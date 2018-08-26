OG – чемпион The International 2018. Команда заработала 11,1 миллиона долларов

В Ванкувере завершился крупнейший турнир по Dota 2 – The International.

18 лучших команд мира приехали в Канаду, чтобы определить чемпиона сезона. Сразу две команды представляли на TI8 Россию, девять коллективов Азию, три Северную Америку, еще три Европу и одна – Южную Америку.

Доверено проведение финальной части турнира было стадиону Rogers Arena, на котором обычно проходят матчи команды НХЛ «Ванкувер Кэнакс». Арена, с вместимостью в 19 тысяч человек, надолго запомнится любителям Dota 2.

На этом турнире вновь был побит рекорд призового фонда, в этот раз команды разыграли 25,4 миллиона долларов, что приблизительно на 600 тысяч больше, чем в прошлом году. А сама финальная встреча длилась шесть часов.

Как выступили фавориты?

Российская публика сначала была восхищена выступлением Winstrike Team, которая умудрилась занять 9-12 место , несмотря на то, что еще полгода назад все киберспортсмены команды не выступали вместе. Но если от Winstrike ничего особого не ожидали, то от Virtus.pro вправе были ждать победы. Уверенный сезон, безоговорочное первое место в рейтинге DPC, доминирование на протяжении всего сезона – позволило болельщикам ожидать победы и на главном турнире сезона. Но случился конфуз, и «медведи» уступили в четвертом раунде нижней сетки Evil Geniuses.

«Гении» останавливаться на этом не стали и «закусили» чемпионом The International 2017 Team Liquid в полуфинале нижней сетки. Третий фаворит сезона PSG.LGD добрался-таки до финала, где был бит командой, прошедшей на TI8 через открытые квалификации.

Результаты всех матчей можно посмотреть здесь.

Итоговое положение команд:

1. OG – 11 186 270 $

2. PSG.LGD – 4 067 735 $

3. Evil Geniuses – 2 669 451 $

4. Team Liquid – 1 779 634 $

5-6. Virtus.pro – 1 144 050 $

5-6. Team Secret – 1 144 050 $

7-8. VGJ.Storm – 635 584 $

7-8. OpTic Gaming – 635 584 $

9-12. Vici Gaming – 381 350 $

9-12. Team Serenity – 381 350 $

9-12. Mineski – 381 350 $

9-12. Winstrike Team – 381 350 $

13-16. TNC Predator – 127 117 $

13-16. Newbee – 127 117 $

13-16. VGJ.Thunder – 127 117 $

13-16. Fnatic – 127 117 $

17-18. Invictus Gaming – 63 558 $

17-18. pain Gaming – 63 558 $

Как проходил финал?

На пути в финал PSG.LGD в плей-офф обыграла Virtus.pro (2:0), Team Liquid (2:0) и Evil Geniuses (2:0). OG расправилась в плей-офф с VGJ.Storm (2:0), Evil Geniuses (2:1) и PSG.LGD (2:1).

Примечателен тот факт, что PSG.LGD и OG встретились в финале верхней сетки, где европейцы оказались сильнее и скинули китайский коллектив в сетку «лузеров».

Сам гранд-финал выдался на редкость удачным. Главный матч сезона начался в 00:00 по московскому времени и был закончен шесть часов спустя. Именно столько времени потребовалось командам, чтобы определить лучшего. На протяжении всего матча OG была в роли догоняющего, постоянно уступая в начале каждой карты. Но первая карта осталась именно за европейцами, что не помешало китайцам взять следующие две. В решающий момент OG собрались и выиграли раунд, который длился почти час.

На решающей пятой карте европейцы буквально смяли оппонентов и завоевали 11,1 миллиона долларов.

Таким образом, была прервана традиция, по которой в каждый четный год побеждала китайская команда.

Кто такие эти OG?

Сезон OG провели на среднем уровне. Моральный уровень команды подрубили неожиданные решафлы в конце мая 2018-го. Состав покинули Тал Fly Айзик и Густав s4 Магнуссон (они перешли в Evil Geniuses). Замены были найдены в лице Анатона ana Пхама и Топиаса Topson Тавитсайнена. Новый состав собрался и без особых проблем квалифицировался на TI, пройдя путь от открытых квалификаций Европы до гранд-финала.

Состав победителей и суммы заработанных ими призовых до TI8:

Йохан n0tail Сундштайн – 1 487 139 $

Ессее JerAx Вайника – 1 059 632 $

Себастьян Ceb Дебся – 77 680 $

Топиас Topson Тавитсайнен – 4 078 $

Анатан ana Пхам – 605 240 $

За победу каждому игроку добавилось по 2 241 714 долларов, что равно 150 миллионам рублей. Остается лишь гадать, на что потратят такие деньги киберспортсмены.

Что еще важного произошло на турнире?

Был проведен конкурс косплееров, в котором победил Tanakht в образе героя Dota 2 – Sven.

За первое место он получил три тысячи долларов. Также были определены победители в отдельных номинациях, они получили по 1,5 тысячи долларов.

Лучшее техническое исполнение – Rehab G. Naked в костюме Ember Spirit.

Самый оригинальный косплей – liliSLIPH: в костюме Warlock

Наиболее выдающаяся трансформация – сестры Styrogirls в образе – Ogre Magi.

Каждый финалист конкурса косплея получил бесплатный проход на Rogers Arena, а также им было гарантировано по 500 долларов за участие.

Также было объявлено следующее место, которое примет The International. Им вновь стала не Австралия. TI9 пройдет в Шанхае.

Фото: ogs.gg

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