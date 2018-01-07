«Потратьте деньги нормально! Не так, как после продажи Суареса!» Реакция на трансфер Коутинью

Английские эксперты и болельщики – о трансфере Коутинью в «Барселону».

«Барса» официально подтвердила трансфер Филиппе Коутинью. Соглашение подписано на пять с половиной лет, стоимость сделки – около 142 млн £. Сумма, от которой голова кругом. Теперь Коутинью – самый дорогой игрок в истории «Барселоны». В Англии, само собой, задаются вопросом: как «Ливерпуль» потратит вырученные деньги?

Что говорят эксперты?

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер написал в соцсети:

«Разочарован, что Коутинью ушел. Когда играли вместе, не подумал бы, что он станет таким футболистом! Он – один из лучших в «Ливерпуле» в последние годы. 142 миллиона фунтов! Эти деньги нужно использовать лучше, чем после продажи Суареса».

Ливерпуль» заработал 75 млн £ на продаже Луиса Суареса в «Барсу». В 2014 году «красные» потратили бешеные тысячи «с умом». Команду пополнили Лазар Маркович, Дивок Ориги, Марио Балотелли… И только Адам Лаллана, купленный тем же летом за 28 млн £, заиграл на «Энфилде».

Мысль о грамотном использовании средств развил Фрэнк Лэмпард в эфире BT Sport:

– «Барселоне» требуется укрепление после ухода Неймара, – сказал Лэмпард в перерыве матча «Норвич» – «Челси». – Коутинью – фантастический футболист. Он сам хотел в «Барсу», это факт. А «Ливерпулю» теперь нужно правильно распорядиться деньгами.

Крис Саттон, находившийся в студии вместе с Лэмпардом, добавил:

– Мерисайдцам трудно будет рассчитывать на место в четверке АПЛ. Да и в Лиге чемпионов шансов поубавилось.

Зато обнадежил Майкл Оуэн. Отметил, что уход суперзвезды – не конец света:

– Грустно, конечно, что Коутинью уходит. Но, похоже, сделка выгодна всем. Филиппе будет трудно заменить, хотя, возможно, дополнительная нагрузка заставит команду поднажать в концовке сезона.

Кто заменит Коутинью?

Поднажать «Ливерпуль» должен и на трансферном рынке. Основной претендент на замену Коутинью – Тома Лемар из «Монако». Об этом сообщает Liverpool echo.

В текущем сезоне Лемар сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

Руководство «Монако» пока раздумывает над вариантом с продажей полузащитника. А французские СМИ утверждают, что 22-летний игрок не собирается подписывать с монегасками новый контракт из-за интереса со стороны английских клубов.

Есть вероятность, что Лемар появится на «Энфилде» летом. Или не появится вовсе. Потому что «Ливерпуль» также рассматривает и другие варианты ближайшего усиления. В зимнем шорт-листе «красных»: Рияд Марез из «Лестера», Юлиан Брандт из «Байера» и Юлиан Дракслер из «ПСЖ».

Кроме того, мерсисайдцы попытаются досрочно выкупить полузащитника Наби Кейта у «РБ Лейпциг».

Что думают фанаты?

Некоторые болельщики уже приступили к обряду прощания с «предателем».

Подсчитали, сколько Коутинью стоит в «Салахах», «ван Дейках» и «Фирминах».

Оперативно нарисовали мемы.

Но появились и трогательные твит-прощания. Например, как это от девушки по имени Бьянка:

«Тяжело расставаться с Коутинью. Способ, которым «Барса» и он добились своего – неидеален, но Фил делал ради нас все; дарил чудесные воспоминания. Его решение нужно ценить и уважать. Не лучший способ уйти, но в любом случае удачи, маленький волшебник!»

Фото: globallookpress.com

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