Станислав Черчесов: «Первые 25 минут план работал идеально. Потом начались ошибки»

Главный тренер сборной России – о поражении в Инсбруке.

– Добрый вечер. Guten Abend, – начал Черчесов. И мы сразу по просьбе пресс-атташе перешли к вопросам.

– В каком состоянии Марио Фернандес?

– Все нормально. После сборов и нагрузок бывает, что сводит ноги. Это была единственная незапланированная замена. С Игнашевичем тоже все нормально.

– Чем объясните такое количество брака у игроков?

– Такие вещи надо убирать. Было достаточно подходов к воротам, но не хватало последнего паса. Логического завершения атаки.

– Ерохин не попал в заявку из-за травмы, которая была у него на сборах, или по другой причине?

– Пока по травме.

– Сборная впервые за долгое время играла весь матч по схеме с 4 защитниками. Довольны ею? И нет ли желания вернуться после такой игры к 5 защитникам?

– Какой игры?

– Множество ошибок, обрезов, 0 ударов в створ.

– Мы готовим обе схемы. Сегодня по ходу матча не стали ничего менять, чтобы футболисты почувствовали, что мы от них хотим. Если бы в середине ушли в другую схему, то не нашли некоторых ответов. Насчет ударов я уже говорил – не было последнего паса. А моменты создавались: Смолов опасно бил, Черышев попал во вратаря.

– Если не считать Ерохина, те четверо, кто не попал в заявку – Джанаев, Чалов, Нойштедтер и Ташаев, - они главные кандидаты на расставание с командой?

– Этот вопрос имеет отношение к игре?

– Да.

– Еще раз повторю: нам надо было выбрать 23 человека на игру. Но это ничего не значит.

– Еще раз хочется уточнить, отчего столько индивидуальных ошибок?

– Давайте мы спокойно разберем эту игру. Я обговорю с игроками те же вопросы – и тогда отвечу вам. Да, ошибки бывают, их надо убирать. Сегодня команда была не до конца свежа, но это значения не имеет. Игра есть игра, алиби нет – надо выдавать максимум всегда. Но по самоотдаче вопросов нет.

– Что скажете о сборной Австрии?

– Она быстро выходить в атаку – так нам и забили гол. Не так хороша в позиционных атаках, но использовала наши ошибки. Есть сильные индивидуальные игроки, плюс стандарты. У нас был свой план, он идеально работал первые 25 минут. Пока хватало свежести. Потом начались ошибки.

– Головин, Зобнин и Кузяев впервые сыграли вместе. Довольны ими?

– Не хватало стабильности. Моментами работали правильно, моментами – нет. Это говорит о том, что нет автоматизма в их действиях. Думаю, выводы делать рано. Еще раз повторю: мобильность присутствовала, качество – местами. Надо добавлять в стабильности.

– Как оцените игру двух центральных защитников – Игнашевича и Граната? Показалось, что Гранат много ошибался – при первом голе проиграл борьбу Арнаутовичу, а во втором эпизоде чуть не заработал красную карточку на этом форварде.

– Были моменты, которые нас не устраивают. Надо спокойно посмотреть игру – на эмоциях сложно сказать, что откуда берется. И надо понимать, что у игроков есть определенные качества – не зря он [Арнаутович] в АПЛ играет. Мы знали, что он так может. Пробовали сегодня игру в двух центральных защитников – моментами эта пара играла великолепно. Были одна-две ошибки, как вы говорите, но не забывайте про индивидуальные качества соперника. Плюс Гранат и Игнашевич играли вместе первый раз. На этой позиции у нас то один, то другой вылетает.

– Какие функции были у Жиркова и Самедова? Для вингеров у них не хватает скоростных качеств.

– Функции – крайних полузащитников. Оба, хотим мы этого или нет, лучше в атаке, чем в защите.

– Показалось, что Черышев оживил левый фланг и смотрелся лучше Жиркова. Согласны?

– У меня другое мнение. Он вышел на 15 минут, был посвежее. Понятно, что у него есть качества, из-за которых он в сборной, да, были и хорошие моменты, но были также и те, которые нас не устраивали. Он сам это понимает, мы с ним уже поговорили.

– Прессингом довольны? Местами было неплохо.

– Ждал этого вопроса. Рад, что вы заметили. Но эти моменты нам надо еще тренировать. Те, кто выходит с первых минут, лучше выполняют требования по прессингу, чем те, кто выходит на замену. Потому что стартовый состав больше сконцентрирован на установке. Надо обратить внимание, что мы качественно отбирали мяч в первом тайме. Во втором тайме – хуже. Но хотелось бы еще после отбора качественное завершение. И еще добавлю: речь именно о прессинге. По желанию и самоотдаче к тем, кто вышел на замену, нет никаких претензий – они хотели перевернуть игру. Просто они делали чуть не так, как надо.

– Если за два года не поняли, как надо, то смогут за две недели?

– В предыдущих играх и сегодня прессинг получался.

– В атаке были много подач, но Смолов не так хорош вверху.

– Подач было немного. Мы не могли перебить первого защитника. Проходы были, а качественные подачи не получались.

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Товарищеский матч. Инсбрук

Австрия — Россия — 1:0 (1:0)

Гол: Шепф, 28 (ВИДЕО).

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