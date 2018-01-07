«Арсенал» пропускает 4 мяча от «Ноттингема» и вылетает из кубка Англии. Голы и лучшие моменты

В 1/32 Кубка Англии «Ноттингем Форрест» обыграл «Арсенал» (4:2).
Факты о матче:
- «Арсенал» вылетел из кубка Англии.
- В первом тайме дубль оформил защитник «Ноттингема» Эрик Лихай.
- «Арсенал» ответил голом Пера Мертезакера.
- В середине второго периода «лесники» получили право на пенальти.
- Бен Бреретон уверенно преиграл Давида Оспину.
- Чуть позже Данни Уэлбек отквитал один мяч, но это не спасло «канониров».
- За десять минут до финального свистка Киран Доуэлл реализовал пенальти.
Лучшие моменты:
1:0! Лихай вколачивает мяч в ворота «Арсенала» после удачно исполненного стандарта.Открыть видео
1:1! Мертезакер сравнивает счет! На этот раз «канониры» забивают после розыгрыша штрафного.Открыть видео
2:1. Хозяева снова выходят вперед! Лихай забивает феноменальный (для клуба из Чемпионшипа) мяч!Открыть видео
3:1! О, нет! «Арсенал» опять пропускает! Венгеру совсем грустно.Открыть видео
3:2. Данни Уэлбек и вратарь «Ноттингема» Джордан Смит дарят «канонирам» шанс вернуться в игру.Открыть видео
4:2. Киран Доуэлл с пенальти устанавливает итоговый счет в матче.Открыть видео
Фото анонса: globallookpress.com
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