата Англии.
- В матче первого круга «Ливерпуль» на своем поле разгромил «лебедей» (5:0).
Статистика и текстовая трансляция
Фото: globallookpress.com
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