«Лестер» мира киберспорта. Путь OG к победе на The International 2018

Победителем главного турнира сезона по Dota 2 – The International 2018 стала команда OG. Рассказываем, что из себя представляет этот коллектив и как он шел к победе.

Начнем с футбола. В сезоне-2015/16 что-то невероятное творилось в чемпионате Англии. Команда «Лестер», ведомая опытным тренером Клаудио Раньери, уверенно начала сезон, держась среди лидеров. В первых 17 турах «лисы» потерпели поражение лишь один раз, что невольно заставило считать их претендентами. Вот только претендентами на что? Когда в чемпионате есть такие гиганты с огромными финансовыми возможностями, как «Манчестер Сити», «Челси», Манчестер Юнайтед», «Арсенал». Много команд находилось по статусу выше «Лестера», но безумная игра на контратаках при мощной обороне сделала «Лестер» очень опасным противником для всех. Где-то в 10-м туре у меня с коллегой произошел спор, где окажется «Лестер» по окончании сезона. Я говорил, что команда будет в топ-4 и выступит в Лиге чемпионов, он не верил в это. Спорили на поход в хинкальную. Стоит ли уточнять, кто победил?

Похожая история творилась и на недавно завершившемся The International. Есть два варианта, как попасть на главный турнир сезона по «доте». Первый - попасть в топ-8 рейтинга DPC, в котором складываются набранные в течение сезона очки. Восьмерка лучших получает прямое приглашение, остальные должны добираться через квалификации. OG за сезон набрала 930 очков и заняла 14-е место в рейтинге. После такого выступления не сильно верилось в выход на TI8.

Второй вариант – путь через квалификации. Сначала OG выступила в открытых квалификациях, чтобы получить приглашение в закрытые. 1:0 была обыграна сербская команда Fuse Esports в 1/8 финала открытой квалификации, в четвертьфинале будущие чемпионы одолели Unchained (2:1), а затем Elements Pro Gaming (2:0).

OG добились выхода в закрытые квалификации, где соперники были уже уровнем выше. На групповом этапе OG одержала семь побед из семи возможных. В плей-офф тоже особых трудностей не испытала, обыграв Team Kinguin и дважды Wind and Rain.

В квалификациях команда уже участвовала в измененном составе. В мае коллектив покинул капитан Таль Fly Айзик и чемпион TI3 — Густав s4 Магнуссон. Их места заменили Анатан ana Пхам и Топиас Topson Тавитсайнен. Из-за проблем с составом тренер команды Себастьян Сеb Дебс был вынужден вернуться в кресло игрока, чтобы помочь своей команде.

«Сначала необходимо было удостовериться, что у всех все в порядке. Такого в моей жизни раньше не было – это один из самых тяжелых эпизодов для меня. Казалось, что весь мир рухнул. Мы всецело отдаемся игре, постоянно находимся в дороге, тренируемся. У нас нет времени на то, чтобы часто видеть родных, заводить стабильные отношения. Было сложно и непонятно, осталась ли у тебя команда. Она просто рушилась. Нужно было определиться, есть ли у нас силы, чтобы начать все с нуля в такой короткий промежуток времени. Я бы понял, если бы оставшиеся партнеры по команде сказали бы нет. Но Ессе JerAx Вайникка, я и Йохан n0tail Сундштайн — мы решили, что устроим настоящий пожар. У нас появилось желание превратить эту команду в нечто великое и дало нам заряд мотивации для борьбы. У нас была мечта и мы решили продолжить идти за ней», - говорил Ceb в интервью vpesports.com о перестройке команды после ухода Fly.

Смена игроков произошла в неудобное время, до TI8 оставалось совсем чуть-чуть, но команда добилась желаемого – пробилась в групповую стадию финального турнира.

18 лучших команд мира приехали в Канаду, чтобы определить чемпиона сезона. Сразу две команды представляли на TI8 Россию, девять коллективов Азию, три Северную Америку, еще три Европу и один – Южную Америку.

Букмекеры составили свой рейтинг на основе выступлений команд. OG в этом рейтинге расположились на 13-м месте. Если кто-то решился поставить на эту команду изначально, то в буквальном смысле слова - «озолотился». Так же было и в случае с «Лестером», под конец сезона они стали фаворитами для букмекеров, а вначале не входили в топ-10, ведь команда ни разу не выступала даже в Лиге чемпионов, не говоря уже о чемпионстве в Англии.

