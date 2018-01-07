«Арсенал» пропускает 4 мяча от «Ноттингема» и вылетает из кубка Англии. Голы и лучшие моменты

В 1/32 Кубка Англии «Ноттингем Форрест» обыграл «Арсенал» (4:2).

Факты о матче:

«Арсенал» вылетел из кубка Англии.

В первом тайме дубль оформил защитник «Ноттингема» Эрик Лихай.

«Арсенал» ответил голом Пера Мертезакера.

В середине второго периода «лесники» получили право на пенальти.

Бен Бреретон уверенно преиграл Давида Оспину.

Чуть позже Данни Уэлбек отквитал один мяч, но это не спасло «канониров».

За десять минут до финального свистка Киран Доуэлл реализовал пенальти.

Статистика матча

Лучшие моменты:

1:0! Лихай вколачивает мяч в ворота «Арсенала» после удачно исполненного стандарта.

1:1! Мертезакер сравнивает счет! На этот раз «канониры» забивают после розыгрыша штрафного.

2:1. Хозяева снова выходят вперед! Лихай забивает феноменальный (для клуба из Чемпионшипа) мяч!

3:1! О, нет! «Арсенал» опять пропускает! Венгеру совсем грустно.

3:2. Данни Уэлбек и вратарь «Ноттингема» Джордан Смит дарят «канонирам» шанс вернуться в игру.

4:2. Киран Доуэлл с пенальти устанавливает итоговый счет в матче.

Фото анонса: globallookpress.com

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