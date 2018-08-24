Опять 25. Virtus.pro снова заняла 5-6 место на The International

В Ванкувере завершился четвертый день плей-офф The International 2018, который стал последним для российской команды Virtus.pro на турнире.

Набрать 12 372 очка в рейтинговом сезоне, заняв первую строчку в таблице DPC, и первым получить приглашение на TI8 – этого оказалось недостаточно для того, чтобы российской команде хватило уверенности на главном турнире сезона. Отставание второй команды в рейтинговом сезоне Team Liquid от «медведей» составило почти 3 тысячи очков. Эта разница больше, чем набрали 8,7 и 6 команды из таблицы DPC, получившие прямые приглашения на главный турнир по Dota 2.

Но биты Virtus.pro были даже не одной из лучших команд сезона. Напомним, Evil Geniuses, которая оставила «медведей» вне TI8, пробивалась на турнир через квалификации, заняв в рейтинговом сезоне только 11-е место.

Рейтинг DPC:

1. Virtus.pro – 12372 (очков);

– 12372 (очков); 2. Team Liquid – 9459;

3. PSG.LGD – 7332;

4. Team Secret – 5136;

5. Mineski – 3150;

6. Vici Gaming – 2835;

7. Newbee – 2445;

8. VGJ.Thunder – 1935…

11. Evil Geniuses – 1335.

Тревожно за наших стало еще на групповой стадии. В восьми играх - четыре ничьи и одно поражение – немного не тот результат, на который рассчитывали болельщики команды. Причем если смотреть конкретно по игре команды из СНГ, складывалось ощущение, что волнение из-за ожиданий от них на этом турнире напрочь выбило из их рук навыки управления героями Dota 2. Не было той мощной командной игры по всему фронту карты. Но в тот момент еще можно было надеяться, что ребята на групповой этап сильно не закладываются и берегут силы на плей-офф.

В первом же матче плей-офф Virtus.pro уступила PSG.LGD и упала в нижнюю сетку, откуда очень сложно продвигаться к гранд-финалу. Китайцам уступили практически по всем статьям, не забрав у них ни одной карты.

После этого во втором раунде сетки «лузеров» медведям достались Mineski. И это было очень хорошо. Это вторая команда, которая не смогла показать свой настоящий уровень на турнире, и лидеры СНГ без труда преодолели их сопротивление, получив возможность снова поверить в свои силы. Но в этом же раунде случилось еще одно событие, другая российская команда Winstrike Team завершила борьбу , не справившись с VGJ.Storm. И вновь Virtus.pro осталась одной командой представляющей СНГ, Россию.

Нервозность вернулась в матче с OpTic Gaming, где «медведи» уступили на первой карте и вынуждены были форсировать, чтобы не завершить борьбу на The International так рано. С трудом, но две победы на двух картах были добыты. Такие волевые победы должны идти на руку команде. Вспомните, как «Зенит» после поражение 0:4 от минского «Динамо» в квалификации Лиги Европы в ответном матче соорудил 8:1, выбив белорусскую команду, а после этого разгромил 4:1 «Урал», а далее и «Мольде» (3:1). Но, как оказалось, Virtus.pro – не «Зенит», а Evil Geniuses – не «Урал» или «Мольде».

В матче 4-го раунда представители североамериканской квалификации просто выступили мощнее «медведей», став по-настоящему «злыми гениями» для российской команды. Первая карта завершилась за 35 минут в пользу американцев, во второй шла ожесточенная борьба, но Virtus.pro все равно проиграла.

«Не такого конца сезона все мы ждали. Стыдно, что не показали ту игру, которую многие полюбили за этот год. Спасибо вам за такую колоссальную поддержку на протяжении инта! Мы старались для себя и вас. Крепко обнимаю каждого болельщика VP, спасибо Вам и извините», – написал капитан команды Алексей Solo Березин в своем Twitter после поражения.

Чуть более открытый итог подвел его напарник по команде Владимир No[o]ne Миненко.

«На самом деле, соперник был очень сильный, самый неприятный для нас, помимо PSG.LGD еще, конечно, которым мы проиграли. Мы слишком сильно, как бы это сказать зафорсили себя делать ненужные вещи в обе игры, что в первой, что во второй. У нас пики были хорошие, исполнение не самое лучшее на линиях от меня, от RodjER. Просто наши соперники переиграли нас очень сильно.Почему-то в самый нужный момент мы очень сильно начинаем волноваться и сами себя душить. Мы проигрываем не командам против нас, мы проигрываем сами себе уже во второй раз. И это самое худшее ощущение, наверное, которое может игрок получить, когда он сам себе проигрывает. Игроки очень сильные против нас играли, что у EG, что у PSG.LGD, но игры мы сами себе проигрывали.Парни спасибо (и девушки тоже, естественно) за вашу поддержку. Мы очень ценим, что вы делаете для нас. Простите», – сказал Миненко в интервью клубной пресс-службе .

Расстройство игроков можно понять, ведь они уже в третий раз занимают 5-6 место на The International. Так было в 2015 году, в 2017, а теперь и в 2018. Текущий сезон стал лучшим в истории команды, но как только The International закончится, все будут говорить только о его победителе. Вспоминать проблемы команды, которая заняла 5-6 место будут только те, кто переживают за нее. Остальной мир уже повернул свой взор в сторону пяти команд, продолжающих борьбу за титул чемпиона TI8.

А Virtus.pro заработала 1,1 миллиона долларов, что в переводе на рубли около 75 миллионов. Сума внушительная, но могло быть и больше.

Фото: DOTA 2

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