«Суонси» – «Ливерпуль». Онлайн и лучшие моменты

«Суонси» – «Ливерпуль». Онлайн и лучшие моменты

22:45

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию матча 24-го тура чемпионата Англии «Суонси» – «Ливерпуль».

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Факты о матче:

  • «Ливерпуль» после 23 туров идет на четвертом месте.
  • В прошлом туре парни Клоппа в шикарном стиле обыграли «Манчестер Сити».
  • «Суонси» замыкает таблицу чемпионата Англии.
  • В матче первого круга «Ливерпуль» на своем поле разгромил «лебедей» (5:0).

Статистика и текстовая трансляция

Фото: globallookpress.com

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