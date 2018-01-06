Ван Дейк забивает победный гол в дерби! Скоро вы забудете, сколько он стоил

Новичок «Ливерпуля» за шесть минут до конца кубкового матча с «Эвертоном» принес победу своей команде.

Пока не забыли, напомним: недавно Вирджил Ван Дейк перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуля» за 79 миллионов евро и стал, таким образом, самым дорогим защитником в истории футбола.

В пятницу голландец дебютировал за мерсисайдцев. В рамках третьего раунда Кубка Англии «Ливерпуль» принимал одного из своих самых принципиальных соперников - «Эвертон». В каждом из таймов команды обменялись голами, а незадолго до финального свистка случилось вот что.

К тому времени Ван Дейк несколько раз здорово проявил себя в обороне, а за 20 минут до конца выдвинулся ближе к полузащите, чтобы помогать и в атаке. Как видим, у него это получилось, пусть и со стандарта.

«Ливерпуль» впервые в Кубке Англии дома побеждает в дерби и выкидывает «Эвертон» из турнира.

Фото анонса: Clive Brunskill/Getty Images

Англия - кубок. 2017-18. 1/32 финала

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Эвертон» (Ливерпуль) — 2:1 (1:0)

Голы: Милнер, 35 (с пенальти) (ВИДЕО). ван Дейк, 85. — Сигурдссон, 68 (ВИДЕО).

Текстовая трансляция и статистика матча

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