OG ранее выступали на The International. Этот турнир стал для них третьим кряду. На TI6 они заняли 9-12 место, а на турнире 2017 года – 7-8-е.

От букмекеров решили не отставать и прогнозисты с искусственным интеллектом. Бот MoreMMR заявил, что OG проиграет российской команде Winstrike во втором раунде нижней сетки, а чемпионом станет Team Liquid. А бот GOSU.AI 20 августа предсказал вылет OG от Team Secret в третьем раунде сетки «лузеров». Позже, 25 августа, GOSU.AI «переобулся» и представил новое предсказание, по которому OG уже числились чемпионами TI8. Конечно, на тот момент команда уже вышла в гранд-финал и ожидала соперника.

На групповой стадии OG одержали три победы, трижды сыграв вничью и дважды проиграв. Таких результатов хватило, чтобы выйти в плей-офф верхней сетки с четвертого места. Отметим, что уже на групповой стадии PSG.LGD не сумели справиться с OG, сыграв с ними вничью.

В четвертьфинале верхней сетки команда n0tail обыграла VGJ.Storm (2:0), после чего состоялась принципиальная встреча в полуфинале с Evil Geniuses . Принципиальность заключалась в том, что бывший лидер OG Fly ушел именно в этот американский коллектив. Два лучших друга Fly и n0tail выясняли отношения в полуфинале TI8. Победа осталась за OG (2:1).

В финале верхней сетки OG обыграли PSG.LGD, отправив китайцев в финал нижней сетки, там представители «ПСЖ» разделались со «злыми гениями» и вышли в гранд-финал. Главный матч сезона начался в 00:00 по московскому времени и был закончен шесть часов спустя. Именно столько времени потребовалось командам, чтобы определить лучшего. На протяжении всего матча OG была в роли догоняющего, постоянно уступая в начале каждой карты. Но первая карта осталась именно за европейцами, что не помешало китайцам взять следующие две. В решающий момент OG собрались и выиграли раунд, который длился почти час.

На решающей пятой карте европейцы буквально смяли оппонентов и завоевали 11,2 миллиона долларов.

Еще одним доказательством того, что OG – лучшие, стало их итоговое лидерство по количеству сообщений «Lakad Matataaag! Normalin, Normalin» на TI8. Команда использовала фразу филиппинских комментаторов 305 раз. Всего же эта фраза включалась участниками турнира 1047 раз.

Состав победителей и суммы заработанных ими призовых до TI8:

Йохан n0tail Сундштайн – 1 487 139 $

Ессее JerAx Вайника – 1 059 632 $

Себастьян Ceb Дебс – 77 680 $

Топиас Topson Тавитсайнен – 4078 $

Анатан ana Пхам – 605 240 $

За победу каждому игроку добавилось по 2 246 831 доллару, что равно 150 миллионам рублей. Остается лишь гадать, на что потратят такие деньги киберспортсмены.

Игроки «подняли» большую сумму, но сразу не кинулись ее растрачивать. Казалось бы, могут позволить себе частный рейс, ну, или бизнес-класс в самолете. Но нет, чемпион TI8 Себастьян Дебс летел в «экономе» к себе домой.

Итоговое положение команд:

1. OG – 11 234 158 $

2. PSG.LGD – 4 085 148 $

3. Evil Geniuses – 2 680 879 $

4. Team Liquid – 1 787 252 $

5-6. Virtus.pro – 1 148 948 $

5-6. Team Secret – 1 148 948 $

7-8. VGJ.Storm – 638 304 $

7-8. OpTic Gaming – 638 304 $

9-12. Vici Gaming – 382 983 $

9-12. Team Serenity – 382 983 $

9-12. Mineski – 382 983 $

9-12. Winstrike Team – 382 983 $

13-16. TNC Predator – 127 661 $

13-16. Newbee – 127 661 $

13-16. VGJ.Thunder – 127 661 $

13-16. Fnatic – 127 661 $

17-18. Invictus Gaming – 63 830 $

17-18. pain Gaming – 63 830 $

Ниже представляем вашему вниманию ролик, в котором показано, что творилось за кулисами после победы OG.

Фото: Valve Corporation

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