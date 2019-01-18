Кто пойдет на «медведя»? В Китае стартует турнир по Dota 2 с призовым фондом в миллион долларов

У российской команды VIrtus.pro большие шансы на победу.

2019-01-18T10:41:24+03:00 У российской команды VIrtus.pro большие шансы на победу.

Результаты The International 2018 , который прошел в августе, начинают меркнуть перед следующим главным турниром года в Dota 2. Для того чтобы туда попасть, командам нужно сильно потрудиться и набрать как можно больше очков в рейтинговом сезоне Dota Pro Circuit 2018-19. В этом году количество турниров, на которых можно заработать рейтинговые очки, уменьшилось. Поменялся и их рейтинговый статус.

На турнирах рангом ниже (Minor) команды разыгрывают всего 500 рейтинговых очков, а на мейджорах — 15 тысяч.

Безоговорочным лидером сезона является российский коллектив Virtus.pro. «Медведи» одержали победу на первом мейджоре сезона в Куала-Лумпуре, чем обеспечили себе попадание на TI9.

— Вероятность нашего попадания на TI9 очень высока, но я не сказал бы, что наступило какое-то облегчение. Мы порадовались победе, сделали в Малайзии то, что должны были. Сейчас стараемся без лишних нервов готовиться и удивлять», — рассказывал «Матч ТВ» игрок Virtus.pro Павел 9pasha Хвастунов.

Уверенность в участии на главном турнире года может положительно сказаться на команде — ей теперь не надо оглядываться на таблицу и думать, где добыть очки. Отставание главного конкурента от «медведей» составляет почти 2 тысячи очков — это настоящая бездна. Но как команда выступит на втором мейджоре сезона The Chongqing Major — вопрос.

Что за турнир?

The Chongqing Major — турнир, в котором 16 команд разыграют миллион долларов и 15 тысяч рейтинговых очков. Большая часть (350 тысяч долларов и 4950 очков) достанутся победителю.

Турнир принимает крупный китайский город Чунцин с населением в 31 миллион человек. Матчи будут проходить в одном из крупнейших спортивных комплексов города BLOOMAGE Cultural and Sports Center площадью 80 тысяч квадратных метров, рассчитанном на 16 тысяч человек. Сюда смогли бы поместиться зрители среднего матча чемпионата России по футболу, если бы захотели посмотреть «доту», конечно.

The Chongqing Major будет проходить с 19 по 27 января.

Участники турнира и главный фаворит

15 команд попали на The Chongqing Major через региональные квалификации. Командам пришлось сыграть много матчей, чтобы доказать свое право на участие в мейджоре.

Еще один коллектив стал известен по итогам The Bucharest Minor . Победитель румынского турнира — EHOME — увеличил количество китайских команд на мейджоре до четырех.

Участники:

Европа: Team Secret, Team Liquid, Alliance;

Team Secret, Team Liquid, Alliance; СНГ: Virtus.pro, The Pango;

Virtus.pro, The Pango; Китай: PSG.LGD, Vici Gaming, Team Aster, EHOME;

PSG.LGD, Vici Gaming, Team Aster, EHOME; Южная Азия: Fnatic, TNS Predator;

Fnatic, TNS Predator; Северная Америка: J.Storm, Forward Gaming, Evil Geniuses;

J.Storm, Forward Gaming, Evil Geniuses; Южная Америка: Chaos Esports, Thunder Predator.

Главным фаворитом турнира считалась команда Team Liquid, но «жидкие» потеряли этот статус после новости о том, что один из их лидеров Амер Miracle- аль-Баркави пропустит турнир. Заменить киберспортсмена призван китайский игрок Чу shadow Цзэюй.

Эта неразбериха вновь вывела на первый план Virtus.pro. Победителя первого мейджора нельзя не считать одним из главных претендентов на победу. С другой стороны, перед глазами команда OG, которая победила на The International 2018, но в новом сезоне заработала лишь 40 очков .

За кого поболеть?

Традиционно наши взгляды устремлены на команды, представляющие родной регион. И если из турнира в турнир видеть Virtus.pro мы привыкли, то нахождение здесь команды The Pango — интригует.

В квалификации к The Chongqing Major команда прошла семь кругов ада. Сначала коллектив успешно преодолел открытую квалификацию, попутно обыграв CORRUPED, PAVAGA J и Nemiga Gaming. А затем отправился в закрытую.

Там — в группе А — The Pango, называвшаяся на тот момент NoPangolier, заняла второе место вслед за «медведями». В плей-офф квалификации команда была настолько хороша, что в финальном матче обыграла Virtus.pro (2:1), первой добившись путевки на мейджор. VP в итоге обыграли в решающей встрече Gambit Esports (2:0), но осадочек у игроков должен был остаться.

16 января у команды случился ребрендинг. Она видоизменила название и сменила логотип.

Так случилось, что на турнире в Китае коллектив рискует выступить не оптимальным составом. Проблемы с получением визы произошли у одного из лидеров коллектива — Бакыта Zayac Эмилжанова.

Помимо прямых представителей СНГ-региона в некоторых других командах тоже можно найти кого поддержать.

За Team Secret выступает эстонец Клемент Puppey Иванов, блестяще разговаривающий на русском и известный по выступлениям за Natus Vincere.

А у Forward Gaming есть украинец Роман Resolut1on Фоминок, который даже Новый год встречал в Москве.

19 января начнутся первые матчи групп А и В. Следите за The Chongqing Major в разделе « Киберспорт » на сайте «Матч ТВ».

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