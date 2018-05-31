Игнашевич вернулся, но Россия опять проиграла. Как все было в Инсбруке

«Матч ТВ» вел прямую трансляцию из Австрии.

В Инсбруке на стадионе «Тиволи Ной» сборная России проиграла австрийцам

Последние 6 матчей Австрии: 6 побед, 0 ничьих, 0 поражений (мячи 14-3)

Последние 6 матчей России: 0 побед, 2 ничьих, 4 поражения (мячи 5-12)

Стартовый состав сборной Австрии: Линднер, Драгович, Хинтереггер, Арнаутович, Шнауб, Баумгартлингер, Прёдль, Жуль, Кайнц, Шёпф, Лайнер.

Стартовый состав сборной России: Акинфеев, Гранат, Игнашевич, Кудряшов, Жирков, Марио Фернандес, Самедов, Зобнин, Кузяев, Головин, Смолов.

5 июня на «ВЭБ арене» в Москве в еще одной контрольной встрече команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 стартует 14 июня. В матче открытия Россия принимает в Лужниках Саудовскую Аравию.

В первый раз опасно у наших ворот стало на 11-й минуте. Жуль бьет над перекладиной и настораживает.

1:0 – уже на 28-й минуте. Арнаутович убирает в штрафной Граната и Кудряшова, а Жуль и Шёпф спешат забить в четыре ноги. Гол в итоге записывают на Шёпфа.

Забив, хозяева продолжили давить. А у Федора Смолова получалось только валить.

А Владимир Гранат вообще мог наиграть и на красную карточку, но сборной России повезло. Всего лишь предупреждение.

К истечению часа игры Австрия могла вести и с бóльшим преимуществом. Но Акинфеев невероятным образом вытаскивает.

И тут же – шикарный момент у Смолова. Но Федор упускает шанс сравнять счет.

Неужели Жозе Моуринью приехал посмотреть на Миранчуков? Братья вышли на замену во втором тайме, но гола сборной России тренер «Манчестер Юнайтед» так и не дождался.

До чемпионата мира – 14 дней.

Мнение Алана Дзагоева. О том, что получалось – и нет.

Прямая трансляция

Товарищеский матч. Инсбрук

Австрия — Россия — 1:0 (1:0)

Гол: Шепф, 28 (ВИДЕО).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф