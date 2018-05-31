Игнашевич – лучший, а новая схема Черчесова провалилась. Четыре вывода из игры с Австрией

Итоги предпоследнего матча сборной России перед чемпионатом мира.

Новая схема - ок?

На матч с Австрией сборная России впервые за полтора года вышла с четырьмя защитниками. Последний раз такую формацию как основную Станислав Черчесов пробовал в игре с Ганой (1:0) в сентябре 2016-го. Предпринимались попытки покреативить с Испанией (30 минут при 4 защитниках) и с Францией (10 минут), но тогда это был план «Б». Базовой и неприкосновенной оставалась вариация 5-3-2. И вот за две недели до чемпионата мира тренерский штаб, видимо, решил, что самое время вернуться к архивам.

Выглядело это следующим образом: центр обороны составила пара Гранат – Игнашевич, крайними защитниками стали Фернандес (справа) и Кудряшов (слева). Тройка центральных полузащитников: Зобнин - нижний опорник, а Кузяев и Головин – чуть выше. По флангам: слева - Жирков, а справа – Самедов. Впереди – Смолов.

На бумаге – все прекрасно. На деле оказалось хуже. Пропущенный гол, который собрал почти все возможные (и характерные во многом для сборной) ошибки, это особенно заметно выделил.

Начинался момент с неплохого прессинга России – мяч дошел до вратаря, и тот вынес его подальше. Кудряшов поджимал своего оппонента (Кайнца), а Гранат вроде как держал Арнаутовича. Все под контролем? Нет. Уже тут начинается хаос.

Не лучшим образом играет Гранат. Сначала он проигрывает единоборство, а затем очень-очень медленно переключает передачу, реагируя на рывок Арнаутовича. В итоге нападающий получает два-три метра преимущества. Но это была не ключевая ошибка. Важная, но не ключевая.

Даже в этой ситуации при грамотных командных действиях можно было избежать гола. Есть Игнашевич, плюс сам Гранат совершает мощный рывок и настигает форварда. А сзади уверенно бежит Кудряшов – три в один, получается. Но тут проваливается Зобнин, причем грубо.

Вместо того, чтобы закрывать зону перед штрафной (его задача как исполняющего в схеме Черчесова нижнего опорника), Роман упорно следил за борьбой Граната и Арнаутовича. В результате через несколько секунд за спину Зобнину ворвутся австрийцы. Также ошибся и Кудряшов, потому что должен был активнее бежать назад, чтобы создать необходимую плотность и помешать дриблингу Арнаутовича.

Итого – подсчитываем ошибки за одну атаку.

Гранат проигрывает единоборство и упускает за спину форварда

Кудряшов не подстраховывает

Зобнин не закрывает самую главную зону - перед штрафной

Ни Самедов, ни кто-нибудь еще не подстраховывает совершившего ошибку Зобнина

Это катастрофически много для одной атаки. По сути, каждый делал что-то не так. Не одна индивидуальная ошибка, а целая серия недочетов, причем - позиционных. И такое не списать на усталость или перегруз на сборах. На 27-й минуте Зобнин вполне мог пробежать (хоть бы и трусцой) 15 метров в нужном направлении, чтобы спокойно закрыть центральную зону, а Кудряшов сделать спринт на те же 15 метров, чтобы помочь Гранату. Но оба приняли (именно приняли, а не стали жертвой усталости или обстоятельств) неправильное решение.

И таких решений за матч у каждого игрока сборной – десятки. Обрезы, потери зон, соперников - все это вылилось в то, что у Австрии было пять голевых моментов, у России - один. И в то, что хозяева завершили ударами 15% атак, а мы - 3,9%.

О неотработанности схемы говорил и выход в атаку. Именно его отмечал тренер австрийцев, и именно этот выход здорово работал с бразильцами в первом тайме и (относительно) с французами во втором. Вчера замысла в работе с мячом не наблюдалось.

Австрийцы отдавали конструктивные передачи с точностью 81%, сборная России – 77. Ключевые передачи (на гол) у хозяев были с точностью 44%, у россиян – 29. Это даже цифрами подкреплять необязательно – и так было видно, что какого-то четкого понимания, как выводить мяч из-под прессинга, а затем – в атакующую треть поля, у команды Черчесова не было. Сумбур. Хаос. Импровизация с тяжелыми ногами.

Возможно, это временная адаптация. И уже к Турции все требования новой вариации впитаются и станут понятными. Что ж, все будут только рады. Но пока, думается, эксперимент с возвращением к 4 защитникам не удался.

Игнашевич - лучший

Сергей провел очень достойный матч.

Стал лучшим по единоборствам в сборной России - 75% выигранных (а вверху показатель вообще 89%)

Провел больше всех единоборств среди защитников – 16

Лучший по перехватам (10) и подборам (11, из них 4 на чужой половине, столько же только у Смолова)

Второй после Кудряшова по конструктивным передачам (48 и 46)

Чаще всего атаки австрийцев заканчивались на Игнашевиче – 12 раз

Радостно за ветерана, но от остальных ждешь большего. Например, от того же Граната (44% выигранных единоборств, 5 перехватов и 5 подборов).

Что случилось со Смоловым?

Федор провел матч, который наверняка захочет забыть.

Упустил главный момент в матче

Худший по выигранным единоборствам – 15

Больше всех потерь – 11

Сделал передач в штрафную меньше, чем Игнашевич (2 против 1)

Ташаев мимо ЧМ?

На сборе в Австрии занимались 28 игроков, а в заявку на ЧМ попадут 23. Пятеро лишних. Вероятно, ими станут те, кто не попал в заявку на вчерашний матч. Это Джанаев, Нойштедтер, Ташаев, Ерохин и Чалов. Дело в том, что перед Кубком конфедераций была та же самая ситуация: тогда Нойштедтер, Семенов и Беленов смотрели игру с Венгрией на трибуне. И именно эти трое не попали в итоговый список.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, РФС/Константин Рыбин

Товарищеский матч

Австрия — Россия — 1:0 (1:0)

Гол: Шепф, 28 (ВИДЕО).

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