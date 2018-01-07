«Арсенал» пропускает 4 мяча от «Ноттингема» и вылетает из кубка Англии. Голы и лучшие моменты

«Арсенал» пропускает 4 мяча от «Ноттингема» и вылетает из кубка Англии. Голы и лучшие моменты

21:07

В 1/32 Кубка Англии «Ноттингем Форрест» обыграл «Арсенал» (4:2).

Факты о матче:

  • «Арсенал» вылетел из кубка Англии.
  • В первом тайме дубль оформил защитник «Ноттингема» Эрик Лихай.
  • «Арсенал» ответил голом Пера Мертезакера.
  • В середине второго периода «лесники» получили право на пенальти. 
  • Бен Бреретон уверенно преиграл Давида Оспину.
  • Чуть позже Данни Уэлбек отквитал один мяч, но это не спасло «канониров». 
  • За десять минут до финального свистка Киран Доуэлл реализовал пенальти. 

Статистика матча

Лучшие моменты:

1:0! Лихай вколачивает мяч в ворота «Арсенала» после удачно исполненного стандарта.

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1:1! Мертезакер сравнивает счет! На этот раз «канониры» забивают после розыгрыша штрафного. 

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2:1. Хозяева снова выходят вперед! Лихай забивает феноменальный (для клуба из Чемпионшипа) мяч!

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3:1! О, нет! «Арсенал» опять пропускает! Венгеру совсем грустно.

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3:2. Данни Уэлбек и вратарь «Ноттингема» Джордан Смит дарят «канонирам» шанс вернуться в игру. 

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4:2. Киран Доуэлл с пенальти устанавливает итоговый счет в матче.

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Фото анонса: globallookpress.com

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