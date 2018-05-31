Вот ты какая, сборная. Ну, давай знакомиться

В предпоследнем контрольном матче сборная России невесело проиграла австрийцам (0:1).

К чемпионату мира мы получили местами молодую и новую сборную. Прекрасная же новость! Но только на слух. Обновленные команды хорошо получать в начале отборочных циклов. А к финальным этапам - ужасно. В финальных этапах нужны притертые и проверенные.

Вот приметы нашей новизны:

- ранее схема с четырьмя защитниками Станиславом Черчесовым с первых минут не использовалась, а не с первых — крайне редко, лишь пару раз;

- линия обороны Фернандес — Игнашевич — Гранат — Кудряшов не играла в таком составе никогда;

- Игнашевич и Гранат впервые составили пару центральных защитников сборной, проведя на поле с осени 2016-го суммарно 180 минут, причем у Игнашевича этих минут — ноль;

- трио центральных хавбеков сформировали Кузяев, Головин и Зобнин, от мастерства которых нужно минусовать отсутствие опыта;

- Кудряшов, проведший подавляющее число матчей за сборную в центре защиты, переместился на фланг.

Получилось интригующе. Экспериментаторски. И в чем-то даже по делу, если взглянуть на всех обитателей российской части протокола. Немного жаль, правда, что новизна заявила о себе в полный голос за 1 (одну) игру до старта домашнего чемпионата мира. Но мы привыкшие. В последние десять лет у нас что ни матч, то эксперимент. Те не могут, эти не хотят, пробуем новое сочетание, не останавливаемся на достигнутом, в следующий раз меняем снова. Знакомимся, однако, с возможностями команды. Хотя все чаще кажется, что с невозможностями.

Тут не помешали бы, ясно, параллели с другими сборными-участницами. А у них как с текучкой кадров? Костяки сформированы, каркасы сварены? Допускаю, что не у всех и не до конца. Но в большинстве случаев — из-за широкого выбора кандидатов.

У нас никакой широты, кроме географической - от Волги до Енисея. Живых мало, травмированных много. На фоне этого мы умудрились за двухлетний подготовительный цикл не наиграть что-либо, способное претендовать на гордое звание основы. Один «товарняк» до старта чемпионата, к которому понастроили столько стадионов, - и на поле выходит версия 28.0.

Только ведь мы и про нее не знаем, основная ли она, наконец. С турками еще какой-нибудь смузи протестируем. А уже потом, против саудитов, заглянув в протокол, резюмируем: «Вот ты какая, сборная России! Ну, давай знакомиться».

Промежуточный вывод: о сыгранности сборной речь вести бессмысленно, нашими козырями на чемпионате мира будут индивидуальные качества игроков и попытки угадать наименее неудачную схему.

Ну и, конечно, важно помнить, что играли мы под тренировочными нагрузками. А также впервые за приличное время — против не самой сильной команды. Но.

Как сравнить игру сборной под нагрузками и без нагрузок, если мы в очередной раз видим новую схему и состав?

И какая разница, с сильными мы соперниками играли прежде или не очень, если фактор привыкания к сильным соперникам из-за обновления состава и схемы сошел на нет?!

Австриец пнул мяч в левый ус нашей обороны, там никого, кроме Арнаутовича, обработка, пас, гол. Все по делу. Ибо откуда взяться защитнику в левом усе, если их у нас четыре, а не пять, да и те сошлись впервые? Упади Арнаутович, когда его двумя руками, нежно, как Ваня Пасюк Глеба Жеглова, держал Гранат, - и к австрийскому голу добавилось бы российское удаление.

Промежуточный вывод номер два: в игре с турками мы снова увидим трех центральных защитников. Хорошо, что нет схем с шестью или семью игроками обороны, иначе мы попробовали бы и их. Уже в официальной игре, надо думать. А когда еще?

В том и заключается главная проблема поражения от Австрии: в невозможности сделать выводы. Несмотря на голевые шансы Кудряшова и Смолова, играли-то наши плохо, почти никак. Но из-за усталости или новизны? Из-за схемы или, в который раз, из-за отсутствия лидеров?

Даже если сборники дней через десять побегут, даже если были бы здоровы Джикия, Кокорин и Васин, уровень сборной России вполне 66-й. И что с этим делать, решать не нам, и даже не Черчесову, и точно не в оставшейся контрольной игре. Решать это следовало РФС, причем давно. Но там свои процессы. Выиграна битва за положительное сальдо по итогам финансового года, например. Это не убавит лет Игнашевичу и не добавит мобильности Гранату. Но все равно приятно.

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Товарищеский матч. Инсбрук

Австрия — Россия — 1:0 (1:0)

Гол: Шепф, 28 (ВИДЕО).

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