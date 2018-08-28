5 самых громких нападений со стрельбой в спорте

«Матч ТВ» вспоминает о 5 самых знаменитых нападениях на спортсменов с огнестрельным оружием.

В современном мире никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Важно всегда помнить, что только вы отвечаете за свою безопасность. Даже в жизни спортсменов существует угроза, которая исходит не только от их работы, но и от завистников, зложелателей и умалишенных людей.

Стрельба на турнире по Madden NFL

26 августа этого года в развлекательном комплексе The Jacksonville Landing (город Джексонвилл, штат Флорида) проходила квалификация на турнир по игре Madden NFL 19. Победители должны были сыграть в основном этапе соревнования в Лас-Вегасе, призовой фонд которого составит 25 тысяч долларов.

К сожалению, не все гости мероприятия смогут посетить «город грехов». Во время отборочного этапа участник турнира – 24-летний Дэвид Катц - открыл огонь из пистолета по посетителям мероприятия. Звуки выстрелов и крики пострадавших были слышны на онлайн-трансляции турнира на Twitch. Чуть позже стриминговая компания удалила фрагмент случившегося. Дэвид Катц убил двух человек, 11 получили огнестрельные ранения. Сразу же после нападения стрелок покончил с собой.

По словам очевидцев, киберспортсмен был очень расстроен и зол из-за проигрыша, что и послужило мотивом преступления. По информации Associated Press, Дэвид Катц был победителем прошлогоднего турнира по Madden NFL.

Убийство за красную карточку

16 февраля 2016 года матч в аргентинской футбольной лиге Кордова закончился трагедией на 20-й минуте. Во время игры удаленный футболист вернулся на поле и несколько раз выстрелил в арбитра встречи. Сообщалось, что стрелок достал пистолет из сумки около скамейки запасных. Все 3 пули попали в 48-летнего судью Сезара Флореса. От полученных ранений арбитр скончался на месте.

Более того, аргентинский футболист по кличке «Эль Пеладо» успел выстрелить и в игрока противоположной команды. Ранения получил Вальтер Сарате. Воспользовавшись паникой зрителей, преступник скрылся с места происшествия. Полиция объявила 25-летнего футболиста в розыск, однако он и по сей день находится на свободе.

Драма в Мюнхене (1972 год)

5 сентября 1972 года во время Олимпийских игр в Мюнхене члены палестинской группировки «Черный сентябрь» проникли на территорию деревни, где разместилась израильская делегация. Террористы взяли в заложники 12 человек. В плену оказались штангисты Зеев Фридман, Йосеф Романо и Давид Бергер, борцы Элиэзер Халфин, Марк Славин и Гади Цабари, судьи по классической борьбе Йосеф Рутфрейнд и по тяжелой атлетике Яаков Шпрингер, тренеры Андре Шпицер (фехтование), Кехет Шор (стрельба), Мойша Вайнберг (борьба), Амипур Шапиро (легкая атлетика). Из окружения удалось сбежать лишь Гади Цабари – спортсмен смог перепрыгнуть лестничный проем и скрыться от налётчиков.

Террористы требовали освободить из израильских и европейских тюрем своих единомышленников, в ином случае они обещали убивать каждый час по одному спортсмену. Затем преступники выбросили труп Мойши Вайнберга на улицу, доказав серьезность своих намерений. Шеф полиции и министр внутренних дел Баварии 16 часов вели переговоры с налетчиками. Они предлагали неограниченные суммы денег, хотели даже обменять себя на заложников. Согласно словам работавшего в то время журналиста Джона Кули, террористы отвечали отказом: «Деньги ничего для нас не значат, наши жизни ничего для нас не значат».

В олимпийскую деревню был направлен отряд специального назначения. Переодевшись в одежду олимпийцев, спасатели окружили террористов. Однако журналисты с нескольких телеканалов вели прямой эфир с места предполагаемой операции, что определенно давало преступникам преимущество. В ответ на готовящийся штурм террористы пригрозили убийством еще нескольких заложников, таким образом, любые попытки по спасению людей были оставлены.

