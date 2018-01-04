7 крутых нападающих, загубивших карьеру в «Челси»

«Матч ТВ» вспоминает игроков, которым переход в «Челси» испортил вообще все.

Фернандо Торрес

Игры за «Челси»: 172

Голы: 45

Трансфер Торреса – второй по стоимости в истории клуба. В «Ливерпуле» Нандо в среднем забивал 0,6 мяча за игру (больше, чем Суарес в «серебрянные» годы). Карло Анчелотти покупал убийственного форварда, а получил вермишель.

20 мячей за 3,5 сезона в АПЛ – цифра, которую жидали только хейтеры Торреса. Эпичные промахи «Эль Ниньо» до сих пор смакуют под задорный смех. На ливерпульский уровень форвард так и не вышел. Ни в «Милане», ни позже в «Атлетико».

Адриан Муту

Игры за «Челси»: 37

Голы: 10

Лондон всерьез рассчитывал на связку Муту – Креспо. Румынский форвард переезжал на «Стемфорд Бридж» в статусе «ударника», положившего за «Парму» 18 мячей. В сезоне-2002/03 Адриан забивал, а затем решил пустить карьеру по носу. В октябре 2004-го, отыграв за «Челси» всего 13 месяцев, Муту разжаловали за употребление кокаина.

Последовала 7-месячная дисквалификация и возвращение в Италию. В «Ювентусе» и «Фиорентине» Муту стал похож на себя прежнего. Но в 2010-м вновь попался на допинге. Далее ноль процентов футбола - только скандалы, интриги, расследования.

Пьерлуиджи Казираги

Игры за «Челси»: 15

Голы: 1

Сезон-1996/97 стал самым успешным в карьере итальянского нападающего. В составе «Лацио» Казираги отличился 14 раз в 28 играх и выиграл второй в жизни Кубок Италии.

«Челси» заплатил за трансфер форварда 5,5 млн £. Но в ноябре 2008-го в игре с «Вест Хэмом» Казираги столкнулся с вратарем соперника Шака Хислопом и порвал «кресты».

Футболист перенес 10 операций, а «Челси» заплатил по страховке 4 млн £. Напрасно. По истечении контракта с «синими» Казираги завершил карьеру.

Лоик Реми

Игры за «Челси»: 47

Голы: 12

Результативные выступления за «Ниццу» и «Марсель» привлекли к Реми внимание английских клубов.

В январе 2013-го футболист перешел в «Куинз Парк Рейнджерс». В конце сезона лондонцы вылетели в чемпионшип, а Реми отправился в аренду в «Ньюкасл». За 46 игр в Англии форвард наколотил 20 мячей. И тут объявился «Челси».

«Аристократы» заплатили «КПР» 10,5 млн £. Реми стал сменщиком Диего Косты, когда тот получил травму. Но испанец вскоре вернулся, а француз потух.

Дальше – аренда в «Кристал Пэлас», расторжение контракта с «Челси» и переход в «Лас Пальмас», где Реми до сих пор возвращает себе бомбардирскую славу.

Матея Кежман

Игры за «Челси»: 39

Голы: 6

Кежман перешел в «Челси» из ПСВ с невероятной статистикой: 121 мяч в 168 матчах. Исполнительный директор лондонцев Питер Кеньон считал серба лучшим нападающим Европы.

Но дебютный сезон Кежмана в «Челси» обернулся провалом. Первого гола пришлось ждать пять месяцев. Клуб разглядел в игроке лузера и тихо слил его в «Атлетико». В Испании у Кежмана тоже не вышло. Как и дальше в карьере.

Эрнан Креспо

Игры за «Челси»: 71

Голы: 25

Аргентинец приехал в Англию в статусе нападающего мирового класса. В стартовом сезоне-2003/04 Креспо забил 12 мячей, установив собственный антирекорд результативности за последние пять лет.

Само собой, Креспо отдали в аренду в «Милан».

– Вообще мне не понравилось жить в Англии, – рассказывал форвард. – Именно поэтому решил уйти из «Челси». Предложение красно-черных оказалось кстати.

Командировка на «Сан-Сиро» разбудила голевой аппетит Креспо. Эрнан дважды забивал «Ливерпулю» в знаменитом финале Лиги чемпионов.

«Аристократы» решили: пора возвращать Креспо в Лондон. Но ошиблись. Второе пришествие на «Стемфорд Бридж» мало чем отличалось от первого. Футболиста отправили в двухлетнюю аренду в «Интер», где и закончился его контракт с «Челси».

Андрей Шевченко

Игры за «Челси»: 77

Голы: 22

Прощаясь с «Миланом» в 2006-м, Шевченко сказал, что уходит из-за экономических проблем красно-черных. А у лондонцев как раз нашлись 43 миллиона евро. Роман Абрамович был счастлив видеть украинского форварда в майке «Челси». А вот Жозе Моуринью – не очень.

Португалец выпускал в основе Дрогба, а обладателя «Золотого мяча» усаживал в запас. Такой расклад не придавал Шевченко уверенности в себе. Участились травмы. За два года в «Челси» Андрей перенес две операции и тяжелое повреждение спины.

В 2008-м Шевченко вернулся в «Милан» в годичную аренду. Но камбек не вышел. По завершении сезона «россонери» не продлили контракт. Легенда «Сан-Сиро» отправился в киевское «Динамо», где и закончил карьеру.

Фото: Ian Walton/Getty Images Sport/Getty Images, globallookpress.com, Ross Kinnaird/Getty Images Sport/Getty Images, Ben Radford /Allsport/Getty Images Sport/Getty Images, Ben Radford/Getty Images Europe/Getty Images, Jamie McDonald/Getty Images Sport/Getty Images, Phil Cole/Getty Images Sport/Getty Images

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