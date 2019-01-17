«ПСЖ», «Анжи», «Кельн». Все больше футбольных клубов приходят в киберспорт

Перспективы киберспорта по достоинству оценивают в футболе.

2019-01-17T09:04:43+03:00 Перспективы киберспорта по достоинству оценивают в футболе.

На днях российский киберспортивный холдинг ESforce объявил о продаже своего пакета акций SK Gaming — мультигейминговой организации из Германии. По условиям сделки 67% активов будут переданы автомобильному концерну Daimler (он является брендом Mercedes-Benz) и футбольному клубу «Кельн», который был партнером SK еще с января. Теперь ESforce целиком и полностью сосредоточится на своем главном проекте — команде Virtus.pro.

За 2 года сотрудничества киберспортивная организация заработала более 2,2 млн долларов призовых. В основном — усилиями звездного состава по CS: GO, за который играли бразильцы FalleN, coldzera (лучший игрок мира 2016-го и 2017 года) и TACO. Продажа акций выглядит вполне логичным решением: именитые игроки из CS ушли в другую организацию, а ростеры SK Gaming в других дисциплинах явно находятся не на пике, за них выступают менее именитые игроки, но спрос на команду, учитывая уровень медийности и добытые ранее результаты, остается очень высоким.

«Кельн» и SK уже представили новую форму организации с эмблемой футбольного клуба. Похоже, обе стороны с нетерпением ждут нового соревновательного сезона, чтобы как можно скорее начать побеждать вместе.

При этом немецкая футбольная команда является далеко не первой, связавшей себя с киберспортом. Ярких примеров подобного сотрудничества найдется довольно много: какие-то из них стали невероятно успешными, а некоторые навсегда оставили пятно на репутации клубов.

FIFA

Подписать хотя бы одного профессионального игрока в самый популярный спортивный симулятор — для многих футбольных команд это уже давно стало делом чести.

Сегодня сильнейшие «фиферы» представляют на турнирах не только «Аякс» или «Манчестер Сити», но даже скромные по мировым меркам датский «Копенгаген» или шведский «Йенчепинг».

Желание инвестировать в игроков по FIFA легко объяснимо. Во-первых, клубы чаще всего подписывают «фиферов» с уже топовым набором карточек футболистов (из которых формируются команды для турниров) — вкладывать в киберспортсмена нужно не так уж и много. Во-вторых, каждая значимая победа в виртуальном футболе приносит команде не меньшую известность, чем в большом спорте.

Наши клубы тоже не отстают от общего тренда — на недавнем чемпионате России по киберфутболу выступали игроки, представляющие «Локомотив», «Динамо», «Рубин», «Урал», «Краснодар», «Спартак» (под брендом организации forZe), «Балтику» и даже ФК «Текстильщик». Победителем турнира стал игрок бело-голубых Антон klenoff Кленов, переигравший в напряженном финале железнодорожника Роберта Ufenok77 Фахретдинова.

Dota 2

Азиатский киберспортивный рынок до недавнего времени был закрытой площадкой для футбольных клубов. Настоящий прорыв произошел прошлой весной: «ПСЖ» подписал контракт с именитой китайской организацией LGD.

Выступая под тегом легендарной французской команды, китайцы отлично провели оставшуюся часть сезона, одержали победу на двух мейджорах и вышли в финал The International 2018 — главного турнира в Dota 2. И даже обидное поражение в последнем матче сезона не должно огорчать представителей «ПСЖ» — это была лучшее противостояние в дисциплине за последние несколько лет.

Однако в истории взаимоотношений футбольных клубов и составов по доте найдутся и примеры откровенных провалов. К сожалению, часть из них связана с российскими футбольными клубами — «Спартаком» и «Анжи».

Киберспортивное подразделение москвичей распустило состав всего после нескольких неудачных квалификаций. Похоже, клуб хотел результатов здесь и сейчас — но в Dota 2, как и во всех командных дисциплинах, игрокам нужно больше времени для того, чтобы сыграться.

История «Анжи» выглядит намного запутанней. Сначала махачкалинский клуб устроил яркую презентацию состава, пригласив в качестве лидера чемпиона мира Александра XBOCT Дашкевича.

Потом CyberAnji удалось с помощью солидных контрактов переманить к себе Misha и iLTW — двух перспективных игроков из Comanche. Но всего через месяц оба «дотера» спешно покинули клуб, не называя причин. После этого состав «Анжи» еще несколько раз сильно менялся, а после неудачи на квалификациях к TI7 и вовсе был распущен. Внезапно выяснилось, что махачкалинская команда с самого начала не выдавала игрокам зарплату, объясняя это отсутствием положительных результатов.

League of Legends

В самую популярную MOBA-игру футбольные клубы врывались уже неоднократно. Состав по Лиге не так давно появился даже у бразильского «Сантоса».

Вот только по-настоящему значимых успехов представители большого спорта так и не достигли. «ПСЖ» закрыл состав в 2017-м, а «Шальке», «Фенербахче» и «Бешикташ» ни разу не пробивались на крупные турниры по LoL. Правда, в этом году у немецкой команды есть все шансы на успех — она, наконец, вышла в высший европейский дивизион, и уже совсем скоро игрокам предстоят первые игры на большой сцене.

Hearthstone

В это трудно поверить, но в футболе проявляют интерес даже к карточным играм. Самый серьезный анонс в дисциплине два года назад сделала «Валенсия», подписав четырех игроков по Hearthstone, в том числе победителя турнира DreamHack — Диего Evangelion Фуэнтеса.

CS: GO

Помимо «Кельна» на соревновательной сцене Counter-Strike отметился и «Копенгаген». Несколько лет назад этот клуб собрал под тегом «Wolves» лучших на тот момент датских игроков в CS: GO. Например, в том составе были такие громкие имена, как Лукас gla1ve Россандер (сейчас — лидер непобедимых Astralis) и Маркус Kjarbye Кьебю. Увы, бороться с Virtus.pro, Na`Vi и SK Gaming в эпоху их расцвета у датчан не вышло: после длительной серии поражений «Копенгаген» временно ушел из дисциплины.

Сейчас датский клуб оказывает спонсорскую поддержку команде North, за которую, кстати, выступает тот же Kjarbye. Этот состав стабильно попадает на крупные турниры от Valve, но пока не успел добиться значимых побед.

Текст: Артур Орлов

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