Зинченко дебютирует в основе «Сити» и привозит гол. Но получает похвалу от Гвардиолы

Украинский защитник впервые вышел в стартовом составе «горожан».

Александр Зинченко не так давно рассказывал «Матч ТВ», что, работая с Хосепом Гвардиолой, «удивился тому, как работают крайние защитники, и убедился, что это одна из ключевых позиций на поле». Доказать это на деле футболисту улыбнулось в субботу в домашней игре с «Ньюкаслом».

Основной левый защитник «Манчестер Сити» Менди восстанавливается после тяжелой травмы, а его сменщик Делф повредил колено. Многие ждали, что в шанс сыграть в основе получит Данило. Однако на матч с «сороками» Гвардиола выбрал Зинченко.

И не прогадал. За первый тайм Александр совершил больше касаний мяча (84), чем любой другой игрок «Сити». Точность его пасов была близка к идеальной – 97. Пару раз он здорово отработал в обороне, однако впечатление несколько подпортил гол гостей после перерыва. Мерфи воспользовался позиционной ошибкой Зинченко, убежал один на один с голкипером и сократил отставание в счете.

К счастью, у хозяев в этот вечер на поле был Агуэро со своим хет-триком.

После финального свистка Гвардиола нашел нужные слова. «В первом тайме он выглядел выдающимся образом. Не забываем, что он вообще-то 10-й или 11-й номер. Ценим, что он был агрессивен и настойчив в единоборствах. Посмотрите, как он защищался. Сейчас у него есть шанс, пока Менди и Делф вне игры. Его все любят, потому что у него на лице всегда улыбка, даже в сложных ситуациях, плюс он работает не покладая рук», - сказал тренер.

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 24

«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл) — 3:1 (1:0)

Голы: Агуэро, 34 (ВИДЕО), 63 (ВИДЕО), 83 (ВИДЕО) — Мерфи, 67 (ВИДЕО).

Фото: Shaun Botterill/Getty Images