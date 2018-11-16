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Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из Израиля. П. Фрейре - Э. Санчес. В. Немков - Ф. Дэвис [16+]
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Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
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Звезды фигурного катания в Москве, ЦСКА в гостях у «Баварии». Все трансляции пятницы

08:55
Звезды фигурного катания в Москве, ЦСКА в гостях у «Баварии». Все трансляции пятницы
Алина Загитова / Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Гид по сегодняшним трансляциям.

03:00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия (U-20) — Канада QMJHL. 6-й матч

Предпочел сон или не успел посмотреть последний матч суперсерии? Смотри новость на нашем сайте.

Или посмотри встречу целиком на matchtv.ru

09:25 Конькобежный спорт. Кубок мира

Наш подробный гид по этапу в Японии объяснит, от кого из россиян можно ожидать медальных выступлений.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Арена»

14:00 Фигурное катание. Гран-при России. Мужчины. Короткая программа

Есть у нас гид и по фигуристам. Вкратце: болеть за наших, а Ханю просто восхищаться. Не стоит забывать, что комментировать будет сама Императрица — Елизавета Туктамышева.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Арена»

16:00 Фигурное катание. Гран-при России. Танцы на льду. Ритм-танец

Кто составит конкуренцию российским лидерам Александре Степановой — Ивану Букину? Читать — здесь. Смотреть — по ссылке ниже.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Арена»

18:00 WFCA. Абдул-Рахман Дудаев против Джо Таймангло. Магомедрасул Хасбулаев против Роберта Эмерсона

Для тех, кто скучает по боям. Афиша красивая: россияне против американцев.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Боец»

18:00 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Магнус Карлсен — Фабиано Каруана. 6-я партия

Битва умов. Часть шестая. Карлсен по-прежнему не может победить, Каруана раз за разом сдерживает атаки действующего чемпиона. Как на сей раз?

Прямая трансляция на matchtv.ru

18:30 Фигурное катание. Гран-при России. Пары. Короткая программа

Продолжаем наслаждаться фигуристами под комментарии Туктамышевой. Что может быть лучше?

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Арена»

18:55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Динамо-Казань — Минчанка

Мы не забываем и любителей волейбола.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Наш Спорт»

20:00 Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Короткая программа

Алина Загитова берется за дело. В соперниках — сильнейшие фигуристки Японии и Кореи. Будет круто.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Арена»

22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Бавария — ЦСКА

Армейцы по-прежнему идут без поражений, мюнхенцы — крепкие середняки. Будет непросто, но победную серию нужно продолжать.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Наш Спорт»

22:35 Футбол. Лига наций. Словения — Норвегия

Словенцы проваливают первую Лигу наций, норвежцы, напротив, делят лидерство в группе с болгарами. Обе команды будут сверхмотивированы: на кону путевки в группы рангами выше и ниже.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3»

22:35 Футбол. Лига наций. Уэльс — Дания

Борьба за первое место в группе между двумя крепкими и неуступчивыми командами. Любителям АПЛ такая битва наверняка придется по душе.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1»

22:35 Футбол. Лига наций. Нидерланды — Франция

Голландцы переживают худший период за многие годы. Пропуск чемпионата мира, невыразительный старт в Лиге наций… Матч против сильнейшей команды планеты — отличный шанс оставить трудности позади. Спартаковцы могут дополнительно поддержать Куинси Промеса.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ»

22:35 Футбол. Лига наций. Словакия — Украина

Абсолютный лидер группы (3 победы в 3 матчах) в гостях у главного неудачника (0 очков). 

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2»

Фото: РИА Новости/Крис Бэрри, РИА Новости/Владимир Песня, globallookpress.com, РИА Новости/Алексей Даничев, Tristan Fewings / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Александр Вильф, ВК «Динамо Казань», РИА Новости/Алексей Филиппов, Dean Mouhtaropoulos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Dan Mullan/Getty Images Sport/Getty Images

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