Министр внутренних дел Германии Ганс Дитрих Геншер согласился на условия преступников. Палестинцы с заложниками улетели на 3 вертолетах к военному аэродрому Фюрстенфельдбрюке. Все боевики должны были быть отправлены на Ближний Восток. Однако как только террористы вышли из вертолета, снайперы открыли по ним огонь. Двое из 8 террористов погибли, остальные расстреляли четырех заложников и подорвали вертолет с оставшимися спортсменами. Операция по спасению израильской делегации была провалена. В плен было взяло 3 боевика, но затем их обменяли на пассажиров немецкого самолета компании «Люфтганза», захваченного той же группировкой.

В те драматические дни для всего олимпийского движения и мира раздавались предложения о том, чтобы закончить Игры. Но МОК приняло решение соревнования не прерывать.

«Месть» за автогол

22 июня 1994 года. Чемпионат мира по футболу. Хозяева турнира, сборная США, встречается с Колумбией. Проиграв первый матч Румынии, «кофейщики» обязаны были переигрывать американцев. Однако фортуна отвернулась в тот день именно от защитника Колумбии Андреса Эскобара. На 35-й минуте матча он, подставив ногу под прострел, отправил мяч в сетку своих ворот. После перерыва на 52 минуте американцы удвоили свое преимущество. Матч был провален. И победа над сборной Швейцарии через 4 дня не спасла Колумбию от вылета из турнира.

2 июля 1994 года Андрес Эскобар после провального выступления на ЧМ пошел с друзьями в бар. В заведении защитника, конечно же, узнали. Местные хулиганы начали провоцировать Эскобара язвительными оскорблениями. Андрес покинул заведение и отправился на стоянку, но обидчики не отставали. Словесная перепалка привела к тому, что колумбийский футболист был застрелен за рулем собственного автомобиля. Скорая не успела к месту происшествия, Андрес Эскобар скончался на месте.

В интервью RT сестра Эскобара, Мария Эстер, ответила на вопросы о своем брате:

– Вы могли себе представить, что кто-то может быть настолько жестоким, чтобы отнять у человека жизнь из-за ошибки, допущенной на футбольном поле?

– Нет, никогда. Это не причина убивать другого человека. Такое не должно случаться нигде в мире. Да, это произошло в Колумбии, но ни в коем случае не должно повториться. Мне и в голову не приходило, что подобное возможно.

«Охотник на лис» / Миллионер убил олимпийского чемпиона

28 января 1996 года. Двое суток шло противостояние между 58-летним миллионером Джоном Дюпоном и специальным подразделением по борьбе с терроризмом в штате Филадельфия. Победили январские морозы. Хозяин дома вышел из своего убежища, чтобы починить отопление. В этот самый момент он и был пойман полицией.

За 2 дня до случившегося Джон Дюпон выстрелил 3 раза в 36-летнего Дэйва Шульца. Убитый спортсмен являлся чемпионом Олимпийских игр, чемпионом мира, многократным чемпионом США как по вольной, так и по греко-римской борьбе. Что же объединяло убийцу и жертву? Дэйв Шульц целых 7 лет тренировался на созданной миллионером спортивной базе. Помимо Дэйва в спортивном клубе занимался и его родной брат Марк Шульц. Кстати, он тоже имеет звание олимпийского чемпиона, более того, является двукратным чемпионом мира.

В спортивном клубе все происходило по приказам и порядкам Дюпона. Борцы-профессионалы не видели в Джоне мыслящего в борьбе персонажа. Они признавали в нем миллионера, который вкладывал огромные деньги в развитие полюбившегося ему вида спорта. Правда, соседи и знакомые Дюпона замечали в его поведении некоторые странные вещи. Например, он мог разъезжать по территории своего имения на танке или же погружаться в пруд на своем автомобиле. Некоторые вовсе утверждали, что Джон Дюпон является наркоманом, таким образом объяснялось его специфическое поведение.

Как-то раз Дюпон вовсе обвинил Шульца в том, что тот пробрался к нему в дом и шпионил. Возможно, психическое расстройство и ощущение ложной угрозы и подтолкнуло его на убийство титулованного борца. Однако причины хладнокровного убийства остаются неизвестны и по сей день.

По истории Дюпона и братьев Шульц был снят фильм «Охотник на лис», в главных ролях снялись Стив Карелл, Марк Руффало и Ченнинг Татум. Посмотрев данную картину, опытный зритель сможет более углубленно познакомиться с историей спортивного клуба и его владельца.

Текст: Александр Сергеев

Фото: globallookpress.com

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